Beste On-Ear-Kopfhörer fürs entspannte und bequeme Hören von Musik gesucht! Wir stellen sechs empfehlenswerte Modelle vor.

Klare Klangkraft: Beyerdynamic Aventho Wired

©Beyerdynamic 2020 fullscreen Das Modell von Beyerdynamic hat einen hervorragenden Klang.

Der kabelgebundene Kopfhörer von Beyerdynamic ist in der Lage, Frequenzen zwischen zehn Hz und 40 kHz wiederzugeben. Durch diesen extrem erweiterten Wiedergabebereich kann der Aventho Wired hervorragend mit Hi-Res-Sound umgehen. Die niedrige Impedanz von 32 Ohm macht den Kopfhörer besonders geeignet, von mobilen Geräten mit weniger Spannung ausreichend laut angesteuert zu werden. Der maximale Schalldruckpegel beträgt 105 dB. In Tests hat sich das Gerät vor allem als besonders klar und dynamisch im Klang erwiesen. Der Beyerdynamic Aventho Wired wiegt ohne Kabel 210 Gramm.

geschlossene akustische Bauweise

kabelgebunden

Universal 3-Knopf Fernbedienung

32 Ohm Nennimpedanz

Frequenzbereich 10-40.000 Hz

Schalldruckpegel 105 dB

Gewicht 210 Gramm

Guter Sitz und fester Halt: JBL Tune 500 BT

©JBL 2020 fullscreen Der On-Ear Kopfhörer JBL Tune 500BT bieten einen guten Sitz und festen Halt.

Der kabellose JBL Tune 500 BT wird per Bluetooth mit der Musikquelle verbunden. Die vom Hersteller angegebene Akkulaufzeit beträgt immerhin 16 Stunden, und das Gerät verfügt über eine Schnellladefunktion. Durch die klappbaren Kopfhörerschalen ist der JBL-Kopfhörer platzsparend transportierbar, eine weiche Polsterung an den Bügeln sorgt für guten Sitz und festen Halt. In Tests betrug die Bluetooth-Reichweite etwa zehn Meter, und die Fernsteuerung funktioniert nach den üblichen Standards. In Sachen Sound wirkte der Kopfhörer bei Hörtests mit viel Präsenz in den unteren Frequenzen auch in den Mitten und Höhen klar und strukturiert.

geschlossene akustische Bauweise

kabellos

Impedanz 32 Ohm

Frequenzbereich 20-20.000 Hz

Ladezeit 2 Stunden

Gewicht 155 Gramm

JBL Tune 500 BT Mehr erfahren bei

Mit Noise Cancelling: Beats Electronics Solo Pro

©Beats Electronics 2020 fullscreen Beats: Die elektronische Geräuschunterdrückung ist sehr wirksam.

Der Beats-Kopfhörer verfügt als erstes Kompaktgerät des US-Herstellers über eine elektronische Geräuschunterdrückung, die sich in Tests als extrem wirksam herausgestellt hat – obwohl die Ohrpolster die Hörmuscheln nicht umschließen, sondern nur aufliegen. Eingebaute Mikrofone prüfen das Umgebungsgeräusch und sorgen für die elektronische Regelung. Der Klang der Beats Electronics Solo Pro ist im Bassbereich warm und differenziert, die Höhen klingen klar und deutlich. Die Bügel sitzen stramm und sind auch für kleine Köpfe gut geeignet. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller 22 Stunden, in Tests hat die Energie aber auch länger gereicht.

geschlossene akustische Bauweise

kabellos

Betriebszeit bis zu 22 Stunden

Ladedauer 10 Minuten für drei Stunden Hörzeit

Gewicht 267 Gramm

Beats Electronics Solo Pro Mehr erfahren bei

AKG Y500 Wireless mit erweitertem Frequenzgang

©AKG 2020 fullscreen Erweiterter Frequenzgang für erweiterten Klang.

Die Kopfhörer AKG Y500 Wireless sind mit 220 Gramm kein besonderes Leichtgewicht, dafür reicht der Akku aber laut Hersteller auch 33 Stunden. In der Praxis sind es sogar bis zu 40 Stunden. Ein vollständiges Aufladen über das mitgelieferte USB-Kabel gelingt in etwa zwei Stunden. Der Kopfhörer von AKG verfügt über einen erweiterten Frequenzgang von 16 bis 22.000 Hz, die Höhen werden dadurch gut abgebildet, die Bässe wirken sehr gleichmäßig. Der Sound ist vor allem sehr kraftvoll. Die Steuerung des Geräts geschieht per Sensortasten an der linken Hörmuschel, die Reichweite beträgt etwa zehn Meter.

geschlossene akustische Bauweise

kabellos

Frequenzbereich 16-22.000 Hz

Schalldruckpegel 92 dB

Impedanz 32 Ohm

Ladedauer 2,5 Stunden

Gewicht 230 Gramm

AKG Y500 Wireless Mehr erfahren bei

Günstiges Modell: Sony WH-CH500

©Sony 2020 fullscreen Der On-Ear-Kopfhörer-Sony WH CH500 ist ein günstiges Modell.

Der Sony WH-CH500 sitzt angenehm straff und schirmt nicht so stark ab wie andere Modelle. Die Akkulaufzeit beträgt satte 42 Stunden, die Verständlichkeit von Sprache ist hervorragend. Das Gerät ist solide verarbeitet, der Kopfbügel jedoch nicht gepolstert. In Sachen Klang macht der günstige Kopfhörer einen ausgewogenen und unaufdringlichen Eindruck, weder Bässe, Höhen noch Mitten sind überbetont. Die Bedienung geschieht über Knöpfe, die auch blind zu ertasten sind. Das Gerät des japanischen Herstellers zeichnet sich durch ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

geschlossene akustische Bauweise

kabellos

Frequenzbereich 20-20.000 Hz

Ladedauer 4,5 Stunden

Betriebszeit bis zu 20 Stunden

Gewicht 140 Gramm

Sony WH-CH500 Mehr erfahren bei

Stylishes Leder-Design: Marshall Major III Voice

©Marshall 2020 fullscreen Das Marshall-Gerät ist passend zur Marke gestaltet.

In Sachen Design passt der Marshall Major III Voice zu den anderen Geräten des englischen Herstellers: Lederimitat, ganz in Schwarz und mit rechteckigen Ohrmuscheln. Die Verarbeitung ist gut, das Gerät sitzt straff und die Ohrmuscheln lassen sich für den Transport praktisch einklappen. Musik zu starten und zu stoppen, Anrufe entgegenzunehmen und die Sprachsteuerung des Smartphones aufzurufen funktioniert per Taste. Der Klang ist füllig, wobei der Bass druckvoll und überbetont wummert. Die Mitten sind voluminös, die Höhen klar und hart.

geschlossene akustische Bauweise

kabellos

Impedanz 32 Ohm

Frequenzbereich 20 –20.000 Hz

Schalldruckpegel 93 dB

Betriebszeit bis zu 60 Stunden

Gewicht 182 Gramm

Marshall Major III Voice Mehr erfahren bei