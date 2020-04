Lautsprecher-Wandhalterung: 5 Modelle für den perfekten Sound

Du willst den neuen Speaker nicht einfach auf das TV-Board stellen, sondern mit einer Lautsprecher-Wandhalterung schön in Szene setzen? Wir stellen fünf empfehlenswerte Modelle für unterschiedliche Lautsprecher vor.

Bis 20 Euro: Hama-Wandhalterung für Sonos Play:1

©Hama 2020 fullscreen Die Lautsprecher-Wandhalterung für den Sonos Play:1 von Hama in Weiß.

Material: Kunststoff & Metall

Passend für: Sonos Play:1

Breite: 62 Millimeter

Höhe: 112 Millimeter

Tiefe: 98 Millimeter

Maximale Last: 5 Kilogramm

Diese Lautsprecher-Wandhalterung von Hama dient zur Befestigung eines Sonos Play:1. Sie ist stufenlos um bis zu +/-50 Grad neigbar und um bis zu 140 Grad schwenkbar. Eine 360-Grad-Drehung dient zur horizontalen oder vertikalen Ausrichtung des Lautsprechers. Die Wandhalterung für Lautsprecher ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Mehr zur Hama-Wandhalterung für Sonos Play:1 bei SATURN

Bis 25 Euro: Hama-Wandhalterung für Wireless-Lautsprecher

©Hama 2020 fullscreen Die Wireless-Lautsprecher-Wandhalterung von Hama hat eine Traglast von bis zu fünf Kilo.

Diese Modell von Hama ist für verschiedene Wireless-Lautsprecher geeignet. Sie besitzt einen Neigewinkel von maximal 85 Grad und einen Schwenkbereich von 130 Grad. Zudem kann die gesamte Halterung zur horizontalen oder vertikalen Ausrichtung des Lautsprechers um 360 Grad gedreht werden. Die Lautsprecherhalterung ist in Schwarz und Weiß erhältlich.

Material: Kunststoff & Metall Passend für: Wireless-Lautsprecher wie z.B. Samsung WAM550, Denon Heos 1, Panasonic ALL 3 und bauähnliche Modelle Breite: 80 Millimeter Höhe: 60 Millimeter Tiefe: 76 Millimeter Maximale Last: 5 Kilogramm



Mehr zu Hama Wandhalterung für Wireless-Lautsprecher bei SATURN

Bis 30 Euro: Vogel's Sound 3200

Die Lautsprecher-Wandhalterung Vogel's Sound 3200 hat eine große Dreh- (70 Grad) und Neigemöglichkeit (30 Grad nach oben und unten). Somit kannst Du den Lautsprecher immer so ausrichten, wie er am besten klingt. Die Lautsprecherhalterung ist in Schwarz und Weiß passend zur Farbe der Speaker erhältlich. Dank der integrierten Wasserwaage ist es sehr einfach, das Modell gerade zu installieren.

Material: Aluminium

Passend für: Heimkino-Front- und Surround-Lautsprecher

Breite: 56 Millimeter

Höhe: 79 Millimeter

Tiefe: 72 Millimeter

Maximale Last: 5 Kilogramm

Mehr zur Vogel's Sound 3200 bei SATURN

Bis 35 Euro: Vogel's Sound 4203

Die Wandhalterung für Lautsprecher namens Vogel's Sound 4203 ist vom Design her, in der Größe und in Hinblick auf das Klangsystem zu 100 Prozent auf den Sonos Play:3 abgestimmt.

Material: Aluminium

Passend für: Sonos Play:3

Breite: 115 Millimeter

Höhe: 79 Millimeter

Tiefe: 66 Millimeter

Maximale Last: N.B.

Mehr zur Vogel's Sound 4203 bei SATURN

Bis 80 Euro: Vogel's Sound 3205

Die Lautsprecher-Wandhalterung Vogel's Sound 3205 ist speziell für die Speaker Sonos Play:5, Denon HEOS 5 und Denon HEOS 7 gedacht. Die Halterung ist um 70 Grad drehbar und um 10 Grad neigbar. Eine Wasserwaage ist nicht integriert. Die Lautsprecherhalterung ist in Schwarz und Weiß passend zur Farbe der Speaker erhältlich.

Material: Stahl

Passend für: Sonos Play:5, Denon HEOS 5+7

Breite: 130 Millimeter

Höhe: 84 Millimeter

Tiefe: 166 Millimeter

Maximale Last: 6,5 Kilogramm

Mehr zur Vogel's Sound 3205 bei SATURN