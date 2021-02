Diktiergerät fürs Home-Office: 5 praktische Modelle

Du willst im Home-Office kreative Ideen und kurze Notizen schnell festhalten können? Dann empfiehlt sich ein Diktiergerät. Wir stellen fünf empfehlenswerte Modelle vor.

Philips Voice Tracer DVT2050

fullscreen Philips Voice Tracer DVT2050 Bild: © Philips/MediaMarktSaturn 2021

Der Philips Voice Tracer DVT2050 zeichnet Audioaufnahmen in Stereo auf und speichert sie als MP3 im 8 GB großen internen Speicher. Durch den Micro-SD-Slot kann der Speicher um bis zu 32 GB zusätzlich erweitert werden. Das Diktiergerät setzt nicht auf Batterien, sondern auf einen wiederaufladbaren Akku. Die Aufnahmezeit liegt laut Hersteller bei gut 50 Stunden. Eine Besonderheit ist der eingebaute UKW-Radio-Tuner mit Aufnahmefunktion: einfach während des Radiohörens einschalten und das Signal wird als MP3 aufgezeichnet.

Sony ICD-UX570

fullscreen Sony ICD-UX570 Bild: © Sony/MediaMarktSaturn 2021

Das handliche Diktiergerät Sony ICD-UX570 erzeugt mit seinem Stereo-Mikrofon klare, verständliche Audiodaten in lauten und leisen Umgebungen. Es bietet zudem ein einfach zu navigierendes Menü, einen hellen OLED-Screen und 32 Stunden Aufnahmezeit im MP3-Format. Die Aufnahmen werden via Micro-SD-Karte oder USB auf den Rechner übertragen. Das ICD-UX570 hat zudem einen eingebauten Speicher von 4 GB, was auch ohne SD-Karte für jede Menge Aufnahmen ausreichen sollte.

Olympus WS-853

fullscreen Olympus WS-853 Bild: © Olympus/MediaMarktSaturn 2021

Mit 8 GB internem Speicher und 130 Stunden Aufnahmezeit (128 kbps) bietet der WS-853 ein sehr gutes Gesamtpaket. Das Diktiergerät verfügt außerdem über eine sprachaktivierte Aufzeichnung zum Stoppen und Neustarten von Aufzeichnungen sowie einen herausklappbaren USB 3.0-Anschluss zum einfachen Aufladen und zur Dateiübertragung. Achtung: Es ist kein wiederaufladbarer Akku verbaut. Stattdessen werden zwei AAA-Batterien benötigt.

Sony ICD-PX470

fullscreen Sony ICD-PX470 Bild: © Sony/MediaMarktSaturn 2021

Wer auf der Suche nach einer günstigeren Alternative zum Sony ICD-UX570 ist, für den ist eventuell das Schwestermodell ICD-PX470 etwas. Die Audioqualität der Aufnahmen ist hier etwas geringer, zudem ist das Gerät deutlich dicker als UX570. Dafür hält das Diktiergerät mit 57 Stunden aber etwas länger durch. Achtung: Das ICD-UX570 hat ebenfalls keinen wiederaufladbaren Akku, sondern muss mit zwei AAA-Batterien bestückt werden.

Olympus VN-541

fullscreen Olympus VN-541 Bild: © Olympus/MediaMarktSaturn 2021

Auch zum Olympus WS-853 gibt es eine günstigere Alternative vom gleichen Hersteller: das Diktiergerät VN-541. Es speichert Audioaufnahmen im Format Windows Media Audio (MP3 wird nicht unterstützt) und hat auch nur ein Mono-Mikrofon sowie einen kleineren Speicher (4 GB). Vor allem für Einsteiger oder Schüler ist das Diktiergerät einen Blick wert.

