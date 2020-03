Videokonferenz: Die 10 besten Apps und Programme für Videotelefonie

Skype ist sicherlich die bekannteste Videotelefonie-Anwendung. Täglich chatten und telefonieren Millionen User mit dem Programm. Es gibt jedoch noch zahlreiche weitere Apps für Internet-Telefonate. Wir stellen die Besten vor.

1. Skype: Der Marktführer

©TURN ON 2017 fullscreen Skype ist das bekannteste Programm für Videotelefonie.

Skype ist der Marktführer unter den Videotelefonie-Apps und seit 2011 im Besitz von Microsoft. Weltweit nutzen mehr als 300 Millionen Menschen die kostenlose Anwendung auf Smartphones, Tablets oder Desktop-PCs. Das Programm ist recht übersichtlich und einfach zu bedienen. Skype ist plattformunabhängig und daher eine gute Allround-Wahl, wenn Du mehrere verschiedene Geräte nutzt. Skype gibt es für iOS, Android, Windows, macOS, Linux, die Browser Chrome und Edge und inzwischen sogar auf Fernsehern und Spielekonsolen. Videokonferenzen sind mit bis zu 50 Personen möglich.

Skype herunterladen

2. ICQ: Der Klassiker

©adobestock.com/Nicole Lienemann 2020 fullscreen ICQ gibt es seit über 20 Jahren.

ICQ ist der Klassiker unter den Instant-Messaging-Programmen. Die erste Version wurde bereits 1996 veröffentlicht. Ursprünglich als reines Chatprogramm gestartet, beherrscht die Anwendung inzwischen auch Videotelefonie und Videokonferenzen. ICQ gibt es kostenlos für Desktop-PCs, iOS, Android, als Webversion, für macOS und Linux. Etwas störend ist lediglich die Werbung, die in der mobilen Version am unteren Bildschirmrand eingeblendet wird. Videoanrufe sind mit ICQ allerdings nur zwischen maximal vier Personen möglich.

ICQ herunterladen

3. Facebook Messenger: Der Soziale

©Facebook 2017 fullscreen Der Facebook Messenger ermöglicht Videoanrufe unter Freunden.

Der Facebook Messenger auf Smartphones beziehungsweise Facebook für Desktop-PCs bieten seit einiger Zeit ebenfalls die Möglichkeit, Videoanrufe zu tätigen. Im sozialen Netzwerk musst Du einfach nur ein Chatfenster öffnen und auf das kleine Kamera-Symbol klicken, um den Videoanruf zu starten. Im Facebook Messenger sind Webkonferenzen mit maximal 50 Personen möglich.

Facebook Messenger für Android

Facebook Messenger für iOS

4. FaceTime: Der Apple-Exklusive

©YouTube/AppleInsider 2018 fullscreen FaceTime funktioniert nur auf Apple-Geräten.

FaceTime ist Apples Antwort auf Skype und Co. Die kostenlose Voice-Over-IP-Software ist inzwischen standardmäßig auf jedem Apple-Gerät installiert und auf jedem iPhone oder iPad mit iOS 4 und einer Frontkamera lauffähig. Außerdem werden Macs mit einer FaceTime-Kamera und OS X 10.6.6 oder höher unterstützt. Das Praktische an FaceTime: Die App ist an Deine Telefonnummer geknüpft und braucht daher keinen zusätzlichen Login. Andererseits kannst Du FaceTime natürlich nur nutzen, wenn der Gesprächspartner auch ein Apple-Gerät besitzt. In FaceTime sind Videokonferenzen mit maximal 32 Personen möglich.

FaceTime herunterladen

5. Google Hangouts: Der Konferenz-Profi

[caption id="attachment_5367" align="alignnone" width="1024"]Hangouts ging aus den Chatprogrammen Google Talk und Google+ Messenger hervor. Google Hangouts funktioniert sowohl auf Desktop-PCs als auch auf Smartphones und Tablets. An Videokonferenzen können bis zu zehn Personen teilnehmen, per "Hangout On Air" können sogar öffentlich zugängliche Videostreams erstellt werden. Praktisch: Alle Hangouts-Gespräche werden auf Wunsch in der Cloud gespeichert und stehen auch später noch zur Verfügung.

6. Viber: Der Emporkömmling

[caption id="attachment_5366" align="alignnone" width="1024"]Viber ist ein relativ neues Programm, das es erst seit dem Jahr 2010 gibt. Seit einem Update im September 2014 kannst Du mit dem Instant Messenger auch auf Deinem Smartphone Videotelefonate führen. Im Gegensatz zu anderen Programmen wie Skype benötigt Viber kein Benutzerkonto, sondern verwendet die vorhandenen Telefonnummern. Viber steht für iOS, Android, BlackBerry OS, Windows Phone und Desktop-PCs zum Download bereit.

7. Line: Das Tool aus Japan

Die App Line erfreut sich mit mehr als 400 Millionen Usern ebenfalls großer Beliebtheit und bietet neben klassischen Messaging-Features auch die Möglichkeit, Videotelefonate durchzuführen. Neben iOS, Android und Windows Mobile ist das Tool auch für andere Plattformen verfügbar. Natürlich sind Videoanrufe kostenlos, die App hinterlässt einen rundum guten Eindruck.

8. WhatsApp: Der erfolgreichste Messenger

©Macerkopf 2016 fullscreen Auch WhatsApp unterstützt kostenlose Video Chats.

WhatsApp ist der weltweit populärste Messenger, Videoanrufe beherrschte der Dienst lange Zeit nicht. Doch mittlerweile sind kostenlose Video Chats auch für WhatsApp kein Fremdwort mehr. Befindest Du Dich in einer Unterhaltung, brauchst Du nur noch das Videochat-Symbol antippen, damit direkt eine Verbindung aufgebaut werden kann.

9. Google Duo: Der Einfache

©TURN ON 2016 fullscreen Google Duo ist im Nu startklar und extrem einfach zu bedienen.

Im Mai 2016 hat Google auf seiner Entwicklerkonferenz mit einer neuen App für Videotelefonie überrascht. Seit Mitte August ist Google Duo nun verfügbar – und konnte uns trotz anfänglicher Skepsis im Test überzeugen. Denn die Video-Chat-App zählt definitiv zu den einfachsten am Markt. Man braucht nur seine Telefonnummer registrieren und kann direkt im Anschluss einen Kontakt aus dem Smartphone-Telefonbuch anrufen, der die Duo-App ebenfalls nutzt. Bei Telefonaten zwischen Android-Nutzern bekommt das Gegenüber zudem eine Live-Videovorschau angezeigt, beim Annehmen stehen Audio- und Videostream sofort. Die App hält die Verbindung dank Wi-Fi und Mobildatennutzung zu jeder Zeit aufrecht und zum Schutz der Privatsphäre setzt Google auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

10. Amazon Chime: Der Neue

©YouTube/ Amazon Web Services 2017 fullscreen Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern stehen im Fokus von Amazon Chime.

Amazon Chime ist der Newcomer unter den Videotelefonie-Apps und richtet sich vor allem an professionelle Anwender. Das Programm ist für PC, Mac, Android und iOS verfügbar und legt das Hauptaugenmerk auf Bildtelefonie mit mehreren Teilnehmern. Ersatzweise lässt sich jedoch auch ein Textchat nutzen. User melden sich kostenlos mit ihrem Amazon-Konto an und können die grundlegenden Funktionen sofort nutzen. Was das Feature-Set anbelangt, gibt sich Chime sehr spartanisch. Mehr als nötig findet sich in dem schicken Interface nicht. Was genau Chime zu bieten hat, haben wir in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst.