iPad-Cases: 7 empfehlenswerte Schutzhüllen für das Apple-Tablet

Du hast ein neues iPad gekauft und möchtest das Tablet mit einer Hülle schützen? Wir stellen sieben empfehlenswerte iPad-Cases für unterschiedliche Ansprüche vor.

Apple Smart Cover

©Apple 2020 fullscreen Das Smart Cover von Apple lässt die Rückseite des Tablets frei.

Das Smart Cover haftet mit Magneten an der linken Seite eines iPads und deckt das Display vollständig ab. Beim Öffnen der Hülle wird das iPad automatisch aufgeweckt und wieder in den Ruhemodus geschickt, wenn es geschlossen wird. Die Rückseite bleibt im Gegensatz zum Smart Folio allerdings frei, ebenso die Gehäusekanten. Das Smart Cover lässt sich zu einem Dreieck zusammenfalten, sodass der Nutzer das iPad zum Tippen oder Videoschauen aufrecht hinstellen kann.

Passend für: iPad Air (3. Generation), iPad (7. Generation), iPad Pro, iPad mini 4 & 5

Mehr zum Apple Smart Cover bei SATURN

Apple Smart Folio

©Apple 2020 fullscreen Das Smart Folio von Apple schützt Vorder- und Rückseite.

Das Smart Folio für das iPad Pro ist eine Weiterentwicklung des Smart Cover und besteht aus einem einzigen Stück Polyurethan, um die Vorder- und Rückseite des Tablets zu schützen. Beim Öffnen der Hülle wird das iPad automatisch aufgeweckt und wieder in den Ruhemodus geschickt, wenn es geschlossen wird. Das Smart Folio lässt sich zudem ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime-Anrufe.

Passend für: 11" iPad Pro (2. Generation), 11" iPad Pro (1. Generation)

Mehr zum Apple Smart Folio bei SATURN

Logitech Slim Folio (Pro)

©Logitech 2020 fullscreen Das Logitech Slim Folio ist eine gute Drittanbieter-Alternative zu Apple.

Das Logitech Slim Folio ist ein All-in-One-Case mit drei Modi: Tipp-Modus, Anzeige-Modus und Schutz-Modus. Die feste iPad-Hülle mit Tastatur erlaubt stundenlanges Tippen wie auf einem Laptop. Im Tipp-Modus hält das Slim Folio das iPad in einem für das Schreiben und Lesen optimalen Winkel. Das Case hat zudem eine Halterung für den Apple Pencil.

Passend für: 11" iPad Pro (1. & 2. Generation), 12,9" iPad Pro (3. & 4. Generation), iPad (5., 6. & 7. Generation), iPad Air (3. Generation)

Mehr zum Logitech Slim Folio bei SATURN

Gecko Easy-Click

©Gecko Covers 2020 fullscreen Das Gecko Easy Click Case gibt es für viele verschiedene iPad-Modelle.

Der Dritthersteller Gecko Covers hat günstige Schutzhüllen für diverse iPad-Modelle im Angebot. Die Hüllen sind maßgeschneidert, sodass das Tablet nicht herausfallen kann. Darüber hinaus befinden sich im Gehäuse an den entsprechenden Stellen Öffnungen, sodass die Eingänge des iPads zugänglich sind. So kann die Kamera verwendet werden, sobald das Tablet an der Hülle befestigt ist. Die iPad-Cases lassen sich auf verschiedene Arten aufstellen.

Passend für: iPad Pro 12.9" (2020, 2018), iPad Pro 11" (2020, 2018), iPad Pro 10,5" (2017), iPad 10,2" (2019), iPad mini 5 7,9" (2019), iPad mini 4, iPad Air (2019), iPad Air 2, iPad 9,7" (2017-2018), iPad 2/3/4

Mehr zum Gecko Easy-Click bei SATURN

Hama Fold Clear

©Hama 2020 fullscreen Das Hama Fold Clear Case hat eine transparente Rückseite.

Mit dem Fold-Clear-Case von Hama bekommt das iPad nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusätzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hülle mit Standfunktion in zwei Stufen für bequemes Arbeiten obendrein. Die Rückseite des Case ist transparent, so bleibt das Design des iPads sichtbar. Ein integrierter Magnet schaltet beim Öffnen des Deckels das Tablet ein und beim Schließen wieder aus. Die Hülle hat Aussparungen für vollen Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente.

Passend für: iPad Air (2019), iPad Pro, iPad 10,2"

Mehr zum Hama Fold Clear bei SATURN

Targus SafePort

©Targus 2020 fullscreen Das Targus SafePort schützt das iPad besonders gut.

Das Targus-SafePort-Case ist eine besonders robuste Hülle, die für zuverlässigen Schutz des iPads sorgt. Die gehärtete Polycarbonatschale mit stoßdämpfenden Materialien und der erweiterte Ecken- und Seitenschutz bewahren das Tablet bei Stürzen vor Schäden. Ein integrierter Ständer zur Anzeige im Hochformat für Videokonferenzen sorgt für Vielseitigkeit. Der Ständer lässt sich mit nur einer Hand aufschieben und steht dank seiner gelenklosen Konstruktion stabil. Das Case hat zudem einen integrierten Screen-Protector und einen optionalen Neopren-Handriemen für den Transport.

Passend für: iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad (5. Generation), iPad (6. Generation)

Mehr zum Targus SafePort bei SATURN

Kendau Tablet-Hülle

©Kendau 2020 fullscreen Die Hülle von Kendau richtet sich optisch vor allem an Kinder.

Das knallige iPad-Case von Kendau richtet sich mit seinen Farben Rot, Blau und Grün vor allem an jüngere Tablet-Nutzer. Die stoßfeste Schutzhülle ist aus stabilem und haltbarem EVA-Schaum gefertigt. Der bewegliche Tragegriff ist für den vertikalen und horizontalen Gebrauch geeignet.

Passend für: iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4

Mehr zur Kendau Tablet-Hülle bei SATURN