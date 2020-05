6 Gründe, warum Chromebooks flexibler sind als Du denkst

Mit der Integration der Android-Apps in Chromebooks arbeiten immer mehr Entwickler daran, ihre Anwendungen auch für diese Laptops zu optimieren, sodass die Apps im Vollbild und/oder Fenstermodus zur Verfügung stehen oder zumindest in einer vertikalen Fensteransicht, die an ein Smartphone-Display erinnert. Bei den vielen Millionen Apps geschieht dies natürlich nicht über Nacht. Es gibt aber bereits ein großes Angebot, bekannte Apps wie Spotify, Netflix und Adobe Photoshop Express zählen dazu.