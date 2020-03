Beste Maus: 5 ergonomische Modelle für das Home-Office

Beste Maus gesucht! Ergonomische Mäuse verbessern die Haltung beim längeren Arbeiten am Computer. Wir stellen fünf empfehlenswerte Modelle mit Bluetooth, Funk oder Kabel vor.

Wer regelmäßig am Schreibtisch arbeitet, gewöhnt sich schnell ungesunde Haltungsmuster an, die langfristig zu ernsten körperlichen Schäden führen können. Aus diesem Grund bieten diverse Hersteller neben ergonomischen Tischen und Stühlen auch Tastaturen und Mäuse an, die ergonomisch geformt sind und damit ein besonders gelenkschonendes Arbeiten am PC ermöglichen sollen. Wir stellen fünf empfehlenswerte Mäuse vor.

Logitech MX Vertical Mouse

©Logitech 2020 fullscreen Die Logitech MX soll für eine sehr natürliche Haltung der Hand sorgen.

Die MX Vertical Mouse ist der bislang konsequenteste Ansatz von Logitech, eine ergonomische Maus zu produzieren. Die Bedienelemente sind im Vergleich zu einer klassischen Maus um 57 Grad gekippt. Die Handposition beim Bedienen ähnelt damit der eines ganz natürlichen Händedrucks.

Mit 4000 DPI verfügt die Maus zudem über einen sehr präzisen Sensor für filigrane Arbeiten. Verwenden lässt sich die Maus per USB-Kabel oder ganz kabellos via Bluetooth. Der integrierte Akku soll bei voller Ladung bis zu vier Monate durchhalten.

Evoluent Vertical Mouse

©Evoluent 2020 fullscreen Evoluent bietet seine ergonomischen Mäuse.

Evoluent verfolgt mit seiner Vertical Mouse ein ähnliches Konzept wie Logitech. Allerdings verfügt der Hersteller über eine breitere Palette und bietet seine Vertical Mouse in unterschiedlichen Größen und sogar für Linkshänder an. Außerdem haben Kunden die Wahl zwischen kabellosen Modellen und solchen mit Kabel.

ISY IEM-1000

©ISY 2020 fullscreen Von ISY gibt es eine günstige ergonomische Maus.

Eine deutlich günstigere Version einer ergonomischen Maus gibt es von ISY. Die IEM-1000 bietet das typische ergonomische Design der anderen Modelle, macht jedoch in einigen weniger wichtigen Bereichen ein paar Abstriche. So ist die Empfindlichkeit beispielsweise deutlich geringer, als etwa bei der Logitech MX. Nutzen lässt sich die ISY IEM-1000 als Funkmaus mit USB-Empfänger.

Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse

©Microsoft 2020 fullscreen Microsoft setzt bei seiner Sculpt-Maus auf ein rundliches Design.

Microsoft wählt mit seiner Sculpt-Maus einen etwas anderen Ansatz. Die Maustasten sind zwar auch hier in einem gekippten Winkel angebracht, allerdings setzt der Hersteller auf eine rundliche Form, die sich in die Hand hineinschmiegen soll. Die Maus arbeitet kabellos mittels Funksensor und verfügt über ein Vier-Wege-Scrollrad.

Razer Deathadder

©Razer 2020 fullscreen Die Deathadder von Razer ist nicht nur für Gamer geeignet.

Natürlich gibt es auch "normale" Mäuse, die einigermaßen ergonomisch geformt sind und bequem in der Hand liegen. Eine der beliebtesten Mäuse stammt vom Gaming-Hersteller Razer und richtet sich auch explizit an Gamer. Die Deathadder ist jedoch auch für alle sonstigen Arbeiten am Computer ein echter Handschmeichler.

