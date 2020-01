Ein gutes Handy bis 300 Euro ist leicht zu finden. In diesem Preisbereich gibt es gute Mittelklasse-Smartphones. Im Gegensatz zu Einsteiger-Geräten werden nicht nur Grundbedürfnisse befriedigt, sondern viele Geräte legen bei Design und Ausstattung schon einen Gang zu. Hier sind die besten Smartphones bis 300 Euro.

Moto G8 Plus: Mittelklasse mit Action-Cam

©TURN ON 2019 fullscreen Das Motorola Moto G8 Plus macht mit einem schicken Design auf sich aufmerksam.

Das Motorola G8 Plus ist der achte und bis dahin stärkste Vertreter der altehrwürdigen Mittelklasse-Serie. Das Handy punktet mit einem schönen Design, einer langen Akkulaufzeit und einer überzeugenden Selfie-Kamera. Ungewöhnlich: Für Fahrradtouren, Kite-Surfen und andere sportliche Ausflüge ist eine Action-Cam mit guter Stabilisierung montiert. Negativ sind uns vor allem das kalt abgestimmte Display sowie die auch auf anderen Displays unterkühlt aussehenden Fotos mit der Hauptkamera aufgefallen.

Das ist gelungen Das ist weniger gelungen + Schickes Design + Lange Laufzeit + Sehr gute Selfie-Kamera + Praktische Action-Cam + Gute Stereo-Lautsprecher - Hauptkamera ohne optische Stabilisierung - kühl abgestimmtes IPS-Display - kühl wirkende Fotos mit der Hauptkamera - Action-Cam nicht als Weitwinkelkamera nutzbar

Hier geht es zu unserem Test des Motorola Moto G8 Plus.

Technik Display 6,3 Zoll, 2.280 x 1080 Pixel, IPS Prozessor und RAM Snapdragon 665, 4 GB Speicher 64 GB, erweiterbar Kameras 48 MP + 16 MP + 5 MP hinten, 25 MP vorne Konnektivität USB-C, Klinkenanschluss, Bluetooth 5.0 Farben Cosmic Blue, Crystal Pink

Sony Xperia 10 Plus: Kinoformat

©Sony 2020 fullscreen Das Sony Xperia 10 Plus ist ungewöhnlich schmal und handlich.

Sonys Mittelklasse-Vertreter Xperia 10 Plus fällt durch seine besonders schmale Bauweise dank 21:9-Bildschirm auf. Dieses Kinoformat eignet sich nicht nur für die Betrachtung von Kinofilmen, sondern auch zum Scrollen, etwa durch soziale Medien wie Instagram, Twitter und Facebook und durch Websites. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt – keineswegs selbstverständlich in der Klasse. Leider hatten wir das Xperia 10 Plus nicht selbst im Test.

Technik Display 6,5 Zoll, 2.520 x 1080 Pixel, IPS Prozessor und RAM Snapdragon 636, 4 GB Speicher 64 GB, erweiterbar Kameras 12 MP und 8 MP hinten, 8MP vorne Konnektivität USB-C, Klinkenanschluss, Bluetooth 5.0 Farben Gold, Schwarz, Blau, Silber

Samsung Galaxy A50: Hinter dem Regenbogen ...

©TURN ON 2019 fullscreen Die Plastikrückseite des Galaxy A50 spiegelt in allen Farben des Regenbogens.

... wartet nicht unbedingt ein Topf Gold auf Dich, aber mit dem Samsung Galaxy A50 immerhin ein ordentliches Mittelklasse-Smartphone. Es besticht vor allem mit einem 6,4 Zoll großen AMOLED-Display und einer üppigen Akkulaufzeit. Zwar gibt es drei Kameras, aber die Fotoqualität ist nur passabel. Auch die Performance ist alltagstauglich, ohne Bäume auszureißen. Trotzdem ist das Galaxy A50 insgesamt ein empfehlenswerter Vertreter seiner Klasse.

Das ist gelungen Das ist weniger gelungen + Regenbogen-Rückseite und unaufdringliche Notch + Großes, schönes AMOLED-Display + Ordentliche Performance + Triple-Kamera + Lange Akkulaufzeit - Gehäuse besteht aus Plastik - kein HDR-Support - Es gibt Handys mit deutlich höherer Leistung in derselben Preisklasse - Fotoqualität nur in Ordnung

Hier geht es zu unserem Test des Samsung Galaxy A50.

