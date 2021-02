Homeschooling: 6 empfehlenswerte Chromebooks für die Schule zu Hause

Als Notebook fürs Homeschooling bieten sich Chromebooks an. Sie sind recht günstig, leicht zu bedienen und bringen Google-Software für die Hausaufgaben mit. Wir empfehlen die folgenden sechs Geräte für Schüler, die zu Hause lernen müssen, geordnet nach dem aktuellen Preis.

Asus Chromebook Flip C436

Das Chromebook Flip C436 ist ein hochwertiges Chromebook mit sehr guter Performance. Dank Magnesium-Aluminium-Gehäuse ist es sowohl stabil als auch leicht gebaut. Das 14 Zoll große Touchdisplay leuchtet hell und deckt sogar den sRGB-Farbraum ab – gut für die Bearbeitung der Familienfotos. Auch kann es um 360 Grad gedreht werden, damit etwa der Bildschirm näher an den Nutzer rückt. Ein rasanter 8-Kern-Chip namens Intel Core i5-10210U sorgt zusammen mit 8 GB Arbeitsspeicher für eine hohe Leistung, mit der auch ein Windows-Laptop gut dastehen würde. Die 512 GB große SSD ist für das Sichern von Daten und eine rasante Benutzererfahrung zuständig – nichts hängt oder stottert.

Dank Harman-Kardon-Lautsprechern ist die Lehrkraft gut zu verstehen und die Schüler sind über eine Webcam zu sehen. Viel Mühe hat Asus in die beleuchtete Tastatur gesteckt, sodass die Hausaufgaben mühelos auch im Dunkeln getippt werden können. Es gibt zudem das schnelle Wi-Fi 6 nebst Bluetooth 5, einen Headsetanschluss und zwei USB-C-Anschlüsse. Ähnlich wie ein Handy lässt sich das Chromebook über USB-C aufladen und dank Fingerabdrucksensor kann der sichere Laptop bequem entsperrt werden.

HP x360 Chromebook

Das HP x360 Chromebook bietet einen um 360 Grad drehbaren Bildschirm. Es lässt sich etwa wie ein Zelt hinstellen, sodass die Tastatur unzugänglich ist und die Aufmerksamkeit ganz auf das Display gerichtet. Der Laptop setzt wie das Asus Chromebook Flip C436 auf den Intel Core i5-10210U nebst 8 GB Arbeitsspeicher für eine gute Performance. Der interne Speicher ist 128 GB groß, die meisten Daten werden aber ohnehin online in Google Drive landen. In Form von Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1 ist das Chromebook mit aktuellen kabellosen Standards ausgestattet.

Es gibt zwei USB-C-Ports inklusive Ladefunktion, einen USB-A-Anschluss und einen Headsetport. Auch ein microSD-Anschluss wird geboten. Der 14 Zoll große Touchscreen bietet eine scharfe Full-HD-Auflösung. Dank HD-Webcam mit breitem Blickwinkel und Dual-Array-Mikrofonen sowie Bang & Olufsen-Stereolautsprechern dürfte die Beteiligung am Unterricht gut gelingen. Mit einem Schalter kann die Kamera verdeckt werden.

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook

Das Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook kann mit einem separat erhältlichen digitalen Stift bedient werden – optimal für Zeichnungen. Der 13,3 Zoll große Full-HD-Touchscreen lässt sich um 360 Grad drehen, so ist der Laptop mit dem Bildschirm nach vorne für Präsentationen, Videos oder Stifteingaben nutzbar. Wi-Fi 6 sorgt für eine rasante Internetverbindung, ein passender Router vorausgesetzt. Über Bluetooth 5.0 lassen sich etwa Headsets koppeln.

Den schnellen Prozessor Intel Core i5-10210U und 8 GB Arbeitsspeicher teilt sich das Lenovo-Chromebook mit dem HP x360 und dem Chromebook Flip C436. Es gibt zwei USB-C-Ports inklusive Ladefunktion und einen USB-A-Anschluss sowie einen Headsetanschluss. Stereolautsprecher und HD-Kamera mit Mikrofon sind für die virtuelle Teilnahme am Unterricht mit an Bord.

Acer Chromebook Spin 514

Das Acer Chromebook Spin ist nach dem Standard MIL-STD 810H zertifiziert und damit ziemlich robust. Der Schüler kann den Laptop also auch mal auf das Bett werfen und er wird es in der Regel überstehen. Das 14 Zoll große IPS-Display hat eine Full-HD-Auflösung und wie bei vielen anderen Chromebooks lässt sich der Bildschirm um 360 Grad drehen. Für die Leistung ist der AMD Ryzen 3 3250C nebst 8 GB Arbeitsspeicher zuständig – der ist etwas langsamer als der Ryzen 5 3500C im HP Chromebook 14b, aber die genügsamen Chromebooks benötigen nicht unbedingt die besten Chips.

Es gibt eine 128 GB große SSD sowie Wi-Fi 5 und Bluetooth 4.0. Dank zwei Mikrofonen, Stereolautsprecher und Webcam sollte die Unterrichtsbeteiligung kein Problem darstellen. Es gibt zwei USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse sowie einen microSD-Kartenleser und einen Headsetport.

HP Chromebook 14b

Dank des Prozessors AMD Ryzen 5 3500C und 8 GB Arbeitsspeicher ist das HP Chromebook 14b leistungsstark unterwegs. Im Vergleich zum Asus Chromebook Flip C436 ist die SSD kleiner, nämlich 128 GB. In der Regel werden die meisten Chromebook-Daten in der Google-Cloud gespeichert, insofern ist das nicht schlimm. Auch verzichtet das 14 Zoll große Full-HD-Display auf eine Touchfunktion und leuchtet nicht ganz so hell wie das des HP – für Innenräume aber hell genug.

Auch das HP-Chromebook bietet schnelles Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0. Als Anschlüsse stehen 2 x USB-C, HDMI, 2 x USB-A und ein Headsetport bereit. Die Bang & Olufsen-Lautsprecher sorgen für eine gute Sprachverständlichkeit im Unterricht und dank microSD-Kartenleser können zum Beispiel Daten oder Fotos vom Handy auf das Chromebook übertragen werden.

Asus Chromebook CM5500FDA

Mit Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0 ist das Asus Chromebook CM5500FDA zeitgemäß ausgestattet und erlaubt eine schnelle Internetverbindung. Das Full-HD-Touchdisplay ist mit 15,6 Zoll etwas größer als das der meisten anderen Chromebooks. Das verbessert die Übersicht auf dem Bildschirm. Es gibt eine 128 GB große SSD und der Prozessor AMD Ryzen 3250U sorgt für eine ordentliche Leistung.

Anschlussseitig werden HDMI, USB-A 3.2, 2 x USB-C und ein microSD-Kartenleser geboten. Auch ein Headsetanschluss darf nicht fehlen. Die Tastatur bietet eine Hintergrundbeleuchtung, wenn noch einmal spät die Hausaufgaben getippt werden sollen.

