Das wichtigste Zubehör für Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra

Samsung bietet zu seinen neuen Smartphones Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra jede Menge Zubehör an. Wir stellen zehn empfehlenswerte Produkte vor, die Dein S20 noch besser machen.

Samsung Galaxy Buds+

©TURN ON 2020 fullscreen Die Galaxy Buds+ sorgen für kabellosen Musikgenuss.

Samsung stattet die Smartphones der Galaxy-S20-Serie ab Werk mit einem ziemlich guten USB-C-Kopfhörer der Marke AKG aus. Wer lieber kabellos per Bluetooth Musik hören will, findet in den Galaxy Buds+ die perfekten Begleiter. Die True-Wireless-Kopfhörer verbinden sich einwandfrei mit den Galaxy-Smartphones, haben einen hohen Tragekomfort und eine sehr lange Akkulaufzeit.

Samsung LED View Cover

©Samsung 2020 fullscreen Das LED View Cover zeigt Informationen direkt außen auf der Hülle an.

Das LED View Cover von Samsung ist mehr als eine Schutzhülle: Es wird mit dem Smartphone gekoppelt und zeigt einzelne Informationen wie die Uhrzeit und eingehende Nachrichten in Form von LED-Benachrichtigungen an. Beim Aufklappen aktiviert sich zudem der Bildschirm des Smartphones automatisch. Zur weiteren Individualisierung lassen sich verschiedene LED-Symbole auf dem Cover einblenden.

Kvadrat Cover

©TURN ON 2020 fullscreen Die Schutzhüllen von Kvadrat bestehen aus recyceltem Material.

Gemeinsam mit dem skandinavischen Designer Kvadrat bietet Samsung ein nachhaltiges Smartphone-Case für das Galaxy S20 und Galaxy S20+ an. Die in mehreren Farben erhältlichen Textil-Cover bestehen aus recycelten Materialien und sehen obendrein schick aus.

Samsung Protective Standing Cover

©Samsung 2020 fullscreen Die Schutzhülle von Samsung dient auch als Standfuß.

Das Protective Standing Cover ist eines der ungewöhnlichsten Cases in der Smartphone-Welt. Samsung vereint ein relativ stabiles Case mit einem Standfuß und einem recht stylischen Design. Die Schutzhülle gibt es in den Farben Silber und Schwarz.

Ideal of Sweden Motiv-Cover

©Ideal of Sweden 2020 fullscreen Schicke Motiv-Cover machen das Smartphone farbenfroh.

Wer es gerne bunt und individuell mag, findet vielleicht in den schicken Motiv-Cases von Ideal of Sweden das Richtige. Die Schutzhüllen gibt es in den verschiedensten Mustern für alle Galaxy-S20-Modelle.

Samsung 45-Watt-Ladegerät

©Samsung 2020 fullscreen Das 45-Watt-Netzteil lädt die Galaxy-S20-Smartphones besonders schnell.

Das Galaxy S20 und das Galaxy S20+ werden, anders als das Galaxy S20 Ultra, lediglich mit einem 25-Watt-Netzteil ausgeliefert. Die volle Ladeleistung gibt es jedoch erst ab 45 Watt. Wer sein Smartphone richtig schnell aufladen will, kann also nachträglich in ein potenteres Ladegerät investieren.

Hama Induktive Ladestation

©Hama 2020 fullscreen Hama bietet einen günstigen Wireless Charger an.

Alle Geräte der Galaxy-S20-Serie unterstützen Wireless-Charging. Wer das kabellose Aufladen per Induktion nutzen möchte, benötigt dafür ein entsprechendes Ladepad. Günstige Modelle wie die induktive Ladestation von Hama sind schon für unter zehn Euro zu haben.

Samsung Galaxy Fit