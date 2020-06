AirPods-Zubehör: 6 tolle Gadgets für die Apple-Kopfhörer

Die AirPods gehören zu den beliebtesten Kopfhörern für das iPhone. Cleveres Zubehör macht die kleinen In-Ears von Apple noch besser – wir stellen sechs praktische Accessoires vor.

Satechi Trio Wireless Charging Pad

©Satechi 2020 fullscreen Das Trio Wireless Charging Pad von Satechi lädt drei Geräte gleichzeitig auf.

Mit dem Induktionsladegerät von Satechi lassen sich bis zu drei Geräte gleichzeitig kabellos aufladen. Neben Deinem AirPods-Case finden auf dem Charging-Pad auch ein iPhone und eine Apple Watch Platz. Die Ladestation lädt je nach Gerät mit einer Leistung von 2,5 Watt (Apple Watch), 5 Watt (AirPods) oder 7,5 Watt (Smartphone). LED-Anzeigen signalisieren, dass ein Gerät sich lädt. Smartphones lassen auch mit Schutzhülle aufladen, die Apple Watch im Nightstand Mode. Darüber hinaus erkennt die Ladestation, wenn sich fremde Objekte auf der Ladefläche befinden oder Gefahr von Überhitzung besteht. Sie schaltet sich dann automatisch ab.

Terratec ChargeAir All Light

©Terratec 2020 fullscreen Die Terratec ChargeAIR All Light ist Lampe und Wireless-Charging-Station zugleich.

Du möchtest Deine AirPods im kabellosen Ladecase nicht auf einem normalen Ladepad aufladen, etwas Spezielles soll her? Dann ist vielleicht die ChargeAir All Light von Terratec das richtige Zubehör für Dich. Das Gerät ist eine clevere Kombination aus Schreibtischlampe und Wireless-Charging-Station. Die Lampe bietet vier verschiedene Farbtemperaturen (kalt- bis warmweiß) und kann ebenfalls die AirPods, ein Smartphone und eine Apple Watch in einem Rutsch aufladen. Für mobile Geräte ohne Wireless Charging steht ein USB-Ausgang bereit.

Nomad AirPod Case Leather

©Nomad 2020 fullscreen Das Nomad Airpod Case Leather gibt's in Schwarz und Braun.

Wem das schnöde weiße Case der Apple AirPods nicht gefällt, der kann auf diese schicke Alternative von Nomad zurückgreifen. Die Schutzabdeckung aus Leder gibt es in Schwarz und Braun. Das Case ist mit Echtleder überzogen, entwickelt über die Zeit ein individuelles Aussehen. Eine Öffnung für den Lightning-Anschluss zum Aufladen ist natürlich vorhanden.

Terratec AirBox Pro

©Terratec 2020 fullscreen Die Terratec AirBox Pro bietet den AirPods Pro ein schickes Zuhause.

Auch für das Case der AirPods Pro, das bekanntlich etwas breiter ist, gibt es eine stylishe Alternative: die AirBox Pro von Terratec. In der widerstandsfähigen Hülle lasse sich die Kopfhörer weiterhin kabellos oder kabelgebunden laden. Die AirBox Pro gibt es in den Farben Fabric Grey und Fabric Black.

Kabelloses Ladecase von Apple für die AirPods

©Apple 2020 fullscreen Das kabelloses Ladecase für die AirPods ermöglicht Wireless Charging.

Du hast beim Kauf Deiner AirPods noch nicht an Wireless Charging gedacht? Dann kannst Du das Feature mit dem offiziellen Case von Apple "nachrüsten": Mit dem Behälter lädst Du ganz einfach auf, indem Du die AirPods in hineinsteckst und das Case auf eine Qi-kompatible Ladematte legst. Die LED-Leuchte auf der Vorderseite des Gadgets zeigt an, dass sich die In-Ears aufladen. Steht keine Ladematte zur Verfügung, kannst Du die AirPods im Case ganz normal über den Lightning Connector aufladen. Das kabellose Ladecase von Apple funktioniert mit allen AirPods-Generationen und kann mehrere Ladungen speichern (18 bis 24 Stunden Laufzeit).

Terratec AirBox

©Terratec 2020 fullscreen Die Terratec AirBox verschönert das weiße Case der AirPods.

Neben der AirBox Pro hat Hersteller Terratec auch eine schicke Schutzhülle für die normalen AirPods im Programm. Die Kopfhörer lassen sich in der AirBox ebenfalls via Lightning-Anschluss und per Wireless Charging laden. Das Case ist in den sieben Farben Fabric Blue, Fabric Grey, Fabric Black, Shiny Pink, Tartan Pink, Tartan Grey und Marble verfügbar. Besonders clever: Damit die AirPods nie vergessen werden, hat die Box einen Karabinerhaken zur Befestigung am Schlüsselbund.

