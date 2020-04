Ein Notebook muss nicht teuer sein: Wir stellen sieben Laptops bis 500 Euro vor und verraten Dir, wo die Stärken und Schwächen der einzelnen Modelle liegen.

Fast jeder braucht hin und wieder einen Laptop, will aber nicht unbedingt 1.000 Euro oder mehr dafür hinblättern. Die gute Nachricht: Das muss nicht sein, auch im Preisbereich bis 500 Euro finden sich brauchbare Geräte. Man sollte nur vorab wissen, mit welchen Kompromissen man leben kann.

Acer Swift 1: Schlanker Allrounder

©Acer 2020 fullscreen Der Acer Swift 1 ist schlank und leicht.

Das Acer Swift 1 ist das kleinste Ultrabook des taiwanesischen Herstellers und trotz seines geringen Preises ein Hingucker. Der Body ist äußerst flach und fast komplett aus Metall. Verbaut ist ein 14-Zoll-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung. Angetrieben wird das Swift 1 von einem Intel Pentium N5000, je nach Ausstattung gibt es dazu 4 oder 8 GB RAM, zwischen 128 und 512 GB SSD-Speicher sowie eine große Vielfalt an Anschlüssen.

Acer Swift 1 bei SATURN kaufen

HP Pavilion X360: Günstiges Convertible

©Hewlett Packard 2020 fullscreen Der HP Pavilion X360 lässt sich auch als Tablet nutzen.

Mit dem Pavilion X360 von HP bekommst Du nicht nur einen Laptop, sondern auch ein Tablet. Geboten wird ein 14-Zoll-Touchscreen mit Full-HD-Auflösung. Im Inneren werkelt ein Intel Pentium Gold 5405U, unterstützt von 8 GB RAM und einer SSD mit maximal 512 GB Speicherplatz. An Anschlüssen gibt es USB-A, USB-C, einen SD-Kartenleser sowie einen HDMI-Ausgang für externe Monitore.

HP Pavilion X360 bei SATURN kaufen

Peaq PNB S130 Slim: Schlankes Alu-Notebook

©Peaq/ Imtron 2020 fullscreen Das Peaq S130 Slim bietet eine gute Verarbeitung zu einem sehr niedrigen Preis.

Von Peaq gibt es mit dem PNB S130 Slim ein kleines Windows-Notebook für besonders schmale Geldbeutel. Geboten werden ein 13,3-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung und sogar ein leichtes Aluminium-Cover. Im Inneren verrichtet ein Intel Pentium N4200 seinen Dienst, der von 4 GB RAM und 128 GB eMMC-Speicher flankiert wird. An Anschlüssen gibt es neben USB und Kopfhörer auch noch Mini-HDMI.

Peaq PNB S130 Slim bei SATURN kaufen

Asus D509: Günstiges Arbeitstier

©Asus 2020 fullscreen Der Asus D509 hat eine starke Ausstattung und relativ viel Power.

Das Asus D509 ist ein recht unspektakuläres 15,6-Zoll-Notebook in einem Standard-Kunststoff-Gehäuse. Die spannenden Dinge liegen unter der Haube. Für unter 500 Euro bekommen Kunden einen vergleichsweise starken Prozessor vom Typ AMD Ryzen 5 3500U. Dazu gibt es 8 GB RAM und 512 GB an SSD-Speicher. An Anschlüssen werden mit USB-A, USB-C, HDMI und einem SD-Karten-Slot vielfältige Möglichkeiten geboten. Der Fingerabdrucksensor zum Entsperren ist ein nettes Extra.

Asus D509 bei SATURN kaufen

Lenovo IdeaPad S145: Business zum kleinen Preis

©Lenovo 2020 fullscreen Das IdeaPad S145 eignet sich auch für den Business-Bereich.

Das Lenovo IdeaPad S145 kann problemlos als Business-Notebook durchgehen. Das schlichte schwarze Gehäuse, die Anschlüsse und die Ausstattung machen aus dem 15,6-Zoll-Gerät einen guten Allrounder für den Büro-Alltag. Das Gerät ist der leistungsstärkste Laptop in unserer Liste, angetrieben wird es von einem Intel-Core-i5-Prozessor der 10. Generation. Auf der Haben-Seite stehen zudem 8 GB RAM und 512-GB SSD-Speicher. Ein kleiner Nachteil ist das Display, das nur in Standard-HD auflöst.

Lenovo IdeaPad S145 bei SATURN kaufen

Acer Aspire 3: Schlank und schlicht

©Acer 2020 fullscreen Auch Acer bietet ein günstiges 15,6-Zoll-Modell an.

Der Acer Aspire 3 setzt ebenfalls auf den beliebten Formfaktor von 15,6 Zoll. Im Vergleich zu den Modellen von Asus und Lenovo ist dieser Laptop aber etwas schlanker gebaut. Käufer bekommen ein Full-HD-Display, 8 GB RAM sowie je nach Ausstattung 256, 512 oder 1.000 GB SSD-Speicher. Angeboten wird das Notebook in zahlreichen Prozessor-Varianten. Unterhalb von 500 Euro sind vor allem die Modelle mit Intel Core i3 der 10. Generation und AMD Ryzen 3 3200U zu empfehlen.

Acer Aspire 3 bei SATURN kaufen

HP Chromebook X360

©Hewlett Packard 2020 fullscreen Auch ein Chromebook kann eine gute Alternative sein.

Falls es auch ohne Windows geht, stellt vielleicht das Chromebook x360 von HP eine brauchbare Alternative dar. Ausgestattet mit einem 12-Zoll-Touchscreen lässt es sich sowohl als Laptop als auch als Tablet nutzen. Der vergleichsweise schwache Intel-Celeron-Prozessor und der kleine Speicher von lediglich 64 GB fallen aufgrund des sparsamen Betriebssystems nicht so stark ins Gewicht. Wie auf dem Smartphone gibt es auch hier Zugriff auf den App-Store Google Play.

HP Chromebook X360 bei SATURN kaufen