Beste Aktien-App: 5 empfehlenswerte Programme für iOS & Android

Schnell mal den aktuellen Kurs beliebiger Aktien checken? Das geht am einfachsten mit entsprechenden Apps auf dem Smartphone. Die fünf besten Aktien-Apps für iOS und Android haben wir für Dich in dieser Übersicht zusammengestellt.

Aktien-App für iPhone

fullscreen Die Aktien-App ist seit dem ersten iPhone fester Bestandteil von iOS. Bild: © Apple 2021

Schon seit den Anfängen des iPhones ist sie vorinstalliert: die Aktien-App. Die Anwendung präsentiert sich seit jeher gleichermaßen elegant wie aufgeräumt – und bieten neben den aktuellen Aktienkursen auch Wirtschaftsnachrichten.

Das Hinzufügen und Entfernen von Aktien funktioniert unkompliziert, außerdem gibt es die App auch als Widget für den Homescreen. So verlierst Du nie den Überblick über Deine beobachteten Werte. Die Datenbasis für die Kurse kommt von Yahoo. Ideal für alle iPhone-Nutzer, die lediglich die Kurse einiger Unternehmen im Blick behalten wollen, ohne allzu viele Einstellungen tätigen zu müssen.

Börse & Aktien – finanzen.net

fullscreen Die Aktien-App von Finanzen.net erfreut sich großer Beliebtheit. Bild: © finanzen.net 2021

Hierbei handelt es sich um eine Aktien-App für das iPhone und Android-Smartphone. Die App bietet neben Details zu Aktien auch Informationen über Fonds, ETFs und auch Indizes. Sie punktet mit einer großen Darstellung der Charts und der Anzeige von Realtimekursen.

Zudem kannst Du eine Watchlist anlegen und Dich automatisch benachrichtigen lassen, wenn Aktien einen gewissen Kurs erreichen oder unterschreiten – so verpasst Du garantiert keine wichtige Kursentwicklung. Die wohl beste App für Aktien im deutschsprachigen Raum.

Finanztreff

Hierbei handelt es sich zwar nicht um eine klassische App, dafür steht eine spezielle mobile Seite bereit, mit der Du einen guten Überblick über das aktuelle Aktiengeschehen erhältst. Unter anderem punktet die Seite mit einem umfangreichen Markt- und Kursüberblick samt Einzelwertporträts, zudem bekommst Du aktuelle Nachrichten serviert und die wichtigsten Meldungen auf einen Blick.

Ebenso kannst Du gezielt nach Wertpapieren und Nachrichten suchen und Dir Videos zu aktuellen Themen anschauen. Nach erfolgter Anmeldung kannst Du außerdem Watch- und Limitlisten erstellen und Deine Portfolios überwachen.

Onvista

fullscreen Onvista hat seiner Aktien-App ein neues Design spendiert. Bild: © Onvista 2021

Die App Onvista vereint ein modernes Design mit zeitgemäßen Technologien – und erlaubt Dir einen unkomplizierten Zugriff auf alle Deine Daten. Die App kommt ohne Bannerwerbung aus, bietet eine gleichermaßen benutzerfreundliche wie intuitive Bedienung und enthält einen hilfreichen Derivate-Finder.

Die Onvista-App bietet Realtimekurse, das Anlegen von Watchlisten sowie ein Musterdepot – so kannst Du mühelos fiktive Strategien umsetzen und Deine Erfolgskurve im Blick behalten. Auf Wunsch erhältst Du zudem Benachrichtigungen direkt auf Dein Handy, wenn bestimmte Kurslimits erreicht wurden. Ebenso wandern wichtige Börsennachrichten per Push-Benachrichtigung direkt aufs Handy.

Börse & Aktien - BörsennewsApp

fullscreen Die BörsenNewsApp punktet mit großem Funktionsumfang. Bild: © Markets Inside Media GmbH 2021

Die BörsennewsApp bietet Dir neben Realtimekursen auch wichtige Kennzahlen für Aktien, Indizes, Fonds, Zertifikate und vieles mehr. Das Programm enthält zudem eine innovative Watchlist, die Du auch ohne Anmeldung nutzen kannst. Die App punktet mit einer intuitiven Suchfunktion und einem Kursalarm für Wertpapiere.

Aktuelle Nachrichten rund um das Börsengeschehen sind ebenso Bestandteil wie eine Alarmfunktion für neue News zu Wertpapieren. Mit der App hältst Du Dich somit immer auf dem Laufenden, was an den Börsen gerade passiert – und kannst so wichtige Ableitungen treffen. Verfügbar für iPhone und Android.