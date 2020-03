Das sind die Unterschiede zwischen Samsung Galaxy S, Galaxy A & Co.

Was ist der Unterschied zwischen Samsung Galaxy S, Galaxy A, Galaxy J und den anderen Galaxy-Smartphones? Seine Smartphone-Serien hat Samsung nach Ausstattung und Leistung unterteilt. Hier erklären wir, was Galaxy S, Galaxy A und Co. jeweils auszeichnet.

1. Samsung Galaxy S: Die Flaggschiff-Serie

Das Galaxy S20 Ultra ist ein Flaggschiff-Handy der Galaxy-S-Serie.

Die Galaxy-S-Smartphones bringen High-End-Technik und ein edles Design mit. Typisch für die Serie ist das kontrastreiche (AM-)OLED-Display, das Apple erst mit dem iPhone X einführte. Auch die Kamera gehört stets zu den besten im Konkurrenzvergleich. Für die Leistung sorgt in Europa jeweils ein hauseigener Exynos-Prozessor, der vergleichbar schnell rechnet wie der aktuelle Flaggschiff-Snapdragon-Chip von Qualcomm. Nur die Sondermodelle der Galaxy-Note-Serie überbieten die Technik der S-Serie ein wenig, kosten dafür aber auch mehr. Einen Haken gibt es aber: Die Galaxy-S-Handys begnügen sich oft mit einer durchschnittlichen Akkulaufzeit.

2. Samsung Galaxy A: Die Mittelklasse

Galaxy-S-Handys wie das Galaxy A51 gehören zur Mittelklasse.

Die Galaxy-A-Serie ist Samsungs Mittelklasse. Das Design der Handys orientiert sich jeweils an dem aktuellen Galaxy-S-Modell, das meist etwas früher auf den Markt kommt. Materialien wie Metall und Glas finden sich manchmal auch in der A-Klasse, aber nicht immer. Der Exynos-Chip im Inneren rechnet langsamer als bei der S-Klasse und auch die Kameras können nicht mithalten. Dafür ist die Akkulaufzeit bei Geräten der A-Serie meist besser als bei den Galaxy-S-Flaggschiffen. Die kleinsten Ableger, die Galaxy-A3-Modelle, haben die Galaxy-S-Mini-Serie mittlerweile abgelöst.

3. Samsung Galaxy M: Die Einsteigerserie mit Riesenakku

Die M-Handys wie das Samsung Galaxy M21 sind Einsteiger-Geräte mit Design-Anleihen von den Flaggschiffen.

Nach der Einstellung der Einsteiger-Serie Galaxy J entschied sich Samsung für eine neue: Die M-Serie. Diese günstigen Handys ahmen das Design der Flaggschiff-Serie S nach, bieten aber eine geringere Leistung und eine schlechtere Ausstattung. Dafür haben sie ein Ass im Ärmel: riesige Akkus. Im Galaxy M30s und im Galaxy M21 stecken zum Beispiel 6.000-Milliampere-Akkus. Zum Vergleich: Die meisten Flaggschiff-Smartphones bieten Akkus mit 4.000 bis 5.000 Milliampere. Der große Akku sorgt für eine enorme Laufzeit. Auch bieten selbst die Galaxy-M-Handys bereits ein kontrastreiches AMOLED-Display.

3. Samsung Galaxy J: Die alte Einsteigerserie

Die Galaxy-J-Serie umfasste die Einsteiger-Smartphones von Samsung.

Die Smartphones der Galaxy-J-Serie richteten sich an weniger anspruchsvolle Smartphone-Interessenten. Sie boten in ihren letzten Jahren ein Metallgehäuse und ein hochwertiges AMOLED-Display. Die Akkulaufzeit wusste in der Regel ebenso zu überzeugen. Abstriche mussten die Käufer jedoch bei der Ausstattung und bei der Leistung machen. Auch war der Startpreis der Galaxy-J-Smartphones oftmals recht hoch im Vergleich zu ähnlich starken Konkurrenten von Firmen wie Huawei und Honor.

4. Samsung Galaxy Note: Die mit dem Stift

Die Galaxy-Note-Smartphones bieten High-End-Technik und einen Eingabestift.

Die Galaxy-Note-Serie zeichnet sich vor allem durch ihre Unterstützung eines aktiven Eingabestifts aus, den Samsung "S-Pen" nennt. Der Stift lässt sich aus dem Smartphone ziehen und dient dazu, Notizen und Zeichnungen auf dem großen AMOLED-Display anzufertigen. Die Galaxy-Note-Smartphones werden aber auch wegen ihrer Technik stets heiß erwartet, denn Samsung bringt gerne die neuesten High-End-Features in den Note-Geräten unter. Die Akkulaufzeit übertrifft oftmals jene der S-Klasse. Dafür zählen die Galaxy-Note-Smartphones zu den teuersten Android-Handys überhaupt.

5. Samsung Galaxy XCover und Active: Outdoor

Die Galaxy-Xcover-Smartphones (hier das Xcover 4) sind robuste Outdoor-Einsteiger.

Die XCover-Serie bezeichnet Samsungs Outdoor-Smartphones mit Einsteiger-Leistung. Die Handys sind wasserdicht und gegen Stöße geschützt, dafür liegen Ausstattung und Leistung sogar noch unter den Geräten der M-Serie. Bei der ähnlich gelagerten Active-Reihe handelte es sich um Outdoor-Varianten der Galaxy-S-Flaggschiffe, die Samsung in den USA verkaufte. Sie zeichneten sich durch ein dickes, robustes Gehäuse bei hoher Leistung aus.

6. Samsung Galaxy C und E: Schon länger eingestellt

Mit dem Galaxy C10 wurde die ganze Galaxy-C-Serie eingestellt.

Tatsächlich gibt es von Samsung noch weitere Smartphone-Serien, deren Vertreter in Deutschland aber nicht erhältlich sind. Die Galaxy-C-Serie liegt zwischen der A- und der S-Serie und überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung und eine umfassende Ausstattung, wobei die Leistung hinter den S-Flaggschiffen zurückbleibt. Die Galaxy-E-Serie ist zwischen der J- und der A-Serie angesiedelt. Es gibt schon seit einigen Jahren keine neuen Modelle der C- und E-Serien mehr.

7. Samsung Galaxy Max, Prime, On und Pro: Im Ausland

In Indien verkauft Samsung das Galaxy On Max aus der oberen Mittelklasse.

Samsung bringt im Ausland noch weitere Smartphone-Serien auf den Markt. Die Galaxy-Max-Smartphones sind zwischen Einsteiger- und Mittelklasse verortet, wobei ein großes Display nicht zu ihren bezeichnenden Merkmalen gehört, obwohl der Name es vermuten lässt. Mit "Prime" bezeichnet Samsung verbesserte Modelle seiner Einsteigerserien, während die "Pro"-Modelle Upgrades von höherklassigen Smartphones darstellen. Die Galaxy-On-Modelle zählen derweil zur gehobenen Mittelklasse. Gelegentlich verirrt sich ein Ableger dieser Serien auch nach Deutschland.