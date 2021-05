Amazon Fire TV Stick: Diese 11 Apps musst Du haben

Der Amazon Fire TV Stick lässt sich mit guten Apps gehörig aufwerten. Du kannst zum Beispiel Dein Smartphone zur Fernbedienung machen und auf Livestreams beliebter Fernsehsender zugreifen. Hier präsentieren wir einige der besten Apps für den Fire TV Stick und den Fire TV Stick 4K.

Fire-TV-Apps auf Deinem Smartphone

Dein Smartphone erleichtert die Bedienung des Fire TV Sticks ungemein. Sofern etwa YouTube oder Amazon Video auf dem Fire TV sowie auf dem Smartphone als Apps installiert sind, kannst Du auch auf dem Handy den gewünschten Film oder eine Serie aufrufen und sie dann auf dem Fire TV starten.

Tippe auf das "Spiegeln"-Icon rechts oben in der entsprechenden App auf dem Smartphone-Display und der Inhalt wird mit dem Fire TV Stick auf dem Fernseher wiedergegeben. Klingt vielleicht unnötig, aber die Suche nach Inhalten ist auf dem Smartphone deutlich einfacher als mit der Fire-TV-Fernbedienung. Du wirst sehen.

YouTube (inklusive YouTube Music): Videos über alles

fullscreen YouTube Bild: © Amazon / Google 2021

Viele wissen es nicht, aber: YouTube Music ist in der normalen YouTube-App für den Fire TV eingebaut. Falls Du YouTube Music auf dem Smartphone verwendest, kannst Du auf das "Spiegeln"-Icon in der App tippen und der Fire TV spielt die Musik in der YouTube-App ab. Und ansonsten: YouTube ist eben YouTube – ein riesiges Sammelsurium an Film- und Gamestrailern, Musikclips, Vorträgen, Hobbyvideos, witzigen Katzenclips – YouTube sollte man kennen.

Amazon Fire TV: Smartphone zur Fernbedienung machen

fullscreen Amazon Fire TV Bild: © Amazon 2021

Mit der App Amazon Fire TV nutzt Du Dein Smartphone als Fernbedienung für den Fire TV. Ein großer Vorteil ist die einfache Texteingabe mit der Touch-Tastatur des Handys. Die Sprachsuche funktioniert ebenfalls über das Smartphone und natürlich kannst Du die Wiedergabe von Inhalten steuern. Du kannst die App einmal ausprobieren und schauen, ob Du das Handy oder die mitgelieferte Fernbedienung bevorzugst.

Amazon Prime Video: Viele Exklusiv-Inhalte

fullscreen Amazon Prime Video Bild: © JorgeEduardo - stock.adobe.com 2021

Ohne Inhalte wie Filme und Serien bringt der Fire TV nichts. Ein guter Anlaufpunkt ist Amazon Prime Video. Wer sowieso schon Amazon-Prime-Kunde ist, bekommt darüber nämlich Zugriff auf eine Reihe von kostenlosen beziehungsweise im Preis inbegriffenen Inhalten, darunter Amazon-Produktionen und -Exclusives wie "The Expanse", "The Boys" und "Vikings". In der App lassen sich zusätzlich käuflich Inhalte erwerben.

Netflix: Der Streaming-Klassiker

fullscreen Netflix Bild: © Netflix 2020

Netflix ist beinahe ein Must-Have für Streaming-Fans. Hier gibt es immer wieder meist hochwertige Eigenproduktionen. Darunter "The Crown", "Stranger Things", "Cobra Kai" und "Das Damengambit". Netflix-Inhalte sind auch ein beliebtes Gesprächsthema.

TV-Mediatheken: Viele TV-Sender mit Gratis-Apps

fullscreen ZDF Mediathek Bild: © ZDF / Amazon 2021

Viele TV-Sender stellen ihre Mediatheken als Apps für den Fire TV zur Verfügung. Dazu zählen ARD und ZDF sowie Privatsender wie ProSieben. Mit Tatort gibt es sogar eine eigene App für die Fans der deutschen Krimiserie.

Zattoo: Über 100 TV-Sender

fullscreen Zattoo Bild: © Zattoo 2021

Für Live-Fernsehen über Fire TV bietet sich die App Zattoo an. Diese App kostet zwar Geld in Form eines monatlich kündbaren Abos, aber dafür gibt es neben über 100 TV-Sendern auch eine Aufnahmefunktion für die Inhalte. Allerdings: Wer sich die einzelnen Apps der TV-Sender holt, bezahlt kein Geld dafür.

Spotify: Musik-Streaming auf dem TV

fullscreen Spotify Bild: © Spotify 2021

Die beliebte Musik-Streaming-App Spotify ist auch als App für den Fire TV erhältlich. Wer seinen Fernseher an ordentliche Lautsprecher angeschlossen hat, kann ihn so als Stereoanlage verwenden. Auch für Podcasts ist Spotify ein beliebter Anlaufpunkt.

AllCast: Medien vom Handy abspielen

fullscreen AllCast

Mit der App AllCast schickst Du Fotos, Musik und Videos vom Smartphone auf den Fire TV. So kannst Du sie Dir einfach und bequem auf dem Fernseher ansehen.

Downloader: Optimal für den Sideload

fullscreen Downloader Bild: © AFTVnews.com 2021

Mit der App "Downloader" kannst Du Android-Apps im Format APK direkt auf Deinen Fire TV laden und installieren. Das ermöglicht den sogenannten "Sideload" von Apps, die nicht offiziell für den Fire TV angeboten werden. Allerdings sind solche Apps nicht unbedingt für die Steuerung mit der Fernbedienung angepasst.

Silk Browser: Surfen auf dem Fire TV

fullscreen Silk-Browser Bild: © Microsoft / Amazon 2021

Mit dem Internet-Browser Silk von Amazon kannst Du Websites abrufen und über diesen Weg zum Beispiel Videos ansehen. Etwa, wenn es keine passende App gibt. Oder Du nutzt soziale Medien wie Facebook, Twitch und Twitter auf dem großen Bildschirm.

