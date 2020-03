65-Zoll-Fernseher mit 4K: 8 empfehlenswerte TVs mit 165 cm Diagonale

Was ist der beste 65-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung? Den einen besten TV gibt es wohl nicht, aber wir stellen 8 empfehlenswerte Modelle vor, geordnet nach dem Preis. Sie stammen von Herstellern wie Sony, Samsung und LG – und es ist für fast jedes Budget ein toller TV dabei.

1. Peaq PTV 65U0-IS: 65 Zoll für unter 600 Euro

©Peaq 2019 fullscreen Grundsolide Ausstattung, geringer Preis: der 4K-TV von Peaq.

In Sachen Preis-Leistung dürfte dem Fernseher der SATURN-Eigenmarke keiner so schnell etwas vor machen. Optisch punktet der Peaq PTV 65U0-IS mit äußerst schlanken Maßen, mit einer Tiefe von lediglich 8,3 Millimetern ist das Gerät annähernd so dünn wie ein Tablet. Populäre Streamingdienste wie YouTube oder auch Netflix sind vorinstalliert und mit nur einem Knopfdruck zu erreichen. Du möchtest Deine eigenen Inhalte vom Smartphone oder Tablet auf dem 65-Zoll-TV abspielen? Das funktioniert über den Miracast-Standard ebenso.

In puncto Anschlüsse wartet der neue Peaq-Fernseher mit drei HDMI- und zwei USB-Anschlüssen auf. Wer den Fernseher mit dem Internet verbinden möchte, kann das wahlweise über WLAN oder LAN tun. Außerdem unterstützt das Modell die HDR-Formate HDR10 sowie HLG für die Darstellung von Inhalten mit hohem Kontrastumfang. TVs für mehr Geld liegen bei der HDR-Darstellung allerdings vorne. Zwei 8-Watt-Lautsprecher sind ebenfalls verbaut.

Preis: Rund 550 Euro

Peaq PTV 65U0-IS bei SATURN kaufen

2. Samsung UE 65 RU 7179

©Samsung 2020 fullscreen Der Samsung UE 65 RU 7179 kann SDR-Inhalte schön kontrastreich darstellen.

Der Samsung UE 65 RU 7179 liefert ein sehr kontrastreiches Bild. Das sorgt für ein recht tiefes Schwarz und ausgeprägte Farben. Helligkeit und Farbraum sind dabei für herkömmliche SDR-Inhalte wie Fernsehen, DVDs und Blu-rays optimiert. Konsolenspieler freuen sich über den niedrigen Input-Lag des Fernsehers, Eingaben auf dem Controller werden also schnell auf dem TV angezeigt. Hardcore-Gamer gehen aber zu diesem Preis leer aus, denn der TV hat nur ein 60-Hertz-Panel, das 60 Bilder pro Sekunde darstellen kann statt 120 wie bei deutlich teureren Fernsehern.

Der günstige Samsung-TV profitiert auch von der starken Software des Herstellers. Das Tizen-Betriebssystem bietet nämlich Zugriff auf alle wichtigen Streaming-Apps wie Netflix und Amazon Prime Video, obendrein AirPlay 2 für das Streaming vom iPhone sowie die Sprachassistenten Alexa und Google Assistant. Der Haken? Zwar kann der TV HDR-Inhalte der Formate HDR10, HDR10+ und HLG wiedergeben, aber die sehen nicht viel anders aus als SDR-Inhalte wie Blu-ray-Filme. Dafür müsstest Du viel tiefer in die Tasche greifen. Außerdem hat der Samsung-Fernseher nicht die beste Blickwinkelstabilität, das Bild sieht also bei frontaler Betrachtung am besten aus.

Preis: Rund 630 Euro

SAMSUNG UE 65 RU 7179 UXZG bei SATURN kaufen

3. LG 65 UM 7000 PLA: Für TV-Abende mit der Familie

©LG 2020 fullscreen Der LG 65 UM 7000 PLA ist blickwinkelstabil und eignet sich daher für TV-Abende mit der Familie.

Der LG 65 UM 7000 PLA ist eine tolle Alternative zum Samsung UE 65 RU 7179. Er bietet dank IPS-Panel nämlich weitere Blickwinkel, eignet sich also besser für TV-Abende mit Familie und Freunden. Der Nachteil: Das Bild ist längst nicht so kontrastreich. Auf 100 Hertz, besondere Gaming-Features und bombastisches HDR musst Du in dieser Preisklasse verzichten. Immerhin kann der LG-TV HDR-Inhalte der Formate HLG und HDR10 wiedergeben.

