Bluetooth-Drucker: 7 empfehlenswerte Modelle

Drucker mit Bluetooth sind bequem. Du kannst sie einfach mit dem Handy koppeln und Deine Fotos oder Dokumente ausdrucken. Es gibt darunter kompakte Drucker zum Mitnehmen und größere Geräte für Zuhause. Wir haben sieben empfehlenswerte Bluetooth-Drucker verschiedener Art herausgesucht, geordnet nach dem Preis.

1. HP Sprocket New Edition: Mobiler geht nicht

©HP 2020 fullscreen Mit dem HP Sprocket kannst Du Handybilder direkt unterwegs ausdrucken.

Der HP Sprocket New Edition ist ein winziger Bluetooth-Drucker zum Einsatz mit dem Handy. Er passt in die Hosentasche und ist ungefähr so groß wie ein Smartphone. Farbfotos druckt er im Format 5 x 7,6 Zentimeter aus. So kannst Du etwa jedem Hochzeitsgast gleich ein ausgedrucktes Bild in die Hand drücken – in besserer Qualität, als sie eine Sofortbildkamera ermöglicht. Ins Gerät passen 10 Blatt Papier, dann ist Zeit für Nachschub.

Preis: Etwa 110 Euro

2. Polaroid ZIP: Sofortbildfotos vom Smartphone

©Polaroid 2020 fullscreen Der Polaroid ZIP druckt Handybilder im charmanten Polaroid-Sofortbild-Stil aus.

Der Polaroid ZIP ist ein Sofortbild-Drucker, der Polaroid-Fotos ausdruckt. Also quasi eine Sofortbildkamera, nur ohne die Kamera. Stattdessen gelangen die Bilder via Bluetooth vom Smartphone auf den Drucker, wobei auch NFC unterstützt wird. Eine Akkuladung reicht für 25 Bilder und der Drucker ist nach 1,5 Stunden geladen. Der Vorteil ist im Grunde der Nachteil, denn die kultige Bildqualität von Polaroid-Sofortbildern hat ihren eigenen Charme – wenn Du eine nostalgische Brille beim Betrachten trägst.

Preis: Etwa 120 Euro

3. Huawei CV80: 50 Blatt Fotopapier dabei

©Huawei 2020 fullscreen Der Huawei CV80 kommt mit dem benötigten Fotopapier.

Der Huawei CV80 ist passt locker in die Jackentasche. Er druckt, wie der HP Sprocket, Farbfotos mit einer Größe von 5,0 x 7,6 Zentimetern. Der akkubetriebene Drucker schafft 25 Fotos pro Ladung. Ein Vorteil: 50 Blatt Fotopapier werden gleich mitgeliefert. Das ist nicht zu unterschätzen, denn ein Blatt Zink-Fotopapier kostet um die 50 Cent.

Preis: Etwa 130 Euro

4. Canon Pixma TR8550: Alleskönner für Zuhause

©Canon 2020 fullscreen Der Canon Pixma TR8550 hat zahlreiche Funktionen – dafür kann er nur stationär eingesetzt werden.

Der Canon Pixma TR8550 hat mit dem mobilen Drucken nichts zu tun, sondern fühlt sich Zuhause am wohlsten. Dafür kann er auch Scannen und Kopieren. Neben WLAN und Bluetooth unterstützt der Drucker auch LAN und USB für die Verbindung mit der Fotoquelle. Wer mag, schickt also mit dem Smartphone die Bilder an den Drucker und wer seine Fotosammlung vom PC ausdrucken möchte, kann auch das tun. Und alles in ansprechender Qualität.

Preis: Etwa 140 Euro

5. HP Tango X: Handy-Druck in voller Größe

©HP 2020 fullscreen Der HP Tango X druckt Fotos vom Handy in guter Qualität aus.

Der HP Tango X ist für die Verwendung mit der HP Smart App vorgesehen. Außer dem Einschaltknopf und dem WLAN-Verbindungsknopf hat der Tintenstrahldrucker keinerlei Tasten. Der Farbdrucker mit Bluetooth- und WLAN-Verbindung ist also komplett für die Verwendung mit dem Smartphone gedacht. Wer nicht mehr tun möchte, als Fotos und Dokumente vom Handy auf Papier zu drucken, ist hier an der richtigen Adresse.

Preis: Etwa 150 Euro

6. Fujifilm Instax Share SP-3: Sofortbild-Drucker für Instax-Papier

©Fujifilm 2020 fullscreen Der Fujifilm Instax Share Sp-3 druckt Bilder im kultigen "Instax Square"-Format aus.

Fans der Fujifilm-Sofortbildkameras können zum Instax Share SP-3 greifen. Damit kannst Du Deine Handybilder sowie Fotos, die Du mit einer der Fujifilm-Digitalkamera gemacht hast, direkt ausdrucken. Ein Akku versorgt den Drucker mit Saft. Im Gegensatz zu ähnlichen Druckern setzt der Fujifilm auf das "Instax Square"-Format von 6,2 x 6,2 Zentimetern. Der Haken: Der Preis ist recht hoch für einen kompakten Handydrucker.

Preis: Etwa 180 Euro

7. HP OfficeJet 250 Mobile: Der Alleskönner für unterwegs

©HP 2020 fullscreen Der HP OfficeJet 250 Mobile lässt sich auch via Akku betreiben.

Der HP OfficeJet 250 Mobile ist ein "Multifunktionsdrucker", kann also Drucken, Scannen und Kopieren. Er hat USB, Bluetooth und WLAN an Bord und bietet eine passende Smartphone-App. Die Besonderheit: Er lässt sich mit einem eingebauten Akku betreiben, ist also für den mobilen Einsatz konzipiert. Dazu passen seine vergleichsweise kompakten Maße von gerundet 380 x 200 x 90 Millimetern. Suchst Du einen Alleskönner für unterwegs, solltest Du den HP OfficeJet 250 Mobile in die nähere Auswahl nehmen.

Preis: Etwa 300 Euro

