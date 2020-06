Ergonomische Tastatur: 5 Keyboards für langes Arbeiten

Eine ergonomische Tastatur ermöglicht eine natürliche Schreibhaltung und reduziert den Druck auf Hand und Handgelenk, was das Tippen deutlich angenehmer gestaltet. Wir stellen fünf ergonomische Keyboards von Microsoft, Logitech und weiteren Herstellern vor.

Microsoft Surface Ergonomische Tastatur

©Microsoft 2020 fullscreen Das Microsoft Surface Keyboard hat ein geteiltes Tastaturfeld.

Die kabellose Surface-Tastatur von Microsoft verfügt über eine gepolsterte Handgelenkauflage aus Alcantara. Mit ihrem geteilten Tastatur-Layout sorgt sie zudem für eine bessere Haltung von Händen und Handgelenken. Die gewölbte Form der Tastatur verringert und korrigiert das Verdrehen der Handgelenke, das Schmerzen und Einschränkungen in der Mobilität verursachen kann.

Mehr zum Microsoft Surface Ergonomic Keyboard bei SATURN

Razer Ornata Chroma

©Razer 2020 fullscreen Die Razer Ornata Chroma ist beleuchtet und ergonomisch zugleich.

Die Ornata Chroma ist eine kabelgebundene Tastatur für Gamer, die auf der Suche nach einem möglichst ergonomischen Keyboard sind. Die Tastatur hat sogenannte Mecha-Membran-Tasten, die einen weichen Druckpunkt bieten und zugleich ein klar definiertes taktiles Tippen ermöglichen sollen. Die Ornata Chroma setzt zudem auf eigens entwickelte Tastenkappen, die verkürzt wurden, um die Auslöseverzögerung zu verringern. Die Handballenauflage sorgt auch bei intensiven Gaming-Marathons für komfortables Spielen.

Mehr zur Razer Ornata Chroma bei SATURN

Logitech Ergo K860

©Logitech 2020 fullscreen Die Logitech Ergo K860 soll durch ihr Design Muskelanspannungen deutlich reduzieren.

Die Logitech Ergo K860 ist eine geschwungene ergonomische Tastatur, speziell entwickelt für eine bessere Haltung. Die Neigung des Keyboards reduziert laut Hersteller Muskelanspannungen in Handgelenken und Unterarmen – so bleiben Hände und Schultern entspannt. Nach Angaben von Logitech wurde nachgewiesen, dass die Ergo K860 die Muskelaktivität im oberen Trapezmuskel um 21 Prozent reduziert – also in einem wichtigen Muskel in der Mitte des Rückens, der Schulter- und Halsbewegungen stabilisiert und erleichtert. Die gepolsterte Handgelenkauflage platziert die Arme knapp über der Tastatur. So werden die Handgelenke laut Logitech um 54 Prozent besser unterstützt und die Beugung des Handgelenks um 25 Prozent reduziert.

Mehr zur Logitech Ergo K860 bei SATURN

Microsoft Sculpt

©Microsoft 2020 fullscreen Microsoft Sculpt ist ein ergonomisches Desktop-System aus drei Bestandteilen.

Microsoft hat nicht nur die ergonomische Tastatur der Surface-Reihe im Angebot (siehe oben), sondern mit dem Sculpt-System auch einen ganzen "ergonomischen Desktop". Das Sculpt-Set besteht aus einem Keyboard, einer Maus und einem separaten Ziffernblock – alles ergonomisch geformt. Das geteilte Tastenfeld des Keyboards und die gepolsterte Handballenauflage fördern eine entspannte, natürliche Haltung von Händen und Handgelenken. Der Extra-Ziffernblock ermöglicht zudem die Anpassung der Arbeitsumgebung an die persönlichen Bedürfnisse.

Mehr zu Microsoft Sculpt bei SATURN

Roccat Vulcan 121 Aimo

©Roccat 2020 fullscreen Die Roccat Vulcan 121 richtet sich vor allem an Profi-Gamer.

Eine weitere ergonomische Gaming-Tastatur kommt vom Hersteller Roccat. Das mechanische Keyboard Vulcan 121 Aimo hat eine abnehmbare Handballenauflage. Roccat preist zudem das sogenannte Titan Switch Tactile des Geräts an, eine Technik, die einen besonders schnellen und präzisen Tastenanschlag ermöglichen soll. Sämtliche Tasten der Vulcan 121 Aimo sind konfigurierbar und zudem einzeln von LEDs beleuchtet.

Mehr zur Roccat Vulcan 121 bei SATURN