Die Software webOS 4.5 ist ähnlich ausgereift wie Samsungs Tizen. So gibt es auch hier die üblichen Streaming-Dienste wie Netflix, AirPlay-2-Unterstützung sowie die Steuerung über Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant.

Preis: Rund 650 Euro

LG 65 UM 7000 PLA bei SATURN kaufen

4. Philips 65 PUS 7354: Mehr Immersion dank Ambilight

©Philips 2020 fullscreen Der Philips 65 PUS 7354 bietet das immersive Ambilight.

Die Besonderheit des Philips 65 PUS 7354 ist das "Ambilight". Die Wand hinter dem TV wird mit LED-Lampen passend zu den Inhalten auf dem Fernseher beleuchtet. Ist etwa auf dem Bild eine Wiese zu sehen, färbt sich auch die Wand grün – so wirst Du stärker in das Geschehen einbezogen. Neben HDR10 und HLG unterstützt der Fernseher auch den HDR-Standard Dolby Vision. Das 3D-Soundformat Dolby Atmos kann der TV selbst decodieren. Einen Receiver mit Surround-Lautsprechern braucht Du trotzdem noch.

Als Betriebssystem kommt das bewährte Android TV zum Einsatz. Es ist sehr gut mit den üblichen Streaming-Apps wie Netflix ausgestattet und die Unterstützung der Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant ist auch garantiert.

Preis: Rund 850 Euro

Philips 65 PUS 7354 bei SATURN kaufen

5. Sony KD-65XF9005: Tolles HDR für wenig Geld

Der Sony KD-65XF9005 ist ein richtiger Preis-Leistungs-Kracher der Mittelklasse. Der LCD-TV wird rund 1000 Nits hell und überstrahlt so deutlich die günstigeren LCD-TVs, aber auch die versammelte OLED-Konkurrenz. Dank direkter Hintergrundbeleuchtung in mehreren Zonen werden HDR-Highlights wie die Sonne viel deutlicher von dunkleren Hintergründen abgegrenzt als bei günstigeren LCD-TVs. Auch der große Farbraum sorgt für ein eindrucksvolles HDR-Bild.

Auch lobenswert sind das 120-Hertz-Panel und der geringe Input-Lag, somit eignet sich der Sony-TV sehr gut für Videospiele. Ein Nachteil sind die vergleichsweise begrenzten Blickwinkel, das können IPS- und OLED-Fernseher besser. In der Preisklasse spielt der Sony KD-65XF9005 aber ganz vorne mit.

Preis: Rund 1.300 Euro

Sony KD-65XF9005 bei SATURN kaufen

6. LG 65 C9: OLED mit tollem Preis-/Leistungsverhältnis

©LG 2020 fullscreen Der LG C9 ist ein sehr guter OLED-TV für einen vergleichsweise guten Preis.

Für einen großen Fernseher mit der kontrastreichen OLED-Technologie ist der LG OLED 65 C9 relativ günstig zu haben. Dabei hat LG keineswegs an Bildqualität oder an Features gespart, im Gegenteil ist der Fernseher der neunten C-Serie der teureren Konkurrenz durch bestimmte Funktionen überlegen. So bringt er ganze vier HDMI-2.1-Anschlüsse mit – so können Inhalte in 4K-Auflösung mit 120 Bildern in der Sekunde wiedergegeben werden. Gamer freuen sich über VRR (Variable Refresh Rate), die Anpassung der Bildwiederholrate des TVs an die des Spiels. So werden Risse im Bild ("Tearing") vermieden.

HDR-Fans freuen sich über die Unterstützung praktischer aller gängigen Formate bis auf Samsungs HDR+, namentlich Dolby Vision, HDR10 Pro, HLG und Advanced HDR by Technicolor. Das Betriebssystem webOS 4.5 bietet Zugriff auf alle erdenklichen Streaming-Apps wie Netflix, auf Inhalte vom iPhone via AirPlay 2, auf das Smart Home, auf die Sprachassistenten Google Assistant und Alexa.

Mehr Geld für einen Fernseher auszugeben, lohnt sich im Grunde nur noch, wenn Du bestimmte Wünsche hast. Natürlich könnte dies durchaus der Fall sein.

