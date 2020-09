Bose enthüllt QuietComfort Earbuds, Sport Earbuds und neue Bose Frames

Bose hat eine ganze Reihe an neuen Produkten vorgestellt, darunter neue Kopfhörer und die Lautsprecher-Sonnenbrille Bose Frames.

Hersteller Bose kündigt per Pressemitteilung die neuen Kopfhörer Bose QuietComfort Earbuds und Sport Earbuds sowie neue Sonnenbrillen mit Lautsprechern aus der Reihe Bose Frames an.

QuietComfort Earbuds mit Noise Cancelling und 18 Stunden Akkulaufzeit

Bei den QuietComfort Earbuds handelt es sich um die ersten True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer von Bose mit Noise Cancelling – womit sich die neuen Kopfhörer unter anderem gegen Apples AirPods positionieren. Unerwünschte Geräusche blockieren die QuietComfort Earbuds, auch durch die Ohreinsätze, die über einen gleichermaßen weichen wie dichten Verschluss verfügen. Mehrere Mikros erfassen die verbleibenden Geräusche, die per Algorithmus gefiltert werden. Gleich elf unterschiedliche Noise-Cancelling-Stufen sind integriert.

Bose gibt die Laufzeit der QuietComfort Earbuds mit bis zu 18 Stunden an. Eine volle Akkuladung soll für sechs Stunden reichen, das Lade-Case weitere zwölf Stunden beisteuern. Die Earbuds verfügen über eine matte Oberfläche und sind in den Farben Schwarz und Soapstone erhältlich. Kostenpunkt: 299,95 Euro. Die In-Ears können ab sofort vorbestellt werden und kommen am 5. Oktober in den Handel.

Bose QuietComfort Earbuds Jetzt kaufen bei

Bose Sport Earbuds mit festem Sitz und 15 Stunden Akkulaufzeit

fullscreen Die Bose Sport Earbuds richten sich an Fitness-Fans und kosten 220 Euro. Bild: © Bose 2020

Die Bose Sport Earbuds ähneln den QuietComfort Earbuds, bieten aber keine aktive Geräuschunterdrückung. Dafür liegt der Fokus auf Sport und Workouts. Bose verspricht einen stets sicheren Halt bei Übungen, ohne dass die Sport Earbuds unangenehm drücken. Die Akkulaufzeit soll fünf Stunden betragen, die Ladeschale ermöglicht weitere zehn Stunden. Die Sport Earbuds sind wie die QuietComfort Earbuds gemäß IPX4-Zertifizierung gegen Spritzwasser geschützt. Zu kaufen gibt es die Sportkopfhörer in den Farben Schwarz, Weiß und Blau zu einem Preis von 219,95 Euro. Release ist ebenfalls am 5. Oktober.

Bose Sport Earbuds Jetzt kaufen bei

Bose Frames: Tempo, Tenor und Soprano heißen die neuen Modelle

fullscreen Die Bose Frames Tenor ist kratz- und bruchfest und hat polarisierte Gläser. Bild: © Bose 2020

Zudem hat Bose die zweite Generation der Lautsprecher-Sonnenbrille Frames enthüllt. Die Modelle vereinen den Schutz einer klassischen Sonnenbrille mit den Funktionen eines modernen Wearables. Heißt: Träger der Bose Frames sind vor Sonnenlicht geschützt und können zugleich ihre Lieblingsmusik über die Brille hören. Gleich drei neue Modelle hat Bose angekündigt: Tempo, Tenor und Soprano.

Während die Brillen Tenor und Soprano für den alltäglichen Gebrauch konzipiert sind, was sich in einem edleren Design widerspiegelt, ist die Frames Tempo für Outdoor-Aktivitäten geeignet. Die Tempo ist schweiß-, wetter-, kratz- und bruchfest, die Akkulaufzeit beträgt laut Bose bis zu acht Stunden. Tenor und Soprano sollen es auf eine Akkulaufzeit von rund 5,5 Stunden bringen, die beiden Modelle sind zudem kratz- und bruchfest.

Bose Frames für knapp 280 Euro im Handel zu kaufen

Die neuen Bose Frames haben polarisierte Gläser, die bis zu 99 Prozent der UV-Strahlen blockieren sollen. Die Lautsprechertechnik ist direkt in die Bügel der Sonnenbrille eingebettet – zusätzliche Teile, sichtbare Schrauben, Nähte und Perforationen gibt es nicht. Bose bietet Gläser mit unterschiedlichen Lichtdurchlässigkeiten an, beim Optiker können die Gläser zudem durch Modelle mit Sehstärke getauscht werden. Die neuen Bose Frames kosten 279,95 Euro und kommen am 24. September auf den Markt.

Bose Frames Tempo Jetzt kaufen bei

Bose Frames Tenor Jetzt kaufen bei

Bose Frames Soprano Jetzt kaufen bei