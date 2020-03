7 empfehlenswerte PC-Webcams fürs Home-Office

Eine Webcam gehört quasi zur Grundausstattung im Home-Office. Sie bildet das Fundament für Videokonferenzen mit den Kollegen. Sieben empfehlenswerte PC-Webcams von 20 bis 200 Euro stellen wir Dir jetzt vor.

Bis 20 Euro: Creative Live! Cam Sync HD

©Logitech 2020 fullscreen Für den Einstieg bietet sich diese Cam an.

Bei der Creative Live! Cam Sync HD handelt es sich um eine PC-Webcam im Einsteigersegment, die für viele Zwecke bereits ordentliche Dienste leistet. Sie verfügt über eine Auflösung von 1 Megapixel, Videos werden in 1.280 x 720 Pixeln aufgezeichnet - eine für Webkonferenzen ausreichende Qualität. Neben einem Mikrofon samt Geräuschunterdrückung ist auch eine Gesichtserkennung integriert.

Mit der dazugehörigen Software können auf Wunsch auch im Handumdrehen HD-Videos aufgezeichnet und auf Knopfdruck mit Facebook oder YouTube geteilt werden. Für Einsteiger ohne besondere Ansprüche an die Bildqualität.

Bis 30 Euro: Microsoft LifeCam HD-3000

©Microsoft 2020 fullscreen Auch Microsoft hat eine eigene Einsteiger-Webcam im Angebot.

Microsoft bietet mit der LifeCam eine Einsteiger-Webcam mit HD-Videoauflösung, per digitalem Zoom kannst Du Bildbereiche bei Bedarf vergrößern. Auch ein Mikrofon ist an Bord, womit eine zusätzliche Anschaffung eines externen Mikros nicht notwendig ist. Der CMOS-Sensors knipst zudem Bilder mit 1.280 x 720 Pixeln.

Bis 35 Euro: Trust 18679 Trino

©Trust 2020 fullscreen Trust hat ebenso eine Webcam für Einsteiger.

Die HD-fähige Webcam filmt in 1.280 x 720 Pixeln und erlaubt Schnappschüsse sogar in 8 Megapixeln – dafür verfügt die Cam sogar über eine eigene Schnappschusstaste. Auch ein Mikrofon ist bereits integriert, ebenso ist das Modell mit den gängigen Apps wie Skype kompatibel.

Bis 60 Euro: Logitech HD C525

©Logitech 2020 fullscreen Punktet mit praktischer Schwenkfunktion: die Webcam von Logitech.

Die PC-Webcam von Logitech filmt in HD-Videoauflösung und knipst Bilder mit 8 MP. Vor allem beim die Handhabung ist flexibel, denn die Cam wurde mit einer Schwenkfunktion ausgestattet und ist zudem zusammenklappbar. So kannst Du die Cam während eines Videocalls jederzeit bei Bedarf Deinen Wünschen entsprechend ausrichten. Dank Autofokus behält sie Dich scharf im Blick, sobald Du Dich im Sichtfeld befindest. Praktisch für alle Home-Office-Nutzer, die Wert auf eine gute Handhabung legen.

Bis 80 Euro: Logitech C920 HD Pro

©Logitech 2020 fullscreen Die C920 ermöglicht Videokonferenzen in Full HD.

Einfache HD-Qualität ist Dir für Videokonferenzen nicht gut genug? Dann ist die C920 HD Pro von Logitech die richtige Wahl für Dich: Mit Full-HD-Unterstützung von 1.920 x 1.080 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde erstrahlen Videos scharf und detailreich. Sollte Dir 720p ausreichen, profitierst Du dank 60 Hz von einer flüssigeren Bilddarstellung.

Das Glasobjektiv besteht aus fünf Elementen und verfügt sogar über einen Autofokus sowie eine automatische HD-Belichtungskorrektur. In Sachen Ton wartet die Webcam mit gleich zwei Mikrofonen samt automatischer Rauschunterdrückung auf. Die ideale Cam für etwas anspruchsvollere Nutzer.

Bis 110 Euro: Razer Kiyo Streaming-Kamera

Die Streaming-Cam filmt mit bis zu 1080p bei 30 fps und sorgt zugleich für ein wohltemperiertes Licht – denn die passende Ringleuchte ist direkt integriert. Harte Schatten werden so vermieden. Der gleichermaßen schnelle und präzise Autofokus verliert Dich auch bei schnellen Bewegungen nicht aus dem Fokus. Und auch wenn sich Cam vor allem an Streamer richtet, kannst Du sie auch hervorragend für Videotelefonie in Deinem Home-Office nutzen.

Bis 200 Euro: Logitech Brio Stream 4K

Diese Webcam von Logitech genügt selbst höchsten Ansprüchen: Sie filmt auf Wunsch in echter 4K-Auflösung von 4.096 x 2.160 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde – schärfer geht es kaum noch. Sie ist optimiert für Streams und knackig scharfe Videokonferenzen, auf Wunsch kannst Du mit ihr sogar Zeitlupenvideos aufnehmen. Noch dazu verfügt sie über ein praktisches Etui für den Transport. Definitiv das Flaggschiff unter den Webcams für Dein Home-Office.

