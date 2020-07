Bei Apple stehen das MacBook Air und das MacBook Pro in 13 Zoll sowie in 16 Zoll zur Auswahl. Die Laptops eignen sich aber nicht gleichermaßen für jeden Interessenten. Mit unserem Vergleich findest Du heraus, welches MacBook für Dich am besten ist.

Das Beste für den Durchschnittsnutzer: MacBook Air (2020)

©Apple 2020 fullscreen MacBook Air 2020

Das MacBook Air (2020) mit Retina-Display eignet sich dank genügend Rechenleistung, einem scharfen Display und langer Akkulaufzeit am besten für die meisten Nutzer. Jedenfalls, sofern sie mit ihrem Laptop vor allem im Internet surfen, Dokumente und Präsentationen erstellen und eventuell einfachere Bildbearbeitungsaufgaben erledigen möchten.

Auch die Aluminium-Verarbeitung und das an den aktuellen Pro-Modellen angelehnte Design sind Highlights, das Force Touch Trackpad ist ein toller Mausersatz. Und: Apple hat sich von der Butterfly-Tastatur endgültig verabschiedet, setzt stattdessen auf eine Tastatur mit Scherenmechanik – die im Alltag deutlich weniger anfällig für Fehler sein dürfte.

Beim Prozessor haben Nutzer die Wahl zwischen dem Intel Core i3, i5 oder i7 der zehnten Generation. Zu wenig Leistung kann man dem MacBook Air somit nicht mehr nachsagen. Zudem wurde die Speicherkapazität im Standardmodell von 128 GB auf nunmehr 256 GB verdoppelt – bei zugleich niedrigerem Preis.

Das finden wir gut Das finden wir nicht so gut + Verarbeitung + Design + Scharfes Retina-Display + Lange Akkulaufzeit von 12 Stunden - Lauter Lüfter - Mangelhafte Reparier- und Aufrüstbarkeit

Für Foto- und Videobearbeitung: MacBook Pro 13 (2020)

©Apple 2020 fullscreen Apple MacBook Pro 13 2020

Auch das MacBook Pro 13 (2020) gibt es nun mit der Scherentastatur und nicht mehr mit dem ungeliebten Butterfly-Keyboard. Regulär wird die Touch Bar geboten, jene Touch-Leiste oberhalb der Tastatur. Der Fingerabdruckleser namens Touch ID und das True Tone Display, welches die Bildschirmfarben an die Umgebung anpasst, sind auch bei allen Pro-Modellen an Bord.

Für den Aufpreis im Vergleich zum MacBook Air gibt es neben Touch Bar und Touch ID auch ein besseres Retina-Display, das die Farbräume sRGB und DCI-P3 abdeckt, ab Werk gut kalibriert ist und sich für die Foto- und Videobearbeitung anbietet.

Wer also mit seinem MacBook anspruchsvollere kreative Aufgaben erledigen möchte, ist beim MacBook Pro 13 an der richtigen Adresse.

Das finden wir gut Das finden wir nicht so gut + Verarbeitung + Leistung + Akkulaufzeit + 2 x oder 4 x Thunderbolt 3 + Touch Bar - Kein HDMI, USB-A oder Kartenleser - Saftiger Aufpreis für Modelle mit größerer Festplatte - Mangelhafte Reparier- und Aufrüstbarkeit

Die maximale Leistung: MacBook Pro 16 (2019)

©Apple 2019 fullscreen MacBook Pro 16 (2019)

Für Power-User fällt die Wahl auf das MacBook Pro 16 mit dem sechskernigen Intel Core i7 oder dem mächtigen Intel Core i9 mit acht Rechenkernen. Die Grafikkarte AMD Radeon Pro 5300M oder 5500M ist auch noch mit verbaut. Apple hat mit dem 16-Zoll-MacBook auf seine Kritiker gehört und ist zur herkömmlichen Tastatur anstelle des Butterfly-Keyboard zurückgekehrt.

Auch die Kühlung wurde optimiert und so kann das Notebook seine Leistung besser entfalten als der 15-Zoll-Vorgänger. Display, Lautsprecher und Touchpad spielen ganz oben mit. Gerade einige Profi-Nutzer könnten aber die mangelhafte Reparier- und Aufrüstbarkeit bemängeln. So musst Du gleich ein zukunftssicheres Modell auswählen und besonders gut darauf aufpassen.

