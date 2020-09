Die besten Action-Cams: 6 Modelle für Einsteiger & Profis

Der Drohnen-Hersteller DJI hat bei der Konstruktion von Kameras viel Erfahrungen sammeln können. Da liegt es nahe, auch im Action-Cam-Segment mitzumischen. Die DJI Osmo Action ist robust, hat zwei praktische Bildschirme und eine gute Videostabilisierung. Es sollen butterweiche Aufnahmen möglich sein, egal wie stahlhart es gerade zugeht. Dank HDR sind laut Hersteller besonders dynamische und detailreiche Aufnahmen möglich, auch bei schwierigen Lichtbedingungen. Die Kamera kann in 4K mit 60 FPS aufnehmen, wodurch in der Postproduktion noch einiges möglich ist. Es gibt Zeitlupe, Zeitraffer und eine Sprachsteuerung, das Gerät ist bis elf Meter Tiefe wasserdicht.

Sony FDR-X3000R: Bildqualität mit Zeiss-Linsen

fullscreen Die Sony FDR-X3000R. Bild: © Sony 2020

Der japanische Elektronikriese Sony ist ebenfalls ein Kameraspezialist und bekannt etwa für seine EOS-Spiegelreflex-Modelle. Klar, dass man auch bei den Action-Cams seinen Hut in den Ring wirft. Die FDR-X3000R hat eine Zeiss-Optik, was für hohe Qualität steht. Das Sony-Modell ist mit einem zusätzlichen Bildschirmgriff ausrüstbar, der das Betrachten der Aufzeichnungen deutlich erleichtert. Das Gerät ist auch ohne zusätzliches Gehäuse gegen Spritzwasser geschützt und bietet einen Ultra-Weitwinkel mit einem Aufnahmeradius von bis zu 170 Grad. Wer viel in hoher Qualität filmen will, liegt hier richtig.