Technik Display 6,4 Zoll, 2340 x 1080 Pixel, AMOLED Prozessor und RAM Exynos 7 Octa 9610, 4 GB Speicher 128 GB, erweiterbar Kameras 25 MP + 8 MP + 5 MP hinten, 25 MP vorne Konnektivität USB-C, Klinkenanschluss, Bluetooth 5.0 Farben Schwarz, Blau, Koralle, Weiß

Honor 10: Ehemaliger Flaggschiff-Herausforderer noch günstiger

©TURN ON 2018 fullscreen Das Honor 10 hat nicht nur ein anmutiges Design im Angebot.

Das Honor 10 kam 2018 als günstigere Alternative zum Flaggschiff Huawei P20 auf den Markt. Und Huaweis Schwesterunternehmen Honor kam auch nahe an das Vorbild heran. In unserem Test überzeugen neben Leistung und Design auch die technische Ausstattung sowie die Kameras. Zur Perfektion hätte es noch eine längere Akkulaufzeit und eine optische Bildstabilisierung für die Hauptkamera gebraucht. Das Preis-/Leistungsverhältnis war damals schon gut und ist heute mit einem Preis von unter 300 Euro noch besser.

Das ist gelungen Das ist weniger gelungen + Flaggschiff-Leistung + Flaggschiff-Design + Sehr gute Ausstattung + Gute Kameras + Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis - Kameras ohne optische Bildstabilisierung - Akkulaufzeit nur in Ordnung - Kein Headset im Lieferumfang

Hier geht es zu unserem Test des Honor 10.

Technik Display 5,84 Zoll, 2.280 x 1.080 Pixel, IPS Prozessor und RAM Kirin 970, 4 GB Speicher 128 GB Kameras 16 MP und 24 MP hinten, 24 MP vorne Konnektivität USB-C, Klinkenanschluss, Bluetooth 4.2 Farben Grau, Schwarz, Blau

Xiaomi Mi 9 Lite: AMOLED-Display und 48-Megapixel-Hauptkamera

©Xiaomi 2020 fullscreen Das Xiaomi Mi 9 Lite hat eine tolle Ausstattung für seine Preisklasse.

Was Xiaomi als "Lite"-Modell bezeichnet, ist in der gehobenen Mittelklasse gut aufgehoben. Mit an Bord sind ein AMOLED-Display, eine 48-Megapixel-Hauptkamera, 6 GB Arbeitsspeicher, der Prozessor Snapdragon 710 mit guter Performance und eine Verarbeitung aus Glas und Metall. Leider hatten wir das Handy nicht selbst im Test. In der Unter-300-Euro-Klasse fährt es aber eine so tolle Ausstattung auf, dass es sich einen Platz auf unserer Liste verdient hat.

Technik Display 6,4 Zoll, 2.340 x 1.080 Pixel, AMOLED Prozessor und RAM Snapdragon 710, 6 GB Speicher 64 GB, erweiterbar Kameras 48 MP + 8 MP + 2 MP hinten, 32 MP vorne Konnektivität USB-C, Klinkenanschluss, Bluetooth 5.0 Farben Aurora Blue, Onyx Grey, Pearl White

Motorola One Hyper: Wunschlos glücklich

©TURN ON 2020 fullscreen Das Motorola One Hyper setzt auf eine Pop-up-Selfie-Kamera.

Das Motorola One Hyper kostet zwar etwas mehr als das Moto G8 Plus, dürfte den Aufpreis für viele aber wert sein. In unserem Test überzeugte das Smartphone als rundum gutes Mittelklasse-Modell ohne ernsthafte Ausfälle. Ob Design, Leistung, Hauptkamera oder Laufzeit: Alles ist für unter 300 Euro mindestens gut. Wer auf einen (AM-)OLED-Bildschirm verzichten kann und keinen großen Wert auf gute Fotos mit der Ultraweitwinkelkamera legt, kann hier bedenkenlos zuschlagen.

Das ist gelungen Das ist weniger gelungen + Design + Leistung + Haupt- und Selfiekamera + Laufzeit + 27-Watt-Schnellladen - Bildqualität der Ultraweitwinkelkamera - kein Stereo-Lautsprecher - kein OLED-Bildschirm

Hier geht es zu unserem Test des Motorola One Hyper