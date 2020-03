6 empfehlenswerte PC-Headsets fürs Home-Office

PC-Headsets eignen sich hervorragend, um auch im Home-Office mit den Kollegen in Kontakt zu bleiben und miteinander zu kommunizieren. Die Wahl des richtigen Headsets fällt bei der riesigen Auswahl jedoch nicht leicht. Wir stellen sechs empfehlenswerte Modelle vor, die sich gut für den Einsatz im Home-Office eignen.

ISY PC-Headset: Ein günstiges Standard-Headset

©Isy 2020 fullscreen Das ISY PC-Headset kostet nur 10 Euro.

Wer nur gelegentlich im Home-Office ist und auch nur wenig Zeit in Telefonkonferenzen verbringt, braucht nicht unbedingt ein teures Headset mit vielen Features. Ein preiswertes Headset, das verlässlich funktioniert, genügt häufig schon – wie etwa das PC-Headset von ISY, das knapp 10 Euro kostet. Es handelt sich um ein On-Ear-Headset, die Ohrmuscheln liegen also direkt auf den Ohren auf. Dank der Polsterung ist auch ein längeres Tragen des Geräts kein Problem. Dank des verstellbaren Kopfbügels kann es außerdem an jede Kopfform angepasst werden. Das Headset ist kabelgebunden und kommt zwei Klinkenanschlüssen für Mikrofon und Sound. Die Lautstärke kann auch über die Fernbedienung am Kabel geregelt werden.

Preis: Rund 10 Euro

ISY PC-Headset bei SATURN kaufen

Sennheiser PC 3 Chat: Preiswertes Headset vom Kopfhörerspezialisten

©Sennheiser 2020 fullscreen Das Sennheiser PC 3 Chat bietet ein Mikrofon mit Noise-Cancelling-Funktion.

Sennheiser baut nicht nur qualitativ hochwertige Kopfhörer, sondern hat auch gute PC-Headsets im Angebot. Und diese sind nicht zwangsläufig teuer, wie das PC 3 Chat unter Beweis stellt. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein On-Ear-Headset. Dank einer Polsterung kann es problemlos auch eine längere Zeit getragen werden und der verstellbare Bügel ermöglicht eine individuelle Anpassung. Die Verbindung zum PC oder Laptop erfolgt über zwei Klinkenanschlüsse für Mikrofon und Ton. Sennheiser verspricht zudem eine hohe Sprachqualität, die durch das Mikrofon mit Noise-Cancelling-Funktion gewährleistet werden soll.

Preis: Rund 20 Euro

Sennheiser PC 3 Chat bei SATURN kaufen.

Roccat Aluma: Ein In-Ear-Headset zum Arbeiten und Spielen

©Roccat 2020 fullscreen Wer In-Ear-Kopfhörer bevorzugt, sollte sich das Headset Roccat Aluma einmal genauer ansehen.

Bei der Suche nach einem geeigneten Headset im Home-Office kann auch in Blick in den Gaming-Bereich nicht schaden. Interessant ist dort zum Beispiel das In-Ear-Headset Aluma von Roccat. Die Kopfhörer sind aus hochwertigen Aluminium und dank unterschiedlicher Gummi-Aufsätze sind sie für verschiedene Ohrformen anpassbar. Verbunden wird das Headset über einen Klinkenstecker. Mit den beiliegenden Adaptern lässt sich das Headset sowohl an PC und Laptop als auch an Smartphones mit Klinkenanschluss nutzen (ein Adapter für Klinke auf USB-C ist leider nicht enthalten). Das Roccat Aluma kommt außerdem mit einer kleinen Tragetasche, in der es verstaut werden kann. Wer in seiner Freizeit noch Online-Multiplayer spielt, trifft mit dem Roccat Aluma eine gute Wahl.

Preis: Rund 50 Euro (UVP)

Roccat Aluma bei SATURN kaufen.

Logitech H800: Für die ganz langen Telefonkonferenzen

©Logitech 2020 fullscreen Kabellos und bequem: Das Logitech H800 ist perfekt für lange Gespräche.

Wer sehr viel Zeit in Telefonkonferenzen verbringt, benötigt ein Headset mit hohem Tragekomfort, das auch nach mehreren Stunden nicht an den Ohren und am Kopf drückt. Und dafür eignet sich besonders das Logitech H800, denn zusätzlich zu den Schaumstoffpolstern an den Ohren besitzt dieses Bluetooth-Headset noch eine Polsterung unter dem verstellbaren Kopfhörerbügel. Die Reichweite des Geräts beträgt 12 Meter und es ist deshalb auch kein Problem, sich beim Telefonieren ein wenig durch den Raum zu bewegen. Die maximale Sprechzeit beträgt 6 Stunden. Kompatibel ist das Headset mit PCs, Tablets und Smartphones. Im Lieferumfang sind ein USB-Nano-Empfänger sowie ein Ladekabel enthalten.

Preis: Rund 64 Euro

Logitech H800 bei SATURN kaufen.

Logitech G935: Bequemes Gaming-Headset mit viel Freiheit

©Logitech 2020 fullscreen Es gibt keinen Grund, warum Gaming-Headsets nicht zum Arbeiten verwendet werden sollten.

Hier noch ein weiteres empfehlenswertes Headset aus dem Bereich Gaming: das Logitech G935. Das Wireless-Headset kann an PC und Laptop entweder über einen kabellosen USB-Empfänger oder mit dem beiliegenden Kabel mit Klinkenstecker auch an Konsolen oder Smartphones mit Klinkeneingang genutzt werden. Bei 50 Prozent Lautstärke und mit ausgeschalter Beleuchtung kann eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden erreicht werden. Eine gute Polsterung für Kopf und Ohren sorgen für einen hohen Tragekomfort. Die Lautsprecher sind aus einem speziellen Hybrid-Mesh-Gewebe, das für ein tolles Klangerlebnis mit minimaler Verzerrung sorgen soll. Und nach einem harten Tag im Home-Office kann das Headset auch gleich zum Zocken weiterverwendet werden.

Preis: Rund 125 Euro

Logitech G935 bei SATURN kaufen.

Jabra Evolve 65 UC: Ein echtes Profi-Headset

©Jabra 2020 fullscreen Das Jabra Evolve 65 UC ist empfehlenswert für Nutzer, die ständig auf ein Headset angewiesen sind.

Wer etwas mehr Geld für gutes Bluetooth-Headset mit hohem Tragekomfort und vielen Features ausgeben möchte, sollte sich das Jabra Evolve 65 UC einmal genauer ansehen. Das Profi-Headset wirbt mit einer ausgezeichneten Klang- und Sprachqualität. Hintergrundgeräusche werden von dem Mikrofon herausgefiltert. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu zehn Stunden und aufgrund der guten Polsterung sollte es möglich sein, den Kopfhörer problemlos einen kompletten Arbeitstag zu tragen. Die Verbindung über Bluetooth 3.0 ermöglicht Reichweiten bis zu 30 Meter und eine gleichzeitige Verbindung zu PC und einem weitern Bluetooth-fähigen Gerät wie zum Beispiel einem Smartphone. Im Lieferumfang sind noch eine Ladestation, ein USB-Adapter und eine Aufbewahrungstasche enthalten.

Preis: 255 Euro

Jabra Evolve 65 UC bei SATURN kaufen.