Cyber Week bei SATURN: 9 tolle Tech- und Games-Schnäppchen

PlayStation 4 Pro: Wer keine PS5 ergattern konnte oder erst einmal darauf verzichtet, ist mit der PS4 Pro noch für Jahre gut bedient. Schließlich sollen die PlayStation Exklusives bis auf Weiteres auch für die PS4 herauskommen. Und die PS4 Pro ist bereits stärker als die PlayStation 4, Du kannst damit Top-Games wie "Uncharted 4", The Last of Us 2" und "God of War" zocken.

Preis: 329,52 Euro

Nintendo Switch Lite mit "Animal Crossing": Die Nintendo Switch ist weiterhin ein riesiger Hit, die Lite-Version ganz auf die Verwendung als Handheld spezialisiert, also nicht für den Anschluss an den TV gedacht. Du kannst entspannt auf die Couch lümmeln, mit "Animal Crossing: New Horizons" ist bereits ein spaßiges Simulationsspiel enthalten. Außerdem gibt es eine dreimonatige Mitgliedschaft bei Switch Online.

Preis: 249,99 Euro

