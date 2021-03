Blitzgeräte: 8 der besten Modelle für Canon, Nikon und Co.

Am Abend und in Innenräumen greifen Profi-Fotografen gerne zu einem Blitz. Für die DSLRs und Systemkameras verschiedener Hersteller wie Canon und Nikon sind sehr gute mobile Blitzgeräte erhältlich. Wir empfehlen diese acht Modelle, aufsteigend nach dem Preis geordnet.

Die Leitzahl bei Blitzgeräten Die sogenannte "Leitzahl" gibt bei Blitzgeräten die Leistung an. Eine höhere Leitzahl entspricht einer höheren Leistung. Mathematisch ist sie das Produkt aus dem Abstand zwischen Blitz und Motiv in Metern und der zur korrekten Belichtung jeweils erforderlichen Blendenzahl. Optimalerweise wird die Leitzahl bei einer häufig genutzten Brennweite wie 50mm und für eine Empfindlichkeit von ISO 100 angegeben. Leider tricksen die Hersteller gerne und geben die Leitzahl bei anderen Brennweiten an, um sie größer wirken zu lassen. Wir nennen daher immer auch die verwendete Brennweite. Mehr zum Thema erfährst Du auf Digitalkamera.de.

Cullmann CUlight FR 60, 60S & 60C

fullscreen Cullmann CUlight FR 60C Bild: © Cullmann 2021

Das relativ günstige Blitzgerät Cullman CUlight FR 60 bietet eine ganze Reihe an Vorzügen, die sich in der Preisklasse sehen lassen können. Dazu zählen die integrierte 2,4-Ghz-Funksteuerung und das große, beleuchtete Display. Dank der individuellen Programmierung lassen sich auch mehrere Blitzgeräte koordiniert einsetzen. Nachteile sind für manche Anwender die Größe, das Gewicht von 400 Gramm und der Umstand, dass der Blitz nicht wetterfest ist.

Leitzahl : 60 (bei ISO 100, 200 mm)

: 60 (bei ISO 100, 200 mm) Gewicht: 400 Gramm

Cullman CUlight FR 60 kaufen:

Metz M400

fullscreen Metz M400 Bild: © Metz 2021

Das Metz M400 ist mit einem frei beweglichen Blitzkopf ausgestattet und lässt sich mit einem Digitalkreuz auf der Rückseite steuern. Infos siehst Du auf einem kleinen OLED-Display. Als Videolicht dient eine integrierte LED-Leuchte, die in sechs Stufen regelbar ist. Ein Auto-TTL-Modus nimmt vollautomatisch Blitzeinstellungen vor und für Software-Updates dient ein USB-Anschluss unter dem Batteriefach. Eine Weitwinkelstreuscheibe und eine ausziehbare Reflektorkarte sind auch an Bord.

Leitzahl : 40 (bei ISO 100, 105 mm)

: 40 (bei ISO 100, 105 mm) Gewicht: 220 Gramm

Metz M400 kaufen:

SONY HVL-F 32M

fullscreen Sony HVL-F 32 M Bild: © Sony 2021

Der Sony HVL-F 32M für den Multi-Interface-Zubehörschuh eignet sich für alltägliche Aufnahmesituationen, ist also nicht überragend leistungsstark. Dafür ist er kompakt und leicht gebaut für den Transport, auch lässt er sich fernsteuern. Blitzmodus- und Intensitätseinstellungen erfährst Du auf dem LC-Display, ebenso eine Warnanzeige bei geringem Akkustand. Dank Advanced Distance Integration (ADI) ist auch bei stark spiegelnden oder sehr dunklen Motiven für eine gute Belichtung gesorgt. Praktisch ist ebenso die Weitwinkelstreuscheibe und der Schutz gegen das Eindringen von Spritzwasser und Staub.

