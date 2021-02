Home-Office-Gadgets: 8 praktische Empfehlungen für Zuhause

Zu einer guten Home-Office-Ausstattung gehören natürlich Laptop, Maus und Webcam. Doch mit ein paar weiteren Gadgets kannst Du die Heimarbeit angenehmer machen. Wir stellen acht Produkte vor, mit denen Home-Office noch mehr Spaß macht.

Zu Hause leben & arbeiten Technik-Lösungen und aktuelle Angebote rund um Home-Office und Homeschooling findest Du bei SATURN

Kensington Handgelenkauflage mit Gelkissen

fullscreen Handgelenkauflage von Kensington Bild: © Kensington/MediaMarktSaturn 2021

Empfehlung des Autors: Tech Ergonomische Tastatur: 5 Keyboards für langes Arbeiten

Wer im Home-Office sehr viel mit Maus und Tastatur zu tun hat, der sollte auf ergonomisches Arbeiten achten. Dabei kann eine Handgelenkauflage helfen. Unser Beispiel von Kensington ist mit einem Gelkissen ausgestattet und sieht mit ihrer Duo-Farbkomination auch noch sehr stylish auf dem Schreibtisch aus. Integrierte Belüftungskanäle in der Handgelenkauflage sorgen für kühle und trockene Hände.

Kensington Duo Handgelenkauflage Jetzt kaufen bei

fullscreen Notebook-Stand von Hama Bild: © Hama/MediaMarktSaturn 2021

Empfehlung des Autors: Smart Living Home-Office: 6 Ideen & Gadgets für den Wohlfühl-Arbeitsplatz zu Hause

Wer hingegen hauptsächlich mit einem Laptop im Home-Office arbeitet, für den empfiehlt sich ein Notebook-Stand wie dieser von Hama. Der Ständer entlastet die Handgelenke, sorgt für eine gesunde ergonomische Haltung und kann auch als Halter für Kochbuch, Tablet und Co. verwendet werden. Rutschfeste Gummipads auf der Unterseite sorgen für sicheren Stand, zudem werden die Lüftungsschlitze nicht blockiert und eine Überhitzung so verhindert.

Hama Notebook-Stand Jetzt kaufen bei

fullscreen Mini-Heimtrainer von Christopeit Bild: © Christopeit/MediaMarktSaturn 2021

Empfehlung des Autors: Smart Living Per Stromschlag zur Traumfigur? Das musst Du über EMS-Geräte wissen

Home-Office bedeutet auch immer viel sitzen. Um in der Pause oder nach dem Feierabend wieder in Schwung zu kommen, empfiehlt sich daher ein regelmäßiges Training ... zum Beispiel mit dem Mini-Heimtrainer von Christopeit. Mit dem kleinen Ergometer kannst Du gezielt die Arm- oder Beinmuskulatur trainieren. Der Widerstand lässt sich dabei stufenlos über die verstellbare Schleifhandbremse regulieren und der digitale Computer zeigt Zeit, Entfernung, verbrauchte Kalorien, Pedalumdrehungen und weitere Infos an.

Mini-Heimtrainer Jetzt kaufen bei

fullscreen Die Noise-Cancelling-Kopfhörer Bose Headphones 700 Bild: © TURN ON 2019

Wer nicht allein im Home-Office sitzt, sondern Partner oder Kinder mit in der Wohnung hat, braucht Ruhe für die Konzentration auf die Arbeit. In solchen Fällen können Noise-Cancelling-Kopfhörer wie beispielsweise die Bose Headphones 700 wahre Wunder wirken. Die Kopfhörer besitzen ein elfstufiges Lärmreduzierungssystem und haben sechs eingebaute Mikrofone ... Du kannst sie also auch perfekt für die nächste Telefonkonferenz im Home-Office verwenden!

Bose Headphones 700 Jetzt kaufen bei

fullscreen Speicherkarten-Organizer von Hama Bild: © Hama/MediamarktSaturn 2021

Empfehlung des Autors: Tech Speicherkarte fürs Handy: 6 schnelle SD-Karten für Dein Smartphone

Bringst Du auch immer im Home-Office Deine ganzen Speicherkarten durcheinander und weißt nicht mehr, auf welche Karte welche Daten waren? Dann empfehlen wir diesen Speicherkarten-Organizer von Hama. Er bietet Platz für bis zu zehn Speicherkarten, ist bruchsicher und hat zudem beschriftbare Datum- und Memofelder.

Speicherkarten-Organizer Jetzt kaufen bei

Beurer Tageslichtlampe

fullscreen Tageslichtlampen wie die Beurer TL 100 erinnern optisch häufig an die Sonne. Bild: © TURN ON 2020

Empfehlung des Autors: Smart Living Tageslichtlampe Beurer TL 100 im Test: Vertreibt sie den Herbstblues?

Gerade bei der Arbeit im Home-Office bleiben viele Menschen oft 24 Stunden in den eigenen vier Wänden. In Kombination mit dem trüben grauen Winterwetter kann so ein Lichtmangel aber schnell aufs Gemüt schlagen und zu Müdigkeit und Schlappheit führen. Abhilfe schafft hier eine Tageslichtlampe wie die Beurer TL 100. Mit dem Gadget kannst Du Dir zumindest einen Teil der benötigten Energie holen.

Beurer TL 100 Jetzt kaufen bei

Philips Luftreiniger

fullscreen Philips-Luftreiniger Bild: © Philips 2021

Empfehlung des Autors: Smart Living Luftreiniger: 6 Geräte für gesunde und frische Raumluft

Wer frische Luft ins Home-Office bringen will, ohne bei Minusgraden ständig das Fenster aufreißen zu müssen, für den empfiehlt sich ein Luftreiniger. Exemplarisch stellen wir an dieser Stelle den Philips AC 2889/10 vor. Das Gerät überwacht die Luftqualität und reinigt die Luft von Allergenen, Gasen sowie Gerüchen. Dabei kannst Du zwischen drei automatischen Modi, fünf manuellen Einstellungen sowie einem Schlafmodus für eine entspannte Nachtruhe wählen. Der Luftreiniger lässt sich per App steuern.

Philips AC 2889/10 Jetzt kaufen bei

Tischventilator

fullscreen Tischventilator Bild: © Honeywell/MediaMarktSaturn 2021

Empfehlung des Autors: Smart Living Stand, Tisch oder Turm: Welcher Ventilator ist für wen der richtige?

Bei sommerlichen Temperaturen kann sicher jeder eine frische Brise im Home-Office gebrauchen. Für Abkühlung sorgt da beispielsweise der Tischventilator HT900E von Honeywell. Gegenüber dem Vorgängermodell HT800E verspricht der Hersteller durch die leiseren Ventilatorblätter eine Geräuschreduzierung von bis zu 25 Prozent.

Honeywell Tischventilator Jetzt kaufen bei