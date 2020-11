Vom iPhone 11 über die Samsung Galaxy Buds+ bis zur Soundbar Bose Solo 5: Zur Black Friday Week hat SATURN kräftig die Preise gesenkt und unzählige spannende Angebote parat. Hier sind sieben Technik-Empfehlungen für Dich.

Während der SATURN Black Friday Week sicherst Du Dir diese und viele weitere Artikel zum absoluten Tiefpreis.



Zur Black Friday Week hat SATURN zahlreiche Produkte zu Bestpreisen im Angebot. Wir haben uns die Deals angesehen und sieben interessante Schnäppchen für Dich herausgesucht.

iPhone 11 (64 GB) für 599,50 Euro

fullscreen Das iPhone 11 gibt es zum Kampfpreis bei SATURN. Bild: © TURN ON 2019

Das iPhone 11 gehört zu den besten Apple-Smartphones auf dem Markt, auch wenn der Nachfolger mittlerweile erhältlich ist. Überzeugen kann das Gerät vor allem mit seiner langen Akkulaufzeit, welche die meisten Nutzer locker über den Tag bringt. Ein weiteres Highlight ist die Dual-Kamera mit einer 12-Megapixel-Standard-Linse und einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Optik. Hier geht es zum ausführlichen Test des Apple iPhone 11.

Sonos One (Gen. 2) für 154,99 Euro

fullscreen Der Sonos One funktioniert allein oder als Teil eines Mutiroom-Systems. Bild: © Sonos 2020

Der Sonos One der zweiten Generation ist eine Art Deluxe-Variante der smarten Lautsprecher Google Home und Amazon Echo. Wahlweise mit Google Assistant oder Alexa-Sprachsteuerung spielt der Smart Speaker Musik von Anbietern wie Spotify und Deezer ab, streamt zudem via AirPlay 2 Inhalte von iPhone und iPad. Über die Sonos-Software lässt sich der Lautsprecher in ein Sonos-Multiroom-System integrieren oder mit einem zweiten Sonos One in einem Stereo-Set-up verwenden.

Samsung Crystal TU7079 für 388,95 Euro

fullscreen Mit dem TU7079 bietet Samsung einen gut ausgestatteten UHD-TV für Einsteiger. Bild: © Samsung 2020

Wer den Einstieg ins 4K-Fernsehen sucht, könnte mit dem GU55TU7079n von Samsung glücklich werden. Das 55-Zoll-Gerät beherrscht nicht nur hochauflösende Inhalte, sondern auch besonders kontrastreiches HDR-Material. Zur Feature-Liste gehört ebenfalls das umfangreiche Smart-TV-Portal von Samsung inklusive Alexa-Einbindung und Apple AirPlay 2.

Logitech G332 für 28,27 Euro

fullscreen Das Headset G332 eignet sich nicht nur für Gamer. Bild: © Logitech 2020

Für Gaming oder die nächste Zoom-Konferenz im Home-Office: Das Headset Logitech G332 mit Kunstleder-Ohrpolstern und einem verstellbaren Kopfbügel verspricht einen hohen Tragekomfort. Für guten Klang sorgen zwei 50-Millimeter-Klangtreiber, während ein 6-Millimeter-Mikrofon bei gemeinsamen Gaming-Sessions oder Videokonferenzen zum Einsatz kommt. Praktisch ist, dass sich das Mikrofon automatisch stumm schaltet, sobald es nach hinten geklappt wird.

Samsung Galaxy Buds+ für 67,26 Euro

fullscreen Die Galaxy Buds+ punkten mit einer herausragenden Akkulaufzeit. Bild: © TURN ON 2020

Die Galaxy Buds+ von Samsung gehören mit bis zu 11 Stunden ununterbrochener Wiedergabe zu den True-Wireless-Kopfhörern mit der besten Akkulaufzeit. Auch klanglich wissen die kleinen In-Ear-Kopfhörer dank des Soundtunings von AKG zu überzeugen, aufgrund der drei verbauten Mikrofone in jedem Hörer eigenen sie sich außerdem perfekt für Telefonate und Video-Calls. Ein weiteres Highlight ist das Lade-Case mit eingebautem Akku, das sich via Wireless Charging aufladen lässt.

Crucial P1 mit 1 Terabyte für 77,01 Euro

fullscreen Die Crucial P1 ist eine schnelle NVMe-SSD für den PC. Bild: © Crucial 2020

Wer seinen PC mit einer schnellen SSD ausrüsten oder erweitern möchte, bekommt mit der Crucial P1 ein attraktives Angebot. Die NVMe-SSD bietet Zugriffsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MBit/s und ist damit um ein Vielfaches schneller als herkömmliche Festplatten. Ein Vorteil ist zudem das platzsparende M.2-Format, das eine Installation direkt auf dem Mainboard ermöglicht.

Bose Solo 5 für 138,42 Euro

fullscreen Die Bose Solo 5 ist Soundbar und Bluetooth-Lautsprecher in einem. Bild: © Bose 2020

Die Soundbar Bose Solo 5 eignet sich für nahezu jeden Fernseher, sie lässt sich wahlweise per optischem Kabel, Koaxialkabel oder analog mit dem TV-Gerät verbinden. Als Bonus ist die Solo 5 auch als Lautsprecher für Bluetooth-fähige Smartphones und Laptops nutzbar. Die mitgelieferte Universalfernbedienung kann sowohl das Fernsehgerät als auch die Musikwiedergabe von anderen Geräten steuern.

