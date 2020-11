Full-HD-Beamer: 4 empfehlenswerte Modelle mit 1080p

Full-HD-Beamer eignen sich sowohl für das Heimkino als auch für Business-Präsentationen. Wir stellen vier Projektoren mit 1080p-Auflösung vor, die einen Blick wert sind.

Acer PL1520i Laser-Beamer

fullscreen Der PL1520i von Acer besticht mit einer guten Helligkeit. Bild: © Acer 2020

Der PL1520i ist ein Laser-Beamer von Acer, der in erster Linie für den Business-Bereich entwickelt wurde. Laut Hersteller macht das Gerät jedoch auch im Heimkino eine gute Figur. Sein Full-HD-Bild stellt der Projektor mit einer maximalen Diagonale von 7,62 Metern dar. Eine maximale Helligkeit von 4.000 Lumen und ein Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 sorgen für ein helles und detailreiches Filmerlebnis. Der PL1520i verfügt über einen HDMI-2.0-Eingang und kann 3D-Inhalte wiedergeben.

Optoma GT 1080e

fullscreen Der Optoma GT 1080e funktioniert auch auf kurze Distanz. Bild: © Optoma 2020

Der Optoma GT 1080e ist ein sogenannter Kurzdistanz-Beamer. Das bedeutet, das sich der Projektor auch in kleinen Räumen wunderbar nutzen lässt. Bereits bei einem Abstand von nur einem Meter soll der GT1080e in der Lage sein, ein Bild mit einer etwa 2,5 Meter großen Diagonale an die Wand zu werfen. Die maximale Größe liegt bei 7,67 Metern. Das Kontrastverhältnis und die Spitzenhelligkeit sind mit 25.000:1 und 3.000 Lumen auf einem guten Niveau. Der Optoma GT 1080e eignet sich auch für die Wiedergabe von 3D-Filmen.

Epson EH-TW610

fullscreen Der Epson EH-TW610 ist flexibel nutzbar. Bild: © Epson 2020

Der EH-TW610 von Epson ist ein guter Projektor, um Filme zu schauen oder Videospiele auf einer besonders großen Bilddiagonale zu zocken. Die maximale Bilddiagonale, die der Beamer darstellen kann, liegt bei 7,62 Metern (etwa 300 Zoll). Mit einer maximalen Helligkeit von 3.000 Lumen wird der EH-TW610 auch bei Tageslicht hell genug. Das Kontrastverhältnis von 10.000:1 sollte für einen Filmabend auf jeden Fall ausreichend sein. Praktisch sind diverse Business-Funktionen: Der Projektor kann mit Hilfe der App Epson iProjection unter anderem Präsentationen kabellos von einem PC streamen.

Acer H6522 ABD

fullscreen Der H6522 ABD ist ein Heimkino-Projektor für Einsteiger. Bild: © Acer 2020

Mit dem H6522 ABD bietet Acer einen Heimkino-Beamer der Einstiegsklasse an. Das Gerät liefert eine maximale Bilddiagonale von 7,62 Metern (rund 300 Zoll) und kann dank der maximalen Helligkeit von 3.500 Lumen auch bei Tageslicht satte Farben abbilden. Das Kontrastverhältnis von 10.000:1 ist zwar im Vergleich nicht das höchste, geht aber in Ordnung. 3D-Filme lassen sich ebenfalls wiedergeben.

