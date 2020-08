8K-Fernseher: Die 4 schärfsten TVs 2020

8K-Fernseher werden irgendwann die SD-, Full-HD- und 4K-Ultra-HD-Modelle aus den Wohnzimmern verdrängen. Das mag noch einen Moment dauern – doch wer schon jetzt ganz vorn dabei sein will, sollte einen Blick in unsere Topliste mit vier empfehlenswerten 8K-Modellen des Jahres 2020 werfen.

Keine Frage: Mit einem 4K-UHD-Fernseher bist Du noch voll auf der Höhe der Zeit. Dennoch geht von 8K-Fernsehern eine Faszination aus – schließlich gibt es mittlerweile die ersten Modelle großer Hersteller wie Samsung, Sony und LG. Sie versprechen noch einmal mehr: mehr Pixel und meist auch eine größere Bildschirmdiagonale. 8K-Auflösung entspricht 7.680 x 4.320 Pixeln oder knapp 33 Millionen einzelnen Bildpunkten.

©Adobe Stock/Proxima Studio 2020 fullscreen 8K-Fernseher bieten die vierfache Auflösung von 4K-Fernsehern.

Allerdings solltest Du Dir über eine Sache im Klaren sein, wenn Du Dich für einen 8K-TV interessierst: Aktuell gibt es noch wenige Inhalte, die in nativer 8K-Auflösung zur Verfügung stehen. Daher solltest Du beim Kauf eines 8K-Fernsehers auf die Upscaling-Qualitäten achten. Ebenso sind zukunftsfähige Anschlüsse relevant. Ansonsten spielen dieselben Kaufkriterien wie bei 4K-Fernsehern eine Rolle – Farbwiedergabe, Kontrast, Schärfe et cetera sollten für Dich passen. Wir stellen Dir im Folgenden vier verschiedene Modelle bekannter Hersteller vor.

Samsung Q950: Das Schmuckstück fürs Wohnzimmer

©Samsung 2020 fullscreen Samsung GQ75Q950T

Beim Samsung Q950 ist nicht nur das TV-Bild ein Hingucker. Der Samsung-8K-Fernseher bietet das ansprechendste Design aller Geräte in dieser Liste, mit minimalen Displayrändern, die überhaupt nicht mehr ins Auge fallen. Besonders bei einer Wandmontage fügt sich der Fernseher mit seinem Infinity Screen – trotz seiner Größe – stimmig ins Wohnzimmer ein. Der QLED-TV ist mit 15 Millimetern fast so dünn wie ein OLED-Fernseher und bietet das wohl beste Bild unter den Nicht-OLED-Modellen. Das Upscaling überzeugt, selbst SD- und HD-Inhalte lassen sich auf dem 8K-Fernseher gut ansehen. Samsungs adaptive Bildtechnologie passt die Bildeinstellungen automatisch dem Umgebungslicht an, und das Betriebssystem gehört zu den besten mit einer großen Auswahl an Apps.

Einzige Kritikpunkte sind eine nicht immer konsistente Farbwiedergabe sowie eine schwächere Bewegtbildverarbeitung als bei den besten und teuersten 8K-Fernsehern am Markt. Einen günstigeren Einstieg in die 8K-Welt bietet das Modell aus dem Jahr 2019 mit etwas deutlicheren Displayrändern.

Sony KD-85ZG9: Der teure Sound-Spezialist

©SATURN 2020 fullscreen Sony KD-85ZG9

Der KD-85ZG9 ist Sonys erster 8K-Fernseher – und durchaus beeindruckend. Die Farbwiedergabe überzeugt ebenso wie die Performance und das Upscaling. Verantwortlich dafür sind unter anderem Sonys leistungsstarker X1-Ultimate-Chip und die 8K-X-Reality-Pro-Technologie. Diese lassen selbst auf 8K hochskaliert HD-Inhalte natürlich wirken. Genauso überzeugend ist der Sound des Fernsehers mit vier Sets an jeweils drei vorwärts gerichteten Lautsprechern sowie vier Subwoofern. Die Benutzeroberfläche ist vielleicht nicht so intuitiv zu bedienen wie beim Samsung-Modell, doch die Auswahl an Apps ist überzeugend. Zudem unterstützt das Sony-Gerät den Google Assistant und Alexa-Sprachbefehle.

Zu den Kritikpunkten zählen wir neben dem nicht ganz so ansprechenden Design wie beim Samsung Q950 auch den Preis. Während die 85-Zoll-Variante bei dem einen oder anderen noch als bezahlbar durchgehen könnte, kostet das 98-Zoll-Schmuckstück so viel wie ein teurer Mittelklassewagen. Zudem setzt der Fernseher auf Sonys LED-Technologie mit Hintergrundbeleuchtung, die nicht ganz an die Qualität von OLED heranreicht.

LG ZX9: Der beste 8K-Fernseher 2020

©SATURN 2020 fullscreen LG OLED77ZX9LA

Der 8K-Fernseher aus LGs Signature-Serie fällt ebenfalls in die Kategorie "Fernseher statt Auto kaufen". Immerhin gibt es die 77-Zoll-Version zum Preis eines Kompaktwagens, die knapp 30.000 Euro für den 88-Zoll-OLED-TV sprengen aber vermutlich die meisten Budgets deutlich. Allerdings gibt es auch kaum ein Gerät, das ein schärferes und besseres Bild bietet als ein solcher OLED-Fernseher mit 8K-Auflösung. Hinsichtlich der Betrachtungswinkel und der Wiedergabe von echtem Schwarz macht diesem Modell kein anderer TV etwas vor. Die Upscaling-Technologie, die in diesem LG-Modell steckt, befindet sich mittlerweile in der dritten Generation und sorgt dafür, dass die zusätzlichen Pixel keine verschenkte Investition sind. Auch das Design ist stimmig. Wer es sich leisten kann, bekommt mit dem LG ZX9 den wohl besten 8K-Fernseher 2020.

Samsung Q800: Der Preis-Leistungs-Sieger

©SATURN 2020 fullscreen Samsung GQ65Q800T

Eine echte Preis-Leistungs-Empfehlung ist hingegen der Samsung Q800. Dieser Samsung-8K-Fernseher ist in 65 Zoll zwar immer noch teurer als die teuersten 4K-Fernseher in seiner Größe – günstigere 8K-Fernseher wirst Du 2020 aber kaum finden. Kleiner als 65 Zoll sollte ein Gerät mit dieser Auflösung auch nicht sein, ansonsten bringen 8K keinen Vorteil gegenüber 4K. Die Bildqualität des Samsung Q800 reicht beinahe an die des Q950 heran, da sich die beiden Modelle viele Technologien teilen, unter anderem den Chip und das Feature zur adaptiven Bildanpassung. Auch das Design des Fernsehers ist an das höherpreisige Modell angelehnt, die Displayränder fallen ähnlich schmal aus. Wie beim Sony-Fernseher kommt ein LED-Panel mit Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz. Die Blickwinkelstabilität und die Schwarzdarstellung eines OLED-TVs darfst Du also nicht erwarten.

