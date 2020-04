Ostern bei WhatsApp! 40 kostenlose & lustige Videos, Bilder & Sprüche

Endlich ist wieder Frühling und Ostern steht vor der Tür! Bevor Du Dich aber ans Eier suchen machst, wünsche Deinen Freunden und Verwandten noch schnell frohe Ostern per WhatsApp – sie werden sich sicher freuen! Wir haben 40 lustige Videos, Bilder und Sprüche für Dich.

15 Ostergrüße zum Verschicken bei WhatsApp

Eine handgeschriebene Grußkarte zu Ostern ist zwar eine nette Geste, aber wo bekommt man sie am Ostersonntag noch schnell her und wie zu Eltern und Co. in den Briefkasten? Verging die Zeit vor Ostern mal wieder wie im Fluge oder bekommst Du schon beim Gedanken ans Selberschreiben eine Sehnenscheidenentzündung, greif lieber schnell zum Smartphone und wünsche frohe Ostern per WhatsApp. Wir haben 15 passende Sprüche für Dich parat – von süß bis versaut:

Frühling wird es weit und breit, und die Häschen steh'n bereit. Sie bringen zu der Osterfeier viele bunt bemalte Eier. Alles Gute, nur das Beste, gerade jetzt zum Osterfeste! Möge es vor allen Dingen Freude und Entspannung bringen! Der Frühling ist da und erweckt das Leben! Einen wunderschönen Ostertag wünsche ich euch, meine Lieben! Ist es an Ostern schön und warm, kommt die Verwandtschaft und frisst Dich arm. Osterglocken klingen, die Osterhasen springen. Ein Osterei, das liegt im Nest: Ich wünsche Dir ein frohes Fest! Osterhäschen dort im Grase, Wackelschwänzchen, Stuppsenase, mit den langen, braunen Ohren, hast ein Osterei verloren! Kommt das kleine Osterhäschen, stupst Dich an mit seinem Näschen, stellt sich auf die Hinterfüße und sagt Dir liebe Ostergrüße. An Ostern kenn ich keine Gnade und esse Hasen aus Schokolade! Bunte Eier, Frühlingslüfte, Sonnenschein und Bratendüfte; heiterer Sinn und Festtagsfrieden – alles das sei euch beschieden! Ist es nicht wunderbar? Der Osterhase war da! Er ließ uns nicht lange warten und versteckte was im Garten. Das weiß ein jeder, wer's auch sei, gesund und stärkend ist das Ei! Die Gelehrten und die Pfaffen streiten sich mit viel Geschrei, was hat Gott zuerst erschaffen – wohl die Henne, wohl das Ei! Ostern ist, wenn alle Hasen auf dem Rasen fröhlich ihre Eier blasen. Mitten dort im grünen Grase sitzt ein kleiner Osterhase. Spitzt grad seine Ohren, ich glaub, er hat etwas verloren. Eier sind es – eins, zwei, drei – für Dich ist auch eines dabei! Warum ist der Osterhase das ärmste Tier? Er trägt den Schwanz hinten, muss seine Eier verstecken und darf nur einmal im Jahr kommen.

Ostern bei SATURN Oster-Bonus zum Fest: Angebotsvorteile bei vielen Produkten

20 WhatsApp-Bilder, die frohe Ostern wünschen

Du suchst mehr als einen Spruch? Dann schau doch mal auf kostenlosen Bildplattformen wie Pexels oder Pixabay vorbei. Dort findest Du unzählige Fotos von Hasen, Eiern, Frühlingsblumen und Co. Das Beste daran: Die Bilder haben eine Creative-Commons-Lizenz und können von Dir heruntergeladen und verschickt oder sogar noch bearbeitet werden. Packst Du beispielsweise noch einen persönlichen Gruß als Text in das Bild, wird sich Dein WhatsApp-Kontakt sicher ganz besonders freuen. Fertige Bilder mit Ostersprüchen oder animierte GIFs zum Verschicken findest Du unter anderem bei 123gif oder GBPicsOnline.

©Pexels 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©GBPicsOnline 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©Pixabay 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©GBPicsOnline 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©GBPicsOnline 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©Pixabay 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©123gif 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©Pixabay 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©123gif 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©Pexels 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©123gif 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©Pexels 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©Pixabay 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©GBPicsOnline 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©Pexels 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©Pixabay 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©123gif 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©Pixabay 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©GBPicsOnline 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp. ©Pixabay 2018 fullscreen Wer zu Ostern Freude verbreiten will, verschickt einen netten Gruß per WhatsApp.

5 kostenlose WhatsApp-Videos für Ostern

Soll der Ostergruß animiert sein, ist YouTube natürlich eine äußerst ergiebige Anlaufstelle. Tippst Du dort "frohe Ostern" in das Suchfeld, findest Du bestimmt etwas passendes zum Teilen via WhatsApp. Das Praktische, wenn Du in der YouTube-App unterwegs bist: Du musst das Video gar nicht erst herunterladen – und Dich damit womöglich eines Copyright-Vergehens strafbar machen. Du kannst das Ostervideo direkt aus der App heraus bei WhatsApp teilen. Eine Inspiration gefällig? Bitte sehr: