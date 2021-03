Neues iPhone einrichten & aktivieren: So geht's

Du willst ein neues iPhone einrichten? Mit unserem Guide gehen die ersten Schritte ganz einfach von der Hand.

1. Gerät einschalten

fullscreen Die Einrichtung eines neuen iPhones beginnt mit der Festlegung der Sprache. Bild: © Apple 2021

Halte den Ein-/Ausschalter am iPhone gedrückt, bis das Apple-Logo angezeigt wird. Dann wird "Hallo" in mehreren Sprachen angezeigt. Gehe wie beschrieben vor, um zu beginnen. Wenn Du blind oder sehbehindert bist, kannst Du über den "Hallo"-Bildschirm VoiceOver oder Zoomen aktivieren.

Wähle Deine Sprache, wenn Du dazu aufgefordert wirst. Tippe anschließend auf Dein Land oder Deine Region. Dies beeinflusst, wie Informationen auf deinem Gerät angezeigt werden, einschließlich Datum, Uhrzeit, Kontakte und mehr. An dieser Stelle kannst Du auf die blaue Taste für Bedienungshilfen tippen, um diese einzurichten. Diese Hilfen können die Einrichtung und Bedienung des neuen Geräts optimieren.

2. Schnellstart mit altem iPhone ab iOS 11

fullscreen Seit iOS 11 können persönliche Daten und Passwörter ganz einfach von einem anderen iPhone übertragen werden können. Bild: © Apple 2021

Wenn Du ein Gerät mit iOS 11 oder neuer kaufst, kannst Du besonders leicht Dein neues iPhone einrichten. "Schnellstart" heißt eine neue Funktion, mit deren Hilfe Du besonders komfortabel Passwörter und andere persönliche Einstellungen von einem anderen iPhone oder iPad übertragen kannst. Halte dazu einfach nur die beiden Geräte nahe aneinander und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm. Willst Du keinen Schnellstart durchführen, dann tippe auf "Manuell konfigurieren".

3. Gerät aktivieren: Ohne Nano-SIM geht nichts

fullscreen Neues iPhone einrichten: WLAN und SIM einrichten Bild: © Apple 2021

Im nächsten Schritt musst Du eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk, einem Mobilfunknetz oder mit iTunes herstellen, um das iPhone zu aktivieren und mit der Einrichtung fortzufahren.Tippe daher auf das gewünschte WLAN-Netzwerk oder wähle eine andere Option.

Eine SIM-Karte gehört in jedes Mobiltelefon, da bildet auch das iPhone keine Ausnahme. Mit einer normalen SIM oder Micro-SIM kommst Du bei den neuen iPhones jedoch nicht sehr weit. Du benötigst eine Nano-SIM, die Du von Deinem Mobilfunkprovider erhältst. Auf eigenes Risiko kannst Du Karten in anderen Größen mithilfe von Schablonen auch passend zuschneiden, doch kann hierbei durch Unachtsamkeit der Chip beschädigt werden. Der Slot für die SIM befindet sich am rechten Gehäuserand der iPhones, geöffnet wird dieser Schacht mit einer kleinen Klammer, die zum Lieferumfang des Smartphones gehört. Auf eigenes Risiko kannst Du auch eine dieser Alternativen testen.

4. Face ID/Touch ID einrichten und Code festlegen

fullscreen Neues iPhone einrichten: Face ID/Touch ID und Code festlegen Bild: © Apple 2021

Willst Du Dein iPhone ganz komfortabel per Gesichtsscan oder Fingerabdruck entsperren, kannst Du im nächsten Schritt Face ID oder Touch ID einrichten. Tippe auf "Fortfahren", und befolge die Anweisungen, oder tippe auf "Später in 'Einstellungen' konfigurieren". Lege anschließend einen sechsstelligen Code fest, um Deine Daten zu schützen. Du benötigst einen Code, um Funktionen wie Face ID, Touch ID oder Apple Pay zu verwenden. Wenn Du einen vierstelligen oder benutzerdefinierten Code bevorzugst oder keinen Code verwenden möchtest, kannst Du dies aber ebenfalls in den "Codeoptionen" entsprechend einstellen. Wir empfehlen aber einen Code ausdrücklich für einen besseren Schutz.

5. Daten wiederherstellen oder übertragen

fullscreen Neues iPhone einrichten: Apps und Daten übertragen Bild: © Apple 2021

Hier kannst Du jetzt festlegen, ob Du Apps und Daten aus einem Backup wiederherstellen oder Daten von einem Android-Smartphone übertragen willst. Wenn es Dein erstes Smartphone ist oder Du keine alten Daten einspielen willst, musst Du "Keine Apps und Daten übertragen" auswählen.

6. Apple-ID für Zugriff auf diverse Dienste einrichten

fullscreen Neues iPhone einrichten: Mit Apple-ID anmelden oder neu anlegen Bild: © Apple 2021

Jetzt musst Du eine Apple-ID einrichten, wenn Du noch keine besitzt. Du kannst auch ohne die Einrichtung fortfahren, allerdings kannst Du Dein iPhone in diesem Fall nur sehr eingeschränkt nutzen und beispielsweise keine Einkäufe im App Store tätigen. Solltest Du Deine Apple-ID vergessen haben, helfen Dir diese Tipps bei der Wiederherstellung. Danach kannst Du noch Dinge wie iCloud Drive konfigurieren, aber das kann problemlos auch warten.

7. Automatische Updates konfigurieren

fullscreen Neues iPhone einrichten: Automatische Updates konfigurieren Bild: © Apple 2021

Auf den nächsten Bildschirmen kannst Du festlegen, ob Du Daten mit App-Entwicklern teilen möchtest und ob iOS-Updates automatisch erfolgen sollen.

8. Siri konfigurieren: Apples Sprachassistentin

fullscreen Neues iPhone einrichten: Siri konfigurieren Bild: © Apple 2021

Siri ist Apples Sprachassistentin, die eine hilfreiche virtuelle Begleiterin im Alltag sein kann. Siri spielt Musik, tippt Texte oder sucht nach Informationen – und das alles per simpler Spracheingabe. Willst Du Siri nutzen, kannst Du den Dienst jetzt konfigurieren und einige Sätze einsprechen. Das lässt sich aber auch zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

9. Bildschirmzeit und weitere Darstellungsoptionen einrichten

fullscreen Neues iPhone einrichten: Bildschirmzeit einrichten Bild: © Apple 2021

Die Bildschirmzeit liefert Dir Infos darüber, wie viel Zeit Du am iPhone verbringst. Mit dieser Funktion kannst Du auch Zeitlimits für die tägliche Nutzung einer App festlegen. Nachdem Du die Bildschirmzeit-Funktion eingerichtet hast, kannst Du True Tone aktivieren, wenn Dein iPhone diese Technologie unterstützt. Und mit dem Anzeigezoom hast Du die Möglichkeit, die Größe von Symbolen und Text auf dem Home-Bildschirm anzupassen.

Wenn Du ein iPhone X oder neuer besitzt, erfährst Du hier zudem mehr darüber, wie Du mit Gesten auf dem Smartphone navigierst. Wenn Du ein iPhone SE (2020), iPhone 7 (Plus) oder iPhone 8 (Plus) besitzt, kannst Du den Klickwiderstand der Home-Taste anpassen.