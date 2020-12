HD-Sat-Receiver: 6 Modelle für den komfortablen TV-Empfang

Dein interner TV-Tuner ist defekt? Oder Du hast einfach Lust auf mehr Bedienkomfort beim Fernsehschauen? Dann ist ein externer HD-Sat-Receiver die richtige Wahl für Dich – sechs empfehlenswerte Geräte haben wir für Dich zusammengestellt.

Technisat Eurotech 2: Das Mittelklassemodell

fullscreen Technisat Eurotech 2 Bild: © Technisat 2020

Der Technisat Eurotech 2 verfügt über ein integriertes HD+-System, auch eine entsprechende Karte zum Empfang von HD+-Inhalten ist vorhanden. Damit kannst Du private Fernsehsender über Sat in HD-Qualität empfangen. Bei HD+ handelt es sich um einen kostenpflichtigen Service, den Du mit der beiliegenden Karte ein halbes Jahr lang ohne Kosten nutzen kannst.

Der Eurotech 2 hat einen Single-Tuner verbaut, für die Aufnahme von Sendungen eignet sich der Receiver daher nicht. Dafür punktet er mit Sieben-Tage-EPG (elektronischer Programmführer) und Software-Updates direkt über das Satellitensignal. Zudem verfügt er über eine Kindersicherung. Wer einfach nur einen Sat-Receiver für den Fernsehempfang benötigt, kann getrost zum Eurotech 2 greifen.

Technisat Eurotech 2 Jetzt kaufen bei

Strong SRT 7006: Der Preis-Leistungs-Hit

fullscreen Strong SRT 7006 Bild: © Strong 2020

Strong bietet mit dem SRT 7006 einen preiswertigen Einsteiger-Receiver an, der dennoch mit vielen Features überzeugt. Das Gerät wartet mit gleich 4.000 Programmspeicherplätzen für insgesamt 64 Satellitenkanäle auf, 50 davon sind bereits vorinstalliert.

An den USB-Anschluss kannst Du eine Festplatte anschließen, um Deine Lieblingssendungen aufzuzeichnen, auch zeitversetztes Fernsehen ist damit einfach möglich. Die Aufnahme erfolgt bequem über das Sieben-Tage-EPG, gleich acht verschiedene Timer lassen sich programmieren. In Sachen Preis-Leistung-Verhältnis machst Du mit dem Modell nichts falsch.

Strong SRT 7006 Jetzt kaufen bei

Technisat Digit S3 DVR HD: Für Camper

fullscreen Technisat Digit S3 DVR HD Bild: © Technisat 2020

Der Technisat Digit S3 DVR HD ist ein Sat-Receiver mit Aufnahmefunktion, der auf der Vorderseite über ein großes LC-Display verfügt. Für die Aufnahme musst Du lediglich einen USB-Speicher an das Gerät anschließen, die Programmierung erfolgt über den elektronischen Programmführer.

Dank umfassender Schutzmaßnahmen ist der Receiver auch ideal für Kinder. Du kannst unterschiedliche Nutzerprofile hinterlegen und so die Fernsehzeiten einschränken. Über den 12-Volt-Anschluss eines Fahrzeugs lässt sich der Receiver auch problemlos fürs Camping nutzen , ein entsprechender Adapter liegt bei.

Technisat Digit S3 DVR HD Jetzt kaufen bei

Xoro HRS 8659: Für Einsteiger

fullscreen Xoro HRS 8659 Bild: © Xoro 2020

Das Einsteigermodell von Xoro konzentriert sich aufs Wesentliche – dem Empfang von TV-Sendern. Bis zu 4.000 Programmspeicherplätze und vier Favoritenlisten kannst Du speichern. Eine Kindersicherung ist ebenso vorhanden wie der elektronische Programm-Guide. Aber: Fernsehsendungen kannst Du mit dem Xoro HRS 8659 nicht aufzeichnen. Damit eignet sich der Receiver vor allem als kompaktes, preisgünstiges Zweitmodell.

Xoro HRS 8659 Jetzt kaufen bei

Vantage VT-86: Der Midranger

fullscreen Vantage VT-86 Bild: © Vantage 2020

An diesen Sat-Receiver von Vantage kannst Du ebenfalls eine Festplatte anschließen, um das TV-Programm aufzuzeichnen. Zeitversetztes Fernsehen ist auf Knopfdruck ebenfalls möglich. Der Senderspeicher bietet Platz für 4.000 Programmspeicherplätze, die sich wiederum in acht verschiedene Favoritenlisten einsortieren lassen.

Auf dem Display siehst Du neben dem gewählten Sender auch die Uhrzeit, ein elektronischer Programmführer ist ebenso an Bord wie eine Kindersicherung. Die Fernbedienung punktet mit großen Tasten und kann auch andere Geräte steuern.

Vantage VT-86 Jetzt kaufen bei

Technisat Technibox UHD S: Das Oberklassemodell

fullscreen Technisat Technibox UHD S Bild: © Technisat 2020

Der Technisat-Receiver positioniert sich in der absoluten Oberklasse – und richtet sich an Nutzer, die Fernsehsender in hochauflösendem 4K schauen möchten. Dank Twin-Tuner kannst Du zwei Sender gleichzeitig ansehen und aufnehmen. Die Aufzeichnungen lassen sich auf einer USB-Festplatte ablegen, auch das Sichern auf einem NAS-Server ist möglich. Darüber hinaus ermöglicht der Technibox UHD 5 den Zugriff auf das Internet, um etwa Sendungen aus Mediatheken zu schauen. Das Streamen über Dienste wie Netflix ist zwar nicht möglich, aber Du kannst mithilfe einer App Inhalte von Deinem Smartphone auf den Receiver übertragen und abspielen.

Technisat Technibox UHD S Jetzt kaufen bei