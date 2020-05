Alexa-Fernseher: 6 TVs mit integrierter Sprachassistentin

"Alexa, Fernseher lauter": Amazons Sprachassistentin hört bei zahlreichen Smart-TVs aufs Wort. Es gibt in Deutschland sogar einige exklusive Fernseher mit Amazons Betriebssystem Fire TV, die sich per Alexa steuern lassen. Wir stellen sechs Alexa-TVs vor.

Grundig 32 GFW 6060 Fire TV Edition: Für kleine Räume

Der Grundig 32 GFW 6060 Fire TV Edition begnügt sich mit Full-HD-Auflösung.

Der günstigste Fernseher mit Fire-TV-Betriebssystem ist der 32 Zoll große Full-HD-TV Grundig 32 GFW 6060 Fire TV Edition. Es handelt sich um einen einfachen Fernseher für kleine Räume, zum Beispiel für ein Jugend- oder Hobbyzimmer. Alexa kannst Du über die Fernbedienung Sprachbefehle erteilen. Dank drei HDMI-Anschlüssen, zwei USB-Ports und einem optischen Audioausgang lassen sich verschiedene Geräte wie Spielekonsole und AV-Receiver mit dem TV verbinden. In das Internet bringst Du den Fernseher via LAN-Anschluss oder per WLAN.

Größen: 32, 40 Zoll

Preis: Rund 260 Euro (32 Zoll)

Grundig 43 GWU 7060 Fire TV Edition: Günstig und in vielen Größen

©Grundig 2020 fullscreen Ist in diversen Größen erhältlich: der Grundig 43 GWU 7060 Fire TV Edition.

Der Grundig 43 GWU 7060 Fire TV Edition wagt den Schritt zu einer 4K-Auflösung. Zudem kann der 43-Zoll-TV Inhalte in HDR10 und HLG wiedergeben, auch wenn es bei günstigen Fernsehern wie diesem nicht für einen eindrucksvollen HDR-Effekt reicht. Das Fire-TV-System bietet nützliche Apps wie Netflix, YouTube und Apple TV+. Dank drei HDMI-Anschlüssen, zwei USB-Ports, einem LAN-Anschluss und einem optischen Audioausgang dürfte niemand einen wichtigen Anschluss vermissen.

Größen: 43, 49, 55, 65 Zoll

Preis: Rund 320 Euro (43 Zoll)

Grundig 55 GOB 9099 Fire TV Edition HF: OLED-TV mit Amazon-Betriebssystem

©Grundig 2020 fullscreen Grundigs OLED-TV GOB 9099 Fire TV Edition HF ist das Top-Modell des Herstellers.

Grundig bietet mit dem GOB 9099 auch einen OLED-Fernseher mit Fire TV an. Bei OLED-TVs ist die Bildqualität viel höher als bei den günstigeren Fernsehern mit LCD-Bildschirmen. OLED-Fernseher setzen auf selbstleuchtende Bildpunkte, so ergeben sich ein perfekter Schwarzwert und ein enormer Kontrast. Dafür kosten die Fernseher deutlich mehr Geld, das Grundig-Modell über 1.000 Euro. Die Alexa-Bedienung klappt hier sogar ohne Fernbedienung, da der TV über Fernfeld-Mikrofone verfügt, welche die Stimme aus der Entfernung erkennen. Neben HDR10 und HLG unterstützt der Fernseher auch das HDR-Format Dolby Vision.

Größen: 55, 65 Zoll

Preis: Rund 1.300 Euro (55 Zoll)

Smart-TV mit Alexa steuern Sprachsteuerung per Alexa ist bei sehr vielen Fernsehern möglich, Du benötigst nicht unbedingt ein Gerät mit dem Betriebssystem Fire TV. Die Herstellerangaben verraten, ob sich ein Fernseher mit Alexa nutzen lässt. Um Alexa zu verwenden, musst Du auf Deinem Smartphone oder Tablet in der Alexa-App den passenden Skill einrichten und in den TV-Einstellungen die Alexa-Sprachsteuerung aktivieren. Die Namen der Skills unterscheiden sich je nach Hersteller, es gibt zum Beispiel "Sony's Android TV", "SmartThings" (Samsung), "Philips Smart-TV-Sprachsteuerung" und "Panasonic TV". Anschließend kannst Du via Alexa unter anderem den TV ein- oder ausschalten, die Lautstärke regulieren und auch gänzlich andere Sprachbefehle über den TV eingeben – etwa, um das Smart Home zu steuern.

Samsung Q60R: Günstiger QLED-TV mit Alexa

©Samsung 2020 fullscreen Der Samsung Q60R stellt dank 120 Hertz Farben gut dar und gibt Bewegungen flüssig wieder.

Alle Samsung-Fernseher ab Baujahr 2016 lassen sich mit Sprachassistentin Alexa steuern. Der Samsung Q60R aus dem Jahr 2019 ist ein empfehlenswertes aktuelles Modell. Der TV stellt dank Quantum-Dot-Schicht viele Farben dar – und das ziemlich lebensecht. Gamer freuen sich, dass die größeren Modelle ab 55 Zoll ein 120-Hertz-Panel bieten, inklusive VRR- und FreeSync-Unterstützung.

Größen: 55, 65, 75, 82 Zoll

Preis: Rund 700 Euro (55 Zoll)

Sony XG95: Tolle HDR-Leistung für wenig Geld

©Sony 2019 fullscreen Der Sony XG95 bietet eine hohe Bildqualität für den Preis.

Der XG95 ist Sonys 4K-LCD-Flaggschiff des Jahres 2019. Dank Full Array Local Dimming, großem Farbraum und hoher Helligkeit schafft der XG95 eine ansprechende Darstellung von HDR-Filmen und -Games. Und er ist inzwischen günstig zu haben! Zu beachten: Nur die 75 und 85 Zoll großen Modelle bieten dank X-wide-Angle-Technologie eine gute Blickwinkelstabilität, sie eignen sich daher gut für TV-Sitzungen in der Gruppe. Klar, auch die Alexa-Sprachsteuerung ist möglich – der Skill heißt "Sony's Android TV".

Größen: 55, 65, 75, 85 Zoll

Preis: Rund 900 Euro (55 Zoll)

LG OLED C9: OLED-TV mit vielen Features

©LG 2020 fullscreen Der LG C9 bietet umfassende Features und ist für das Gebotene sehr günstig.

Wer auf der Suche nach einer tollen Bildqualität, einer guten Ausstattung und vielen Features ist, sollte einen Blick auf den LG C9 werfen. Der OLED-Fernseher verfügt über vier HDMI-2.1-Anschlüsse. Dank VRR-Unterstützung werden die Bilder zwischen kompatiblen Konsolen wie der Xbox One, Xbox One X und Xbox Series X und dem TV synchronisiert. Das sorgt für eine flüssigere Wiedergabe und weniger Bildfehler.

Obendrein ist der TV mit G-Sync kompatibel und schafft daher auch die Synchronisierung mit Nvidia-Grafikkarten für den PC. Filmfans freuen sich über die Unterstützung von Dolby Vision und die Weiterleitung von Dolby Atmos an den AV-Receiver. Alexa kannst Du über die Benutzeroberfläche webOS einrichten.

Größen: 55, 65, 77 Zoll

Preis: 1.340 Euro

