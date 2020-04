Bester WLAN-Repeater: 6 Modelle für besseren Empfang

Die Reichweite des heimischen WLANs stößt häufig an Grenzen: Im Homeoffice oder bei warmem Wetter im Garten machen sich dann plötzlich Funklöcher bemerkbar. Wer sein Heimnetz erweitern will, kann das per WLAN-Repeater schnell und leicht bewerkstelligen – wir stellen die besten Modelle vor.

Beste WLAN-Repeater: Alle Modelle beherrschen Standard-Funktionen

Grundsätzlich beherrschen alle Geräte die gängigen Verschlüsselungen WPA und WPA2 und sind dadurch mit allen Standard-Routern kompatibel. Manche Modelle bieten ein höheres Tempo, was sich vor allem auswirkt, wenn man Repeater und Router eines Herstellers kombiniert.

Nur dann sind auch alle Komfort-Funktionen möglich – wie etwa ein "Mesh", mit dem sich die Steuerung aller kompatiblen WLAN-Geräte im Funknetz überwachen und optimieren lässt. Das kann besonders beim Einsatz von mehreren, sich womöglich überlappenden Repeatern sinnvoll sein. Ohne Mesh-Steuerung kommt es sonst häufiger zu Störungen.

TP-Link RE650 Gigabit (AC2600-Dualband)

©TP-Link Technologies 2020 fullscreen Der WLAN Repeater von TP-Link vereint flottes Tempo und eine große Reichweite.

In Tests hat sich der TP-Link RE650 als sehr flotter und reichweitenstarker WLAN-Repeater erwiesen. Die vier externen Antennen erlauben Dualband-Unterstützung und schaffen es, Funklöcher auch in großen Wohnungen oder Häusern zu schließen. Das Gerät lässt sich laut Hersteller zudem leicht per App einrichten und steuern.

Mehr zum TP-Link RE650 bei SATURN

Netgear AC1200 WLAN Range Extender

©Netgear 2020 fullscreen Der Netgear AC1200 verfügt über eine integrierte Steckdose.

Hersteller Netgear bietet mit dem AC1200 WLAN Range Extender ein Gerät an, das für die belegte Steckdose gleich Ersatz schafft. Die Installation soll kinderleicht sein, der Repeater ist mit jedem Standard-WLAN-Router kompatibel. Dualband beherrscht das Gerät auch, sodass im WLAN jederzeit das optimale Tempo zur Verfügung steht.

Mehr zum AC1200 WLAN Range Extender bei SATURN

AVM Fritz Repeater 2400

©AVM 2020 fullscreen Der Fritz-Repeater bietet gute Qualität und das Fritz-Mesh.

Wer einen Fritz-Router besitzt, kommt an einem Repeater der Firma AVM aus Berlin nicht vorbei. Per Fritz-Mesh lassen sich die Geräte mit dem AVM Fritz Repeater 2400 optimal vernetzen, sodass der Nutzer sich beispielsweise nicht mehr um Updates sorgen muss. Die Bedienung ist per PC und App möglich.

Mehr zum AVM Fritz Repeater 2400 bei SATURN

©TP-Link 2020 fullscreen Die Installation des Geräts gelingt per WPS schnell und sicher.

Der TP-Link TL-WA850RE ist zu allen gängigen WLAN-Routern kompatibel und lässt sich durch einfachen Tastendruck per WPS-System im Heimnetz installieren. Dank des eingebauten Netzwerkanschlusses finden per Ethernet-Kabel auch Geräte Anschluss, die nicht über WLAN verfügen. Es gibt eine App, um die Einstellungen des Geräts zu verwalten.

Mehr zum TP-Link TL-WA850RE bei SATURN

AVM Fritz Repeater 600

©AVM GmbH 2020 fullscreen Der WLAN-Repeater AVM Fritz 600 ist günstig und bietet alle wichtigen Funktionen.

Der AVM Fritz Repeater 600 ist ein günstiges Gerät, mit dem sich das Heim-WLAN per Fritz-Mesh erweitern lässt. Wie alle Fritz-Modelle lässt er sich problemlos mit einer Fritzbox kabellos verbinden. AVM ist zudem für seine regelmäßigen Firmware-Updates bekannt, die Funktionen und Sicherheit der Geräte verbessern.

Mehr zum AVM Fritz Repeater 600 bei SATURN

Netgear Orbi RBK852-100EUS Whole Home AX6000

©Netgear 2020 fullscreen Das Orbi-System von Netgear bringt Wi-Fi 6 ins Funknetz.

Etwas außerhalb Konkurrenz und in einer anderen Preisklasse funkt der Netgear Orbi RBK852-100EUS AX6000, der über die neue Wi-Fi 6-Technologie verfügt. Wer Top-Tempo im ganzen Haus benötigt, etwa für Smart-Home-Anwendungen und Heimkino-Power, sollte sich das Orbi-System einmal anschauen. Es bietet neben hoher Geschwindigkeit auch ein Mesh und gilt als besonders zukunftssicher. Netgear verkauft hier ein Set aus Router und Repeater, um die Wi-Fi 6 Kompatibilität der Geräte sicherzustellen. Denn nur dann kann man das höhere Tempo des neuen Standards auch wirklich nutzen.

Mehr zum Netgear Orbi RBK852-100EUS AX6000 bei SATURN