Leitzahl : 32 (bei ISO 100, 105 mm)

: 32 (bei ISO 100, 105 mm) Gewicht: 235 Gramm

Sony HVL-F 32 M Jetzt kaufen bei

Olympus FL-900R

fullscreen Olympus FL-900R Bild: © Olympus 2021

Der Olympus FL-900R für OM-D- und PEN-Modelle ist ein Hochleistungsblitz, der staub-, spritz- und frostsicher gebaut wurde. Er feuert bei bis zu 100 Aufnahmen mit 10 Bildern in der Sekunde, bei sequenziellen Ladungen wird er in 2,5 Sekunden wieder aufgeladen. Der Blitzkopf lässt sich von 7 bis 90 Grad neigen und bis zu 180 Grad drehen, auch eine kabellose Bedienung des Blitzes ist möglich. Mit dabei sind ein 1,5-Watt-LED-Videolicht, Ständer, Bounce-Adapter, ein Infrarotfilter und als Aufsatz gibt es eine Diffusorscheibe für eine gleichmäßige Beleuchtung. Die Bedienung erfolgt über ein Einstellrad und Buttons an der Rückseite, dort ist auch ein großes LC-Display angebracht.

Leitzahl : 58 (bei ISO 100, 200 mm)

: 58 (bei ISO 100, 200 mm) Gewicht: 382 Gramm

Olympus FL-900R Jetzt kaufen bei

Canon Speedlite 600EX II-RT

fullscreen Canon Speedlite 600EX II-RT Bild: © Canon 2021

Der Canon Speedlite 600EX II-RT ist ein leistungsstarker Blitz mit vielen Funktionen. Er bietet beleuchtete Tasten, ein großes beleuchtetes Display und er ist staub- und spritzwassergeschützt. Mit E-TTL II/E-TTL/TTL gibt es umfassende Belichtungsautomatiken. Der Blitz kann aus der Entfernung via Funksignal, optischem Signal oder der Fernsteuerung Speedlite Transmitter ST-E3-RT ausgelöst werden. Leider gibt es keinen USB-Anschluss. Zum Lieferumfang zählen auch ein Bounce-Adapter, zwei Farbfilter und ein Mini-Standfuß.

Leitzahl : 60 (bei ISO 100, 200 mm)

: 60 (bei ISO 100, 200 mm) Gewicht: 435 Gramm

Canon Speedlite 600EX II-RT Jetzt kaufen bei

Nikon SB-5000

fullscreen Nikon SB-5000 Bild: © Nikon 2021

Der Flaggschiff-Blitz aus dem Hause Nikon bringt ein integriertes Kühlsystem mit, das ihn zu Hochleistungen antreibt. Er kann so über 100 Serienbildaufnahmen bei voller Leistung begleiten. Es gibt einen Zoombereich von 24 - 200 mm und neben einer Fernsteuerung via Funk gibt es auch Infrarot. Die i-TTL-Blitzsteuerung (intelligente Through-the-lens-Blitzsteuerung) tauscht wichtige Belichtungsinformationen mit CLS-kompatiblen DSLRs aus. Der Kopf neigt sich um 7 bis 90 Grad nach unten und um 180 Grad nach links und rechts. Mitgeliefert werden ein Standfuß, ein Nikon-Diffusor, ein Leuchtstofflampenfilter und ein Kunstlichtfilter.

Leitzahl : 34,5 (bei ISO 100, 200 mm)

: 34,5 (bei ISO 100, 200 mm) Gewicht: 435 Gramm

Nikon SB-5000 Jetzt kaufen bei

Nikon R1C1 Makroblitz für i-TTL-fähige Kamera

fullscreen Nikon R1C1 Bild: © Nikon 2021

Der Nikon R1C1 ist als kabelloses Blitzsystem speziell für Makroaufnahmen eine Besonderheit. Es handelt sich um ein Kit aus zwei Blitzgeräten, die am Objektiv befestigt werden können, außerdem ist die Fernsteuerung SU-800 dabei, die an der iTTL-Blitzsteuerung der Kamera hängt. Eine Diffusorscheibe und Vorsatzadapter für Schraubgewinde verschiedener Größen gehören zum Lieferumfang.

Nikon R1C1 Jetzt kaufen bei