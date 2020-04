Kopfhörer für Fernseher: 7 empfehlenswerte Headphones

Du schaust Dir gern zu später Stunde Serien und Filme an, möchtest Deine Mitbewohner oder Nachbarn aber nicht stören? Kopfhörer für Fernseher sind die Lösung. Du hast einen prima Sound – und Deine Mitmenschen einen ruhigen Schlaf. Wir stellen Dir sieben empfehlenswerte Modelle vor.

Auch am Fernseher kannst Du theoretisch über einen Bluetooth-Kopfhörer Musik hören – oder eben fernsehen. Allerdings besitzen viele Modelle keine Bluetooth-Schnittstelle, weshalb diese über einen externen Adapter nachgerüstet werden muss. Diesen gibt es zum Beispiel in Form des August MR 270. Dieser wird über ein 3,5 Millimeter-Klinkenkabel mit dem Fernseher verbunden und benötigt außerdem noch einen Stromanschluss. Danach kann das Bluetooth-Headset mit dem Empfänger und damit letztlich mit dem Fernseher gekoppelt werden. Alternativ bietet sich natürlich der Weg über Streaming-Geräte wie den Amazon Fire TV oder den Apple TV an.

Bose Quietcomfort 35 II

©Bose 2020 fullscreen Mächtige Rauschunterdrückung am Start: Bose Quietcomfort 35 II.

Der Bose Quietcomfort 35 II ist ein Bluetooth-Kopfhörer mit einer mächtigen Geräuschunterdrückung und detailliertem Sound, der Akku hält lange 20 Stunden durch. Dennoch sind die Headphones angenehm leicht und gut zu tragen. Zusätzlich ist es möglich, per Sprachsteuerung mit Alexa oder dem Google Assistant Kontakt aufzunehmen und die elektronischen Assistenten mit allerlei Filmfragen zu löchern.

Logitech G433 Surround Gaming

©Logitech 2020 fullscreen Mit dem Logitech G433 gibt es richtig guten Sound auf die Ohren.

Der Logitech-Gaming-Kopfhörer hat in Tests von Modellen seiner Preisklasse stets sehr gut abgeschnitten. Obwohl es sich beim G433 Surround Gaming eigentlich um ein Headset mit Mikrofon handelt, gibt es richtig guten Sound auf die Ohren. Der Kopfhörer ist zwar nicht kabellos, hat aber ein überraschend leichtes Design. Du wirst allerdings vielleicht ein Verlängerungskabel brauchen, um das Headset am TV-Gerät zu benutzen. Dank der Kabelverbindung entstehen dafür keinerlei Latenzen zwischen Ton und TV-Bild. Wer ein Home-Theater-System mit Windows-PC zum Fernsehen benutzt, kann den Sound per Logitech-Software fein justieren.

Sony WH-1000XM3

©Sony 2020 fullscreen Sony WH-1000XM3: ein guter Kandidat fürs Binge Watching.

Der Kopfhörer des japanischen Herstellers Sony gilt als besonders bequem und dürfte daher ein guter Kandidat fürs Binge Watching sein. Der Sony WH-1000XM3 ist mit Geräuschunterdrückung ausgestattet, bietet Bluetooth 5.0 und eine enorme Reichweite von 40 Metern in Innenräumen. Ist der Akku leer, reichen zehn Minuten Schnellladen aus, und Du kannst wieder fünf Stunden Sound genießen.

Astro Gaming A50 Wireless

©Astro 2020 fullscreen Astro Gaming A50: Es gibt Varianten für PS4 und Xbox One.

Das Astro Gaming A50 Wireless ist ebenfalls ein Gaming-Headset, das gut zum Fernsehschauen geeignet ist. Es gibt Varianten für die Playstation 4 und den PC oder für die Xbox One und den PC. Beide unterscheiden sich aber nur hinsichtlich der Anschlüsse. Die Astro-Headphones sind prima konstruiert und gefertigt, haben zudem eine klasse Soundqualität. Die Übertragung über die eigene Basisstation weist nur eine minimale Latenz auf.

Corsair HS70 Wireless

©Corsair 2020 fullscreen Der Corsair HS70 lässt sich per Software am PC konfigurieren.

Das Corsair-Modell ist gut ausbalanciert und eignet sich bestens zum drahtlosen Hörgenuss. Da es sich eigentlich auch um einen Gaming-Kopfhörer handelt, steht für PCs Software zur Verfügung, um das Gerät zu konfigurieren. Die 15 Stunden Akkulaufzeit sollten auch für lange TV- und Gaming-Sessions ausreichend sein. Durch die drahtlose Übertragung entsteht nur eine minimale Latenz.

Sennheiser New Momentum Wireless

©Sennheiser 2020 fullscreen Deutsche Wertarbeit auf dem Kopf: der Sennheiser New Momentum Wireless.

Der kabellose Momentum-Kopfhörer des deutschen Kopfhörerspezialisten Sennheiser ist mit Geräuschunterdrückung ausgestattet und bietet auch am TV-Gerät eine hervorragende Sound-Performance. Der Klang des New Momentum Wireless gilt als besonders klar und stark in den Bässen.

Sennheiser Momentum Free

©Sennheiser 2020 fullscreen Es geht auch in klein: Die Ohrhörer Sennheiser Momentum Free bieten Mega-Sound am TV.

Und noch einmal Sennheiser: Du musst Dir nicht unbedingt einen großen Kopfhörer anschaffen, um guten Fernsehton zu genießen. Kleine Ohrhörer sind ebenfalls prima geeignet. Die drahtlosen Ohrhörer Momentum Free von Sennheiser weisen praktisch keine Latenz auf, bieten dafür einen harten und klaren Sound. Durch die Drahtlos-Technik hast Du volle Bewegungsfreiheit – und für die Frisur sind Ohrhörer eh viel besser.