Preis: Rund 2.000 Euro

LG OLED 65 C9 bei SATURN kaufen

7. Panasonic TX-65GZW954

Die Bildqualitätskrone bekommt Panasonics neuestes TV-Flaggschiff TX-65GZW954 verliehen. Von anderen OLED-TVs grenzt er sich durch äußerst exakte Farbgenauigkeit ab und wird laut Panasonic von führenden Koloristen als großformatiger Referenzbildschirm eingesetzt.

Für Film- und Spielfans ist der kontrastreiche OLED-TV nicht nur bei HDR-Inhalten ein Segen, ein 50-Watt-Lautsprechersystem sorgt zudem für satten Sound. Ein Nachteil kann für manche Nutzer die fehlende Dolby-Vision-Unterstützung sein. Und leider gibt es nur HDMI 2.0 und noch kein HDMI 2.1.

Preis: Rund 2.400 Euro

Panasonic TX-65GZW954 bei SATURN kaufen

8. Samsung GQ 65 Q90R: Der wohl beste LCD-Fernseher

©Samsung 2020 fullscreen Der Samsung Q90R ist einer der besten LCD-Fernseher.

Der Q90R ist Samsungs Topmodell. Dank einer speziellen Schicht bietet der LCD-Fernseher trotz VA-Panel breite Blickwinkel – so eignet er sich für TV-Abende mit Familie und Freunden. Im Vergleich zu OLED-TVs wird der Q90R deutlich heller und er dunkelt auch keine hellen Flächen ab – das tun OLED-Fernseher, um ein Einbrennen des Bildes zu vermeiden. Die Beleuchtung funktioniert über zahlreiche LED-Zonen von hinten, so können helle und dunkle Bildinhalte wie Mond und Nachthimmel kontrastreich unterschieden werden.

Dank großem Farbraum ist also alles da, was für eine eindrucksvolle HDR-Darstellung benötigt wird – nur Dolby Vision werden manche vermissen. Gamer freuen sich über das 120-Hertz-Panel sowie über FreeSync und VRR (Variable Refresh Rate), welche die Bildwiederholrate des Games mit dem TV synchronisieren. Wer keinen OLED-TV mag, der ist mit dem Q90R gut beraten.

Preis: Rund 2.600 Euro

Samsung GQ65Q90R bei SATURN kaufen

9. Philips 65 OLED 934: OLED mit Ambilight und Soundbar

©Philips 2020 fullscreen Der Philips 65 OLED 934 bringt Ambilight und eine Soundbar mit.

Der Philips 65 OLED 934 bietet das punktgenau beleuchtete, kontrastreiche OLED-Bild und obendrein Ambilight und eine Dolby-Atmos-Soundbar von Bowers & Wilkins im Ständer. Das Rundum-Sorglos-Paket sozusagen. Passend dazu werden neben Dolby Vision und HDR10 auch HLG und HDR10+ unterstützt – bei LG fehlt der Standard HDR+ in der Liste. Zwar gibt es vier HDMI-Anschlüsse, aber diese zählen noch zum Standard HDMI 2.0. Wer kein Gamer ist, profitiert aber auch nur wenig von HDMI 2.1.

Philips setzt auf Android TV als Betriebssystem. Dieses ist inzwischen schon weit entwickelt und bietet viele Apps und Features. Ob Streaming-Services wie Netflix oder Sprachassistenten wie Amazon Alexa, der Smart TV darf sich berechtigt "smart" nennen.

Preis: Rund 2.750 Euro

Philips 65 OLED 934 bei SATURN kaufen

10. Sony KD 65 AG9: Der Traum-TV für Filmfans

Der Sony KD 65 AG9 hat den Anspruch, Filme möglichst wie von ihren Schöpfern erwünscht darzustellen. Darum zählt er zu Sonys "Master Series", die sich an den farbechten Profi-Displays des Herstellers orientieren. Er verzichtet auf besondere Gaming-Features wie VRR und fokussiert sich ganz auf Film-Enthusiasten. Sony ist führend bei der Bewegtbilddarstellung in Filmen und das Upscaling von SDR-Inhalten zu 4K HDR zählt auch zu den besten.

Der Aufpreis lässt sich außerdem durch das Soundsystem begründen. Der Fernseher erzeugt mit Hilfe des Displays Schall, wobei der Sound durch zwei Subwoofer hinten unterstützt wird. Das Betriebssystem Android TV ist umfassend mit Apps und Features wie Netflix und dem Google Assistant ausgestattet.

Preis: Rund 2.900 Euro

SONY KD 65 AG9 bei SATURN kaufen