iPhone 1, Nokia 8110 & Co.: Diese 7 Handys sind Sammlerstücke

60 Jahre SATURN – Die Geburtstagsshow

Im Juli 1961 öffnete der erste SATURN-Markt am Kölner Hansaring seine Tore. 60 Jahre später findet am selben Ort in der Xperion-E-Arena die große SATURN-Geburtstagsshow statt. Das Live-Event nimmt Dich mit auf eine Zeitreise durch die Welt der Elektronik – von 1961 bis 2021.

Alle Infos auf einen Blick: