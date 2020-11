JLab Epic Air ANC: Starke Noise-Cancelling-Kopfhörer [+Gewinnspiel]

Schon einmal von JLab Audio gehört? Der US-Hersteller verkauft seine Kopfhörer jetzt auch in Deutschland, und das zu erschwinglichen Preisen. Wir werfen einen Blick auf die True-Wireless-Kopfhörer Epic Air ANC – mit etwas Glück kannst Du gleich welche gewinnen.

Kabellose Kopfhörer liegen im Trend – Soundspezialist JLab Audio hat mit den Epic Air ANC besonders leistungsstarke In-Ears im Angebot. Das Besondere: Noise Cancelling für ungestörten Musikgenuss.

Damit die Kopfhörer Nebengeräusche effektiv herausfiltern können, verfügen sie über insgesamt sechs Mikrofone. Auch ein "Be Aware"-Modus ist vorhanden, in dem Außengeräusche durchgelassen werden. Und natürlich kannst Du die aktive Geräuschunterdrückung auch komplett ausschalten, um Deine Umgebung voll wahrnehmen zu können.

JLab Epic Air ANC Jetzt kaufen bei

Wer ist JLab? JLab Audio ist ein US-amerikanischer Hersteller von Audioprodukten mit Sitz in Kalifornien. Das 2005 gegründete Unternehmen fokussierte sich zunächst auf In-Ear-Kopfhörer im niedrigen Preissegment, mittlerweile hat JLab Audio auch Premium-Kopfhörer im Angebot – und will jetzt den deutschen Markt erobern. In den USA hat JLab das bereits: hier ist das Unternehmen die Nummer 1 bei True-Wireless-Kopfhörern für weniger als 100 Euro.

Hoher Tragekomfort

Beim Design der Epic Air ANC setzt JLab Audio auf ein gleichermaßen schlichtes wie elegantes Schwarz. An den Seiten der Ohrteile befindet sich das Herstellerlogo, der Stiel der Kopfhörer ist zum Ende hin abgerundet. Im passgenauen Case lassen sich die Kopfhörer sicher aufbewahren und gleichzeitig laden. Den Epic Air ANC liegen gleich fünf verschiedene Ohreinsätze bei, damit ein sicherer und bequemer Sitz garantiert ist.

fullscreen Die JLab Epic Air ANC in ihrem Case. Bild: © JLab 2020

Bärenstarke Akkuleistung

Die Epic Air ANC sind auch beim Sport ideale Begleiter – und dank IP55-Klassifizierung gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt über Bluetooth und funktioniert auch mit zwei Geräten gleichzeitig, Telefongespräche kannst Du in Stereosound führen – dank C3-Calling-Funktion besonders klar und natürlich.

Technische Details In-Ear-Design

Active Noise Cancelling

6 Mikrofone

Außengeräuschzuschaltung Be Aware Audio

Bluetooth 5 mit C3-Sound-Technologie

Mehr als 48 Stunden Betriebszeit insgesamt (Ohrhörer mehr als 12 Stunden, zusätzlich 3 x 12 Stunden bei voller Ladung im Case)

Lieferumfang: Epic Air ANC True Wireless Schwarz, Ladecase mit integriertem Ladekabel, 4 Sets Gel-Passstücke, 1 Set Cloud-Foam-Passstücke, Bedienungsanleitung

Farbe: Schwarz

Damit Du unterwegs ausgiebig Deine Lieblingsmusik genießen und Telefonate führen kannst, benötigen Deine Kopfhörer einen Akku mit ordentlicher Kapazität – die Epic Air ANC punkten hier auf ganzer Linie. 48 Stunden beträgt die Akkulaufzeit, wobei das Gerät mit einer Ladung 12 Stunden erreicht. Über das Case kannst Du die Kopfhörer weitere drei Mal für jeweils zusätzliche 12 Stunden versorgen. Das Case lässt sich sowohl kabellos per Wireless Charger mit Energie versorgen als auch klassisch per USB-Anschluss.

fullscreen Die True-Wireless-Kopfhörer machen auch optisch eine gute Figur. Bild: © JLab 2020

Movie-Modus und intelligente Sensoren

Mit den JLab Epic Air ANC genießt Du nicht nur Musik in toller Klangqualität, sondern auch Deine Filme und Serien. Damit das ohne lästige Verzögerung gelingt, hat JLab Audio einen sogenannten Movie Mode speziell für Videos integriert. Die Kopfhörer schalten dabei in einen Modus mit geringer Latenz. Hintergrund: Ist die Verzögerung zwischen einer Aktion und dem Eintreten einer Reaktion zu hoch, können bei Videos die Lippenbewegungen der Schauspieler nicht mehr zum Ton passen. Diesen unerwünschten Effekt will JLab Audio mit dem Film-Modus vermeiden.

In die Epic Air ANC integrierte Sensoren erkennen zudem, wann Du die Kopfhörer im Ohr trägst. Nimmst Du sie heraus, stoppt die Musikwiedergabe automatisch – und startet erneut, sobald die Kopfhörer wieder in den Ohren stecken. Über die dazugehörige Smartphone-App kannst Du nicht nur das Noise Cancelling Deinen Wünschen entsprechend anpassen, sondern auch die Steuerung der Sensortasten verändern und das Sounderlebnis individualisieren. Wer nicht so tief in die Materie einsteigen möchte, wählt eine der drei Voreinstellungen: JLab Signature, Balance oder Bass Boost. Software-Updates für die Kopfhörer werden ebenfalls über die App eingespielt.

Die JLab Epic Air ANC gibt es in Deutschland zu einem Preis von 129,99 Euro zu kaufen.

Gewinnspiel: Sichere Dir mit etwas Glück Dein Exemplar der JLab Epic Air ANC

Wie viele Stunden Akkulaufzeit bieten die JLab Epic Air ANC insgesamt? * 30 Stunden * 48 Stunden * Name: * E-Mail Adresse: *

Hiermit bestätige ich, dass ich über 18 Jahre alt bin. Hiermit bestätige ich, die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise gelesen zu haben und diese zu akzeptieren.

Absenden Teilnahmebedingungen Gewinnspiel "JLab Epic Air ANC" 1. Gegenstand Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme am Gewinnspiel "JLab Epic Air ANC" der Content Fleet GmbH, Kehrwieder 8, 20457 Hamburg (nachfolgend bezeichnet als "CF") durch die Teilnehmer sowie die Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmern erhobenen oder mitgeteilten Daten. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 2. Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels Das Gewinnspiel beginnt am 16.11.2020, 9:00 Uhr und endet am 14.12.2020, 23:59 Uhr. Die Teilnahmemöglichkeit endet am 14.12.2020, 23:59 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die zum Zeitpunkt des Gewinnspiels ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben sowie älter als 18 Jahre sind. Der Altersausweis erfolgt bei Benachrichtigung der Gewinner durch eine Kopie des Personalausweises. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Veranstalters CF sowie Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder Abwicklung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren. Der Gewinner erhält einen von fünf JLab Epic Air ANC. 3. Abwicklung Die Gewinner werden zeitnah per E-Mail benachrichtigt und um Bestätigung gebeten. In der Bestätigung hat der Teilnehmer seine Adresse anzugeben, damit ihm der Gewinn zugeschickt werden kann. Bestätigt ein Teilnehmer die Annahme des Gewinns nicht innerhalb einer Frist von 7 Tagen, verfällt der Gewinn. Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich. Ein Teilnehmer kann auf den Gewinn verzichten. In diesem Fall rückt an seine Stelle der nächste Teilnehmer in der Gewinner-Rangfolge nach. Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. ungültige E-Mail-Adressen) ist CF nicht verpflichtet, richtige Adressen auszuforschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zulasten der Teilnehmer. Die Auswahl und Benachrichtigung der Gewinner sowie der Versand erfolgt durch CF. 4. Gewährleistungsausschluss CF weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen. Hierzu können technische Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen durch Plattformen wie YouTube gehören, falls das Gewinnspiel auf oder in Zusammenhang mit ihnen veranstaltet wird. 5. Datenschutzhinweise CF erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer nur soweit dies gesetzlich erlaubt ist oder die Teilnehmer darin einwilligen. Folgende Daten werden von den Teilnehmern durch den Veranstalter erhoben und dienen der Gestaltung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels: Name des Teilnehmers, Anschrift und E-Mail-Adresse. Im Rahmen des Gewinnspiels ist CF berechtigt, die Daten an die Saturn Marketing GmbH weiterzugeben. Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilte Anforderung hin, können die Teilnehmer vom Veranstalter jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei dem Veranstalter gespeichert sind, können deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und Datennutzungseinwilligungen widerrufen. 6. Rechtsweg Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stand: 16. November 2020 Vielen Dank für Deine Teilnahme am Gewinnspiel! Wir werden nach Ablauf die Gewinnerinnen oder Gewinner auslosen und benachrichtigen. Viel Glück!

JLab Epic Air ANC Jetzt kaufen bei