Wer seine Schichten auf der Arbeit verwalten und Dienstpläne erstellen möchte, kann dafür eine kostenlose Dienstplan-App für Android oder iPhone verwenden. Wir stellen sechs Anwendungen vor.

Wer als Arbeitnehmer in Schichten arbeitet, muss seinen Dienstplan praktisch immer im Kopf haben – oder ihn notieren und mit sich herumtragen. Noch kniffliger ist es für Abteilungsleiter, die viele Mitarbeiter koordinieren müssen. Diese Aufgabe können mittlerweile jedoch auch Apps übernehmen, die auf dem Smartphone laufen. Wir stellen Dir die besten Dienstplan-Apps für Android und iPhone vor.

Schichtplan (Dienstplan)

Wie bei den meisten Dienstplan-Apps beschreibt hier der Name das Programm. Mit Schichtplan (Dienstplan) kannst Du Deine Schichten und Dienstpläne eintragen und jederzeit im Auge behalten. Farbliche Markierungen sorgen dabei für maximalen Überblick und auf Wunsch lassen sich Pläne auch mit dem Partner tauschen oder über mehrere Geräte hinweg bearbeiten.

Schichtplan (Dienstplan) für Android

Mein Dienstplan

Und noch eine App mit ähnlichem Namen. Mein Dienstplan gibt es im Google Play Store für Android und erlaubt das Eintragen der Schichtpläne, um diese jederzeit im Blick zu haben. Auf Wunsch lassen sich die Pläne auch in Form von Widgets auf dem Homescreen des Smartphones anzeigen.

Mein Dienstplan für Android

Supershift

Auch Supershift (alter Name: Erna - Dienstplan) erlaubt das digitale Anlegen von Dienstplänen. Hier geht es ebenfalls farblich geordnet zu und genau wie diverse Android-Apps haben auch iOS-Nutzer mit dieser Anwendung die Möglichkeit, ein Widget anzulegen.

Supershift für iOS

MYDUTY

Wie der Name schon sagt, richtet sich dieser Dienstplaner laut Entwickler vor allem an Krankenschwestern und andere Leute, die in Pflegeberufen tätig sind. Das trifft allerdings nur in der Theorie zu, denn praktisch kann jeder mit dem Programm seinen Dienstplan verwalten. Optisch ist die App sogar recht ansprechend und beim Funktions- und Komfortumfang bleiben keine Wünsche offen. Eine Alarmfunktion soll Dir zudem dabei helfen, Deinen Schichtbeginn einzuhalten.

MYDUTY für Android

MYDUTY für iOS

Die App Dienstplan-Kalender will es den Nutzern besonders einfach machen und bietet Vorlagen für Schichten wie Frühschicht, Spätschicht oder Nachtschicht. Doch nicht nur das Eintragen und Überblicken geht schnell, sondern auch das Tauschen von Schichten ist mit wenigen Schritten getan. Wer seine geleisteten Überstunden digital erfassen möchte, kann das mit dem Dienstplan-Kalender ebenfalls tun. Daten lassen sich zudem problemlos zwischen der Android- und der iOS-App übertragen.

Dienstplan-Kalender für Android

Dienstplan-Kalender für iOS

Teamplan Dienstplan Einsatzplan

Wie der Name schon verrät, will Teamplan Dienstplan Einsatzplan so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau für Dienstpläne und Co. sein. Die App richtet sich vor allem an Team- oder Abteilungsleiter, die für ihr Team Dienstpläne erstellen und koordinieren möchten. Zudem lassen sich den einzelnen Mitgliedern bestimmte Rechte zum Bearbeiten der Pläne zuteilen.

Teamplan Dienstplan Einsatzplan für Android

Teamplan Dienstplan Einsatzplan für iOS