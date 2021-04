MacBook-Zubehör: 8 tolle Accessoires für den Apple-Laptop

Das MacBook, das MacBook Pro und das MacBook Air liefert Apple mit dem absoluten Minimum an Zubehör aus. Viele Nutzer vermissen unter anderem Anschlüsse, Taschen, Hüllen und zusätzlichen Speicherplatz. Wir stellen passendes Zubehör vor, mit dem Du Dein MacBook komplett machst.

fullscreen LG Ultrafine 5K Bild: © LG 2018

Zu Hause musst Du Dich nicht mit dem kleinen MacBook-Display begnügen, sondern kannst das MacBook an einen großen Monitor anschließen. Ein besonders beeindruckendes Exemplar ist der Thunderbolt-3-Monitor LG Ultrafine 5K, der eine satte 5K-Auflösung von 5.120 x 2.880 Pixeln auf 27 Zoll bietet und den P3-Farbraum abdeckt. Dafür kostet er über 1.000 Euro.

Wer Geld sparen möchte, greift zum 21,5 Zoll großen LG UltraFine 4K Display mit einer Auflösung von 4.096 x 2.304 Pixeln, der ebenso den P3-Farbraum unterstützt, aber einige 100 Euro günstiger ist. Außerdem gibt es den 32 Zoll großen LG Ultrafine 32UN880-B, der zwar "nur" mit 3.840 x 2.160 Pixeln auflöst, aber dank einer 95-prozentigen Abdeckung des DCI-P3-Farbraums auch sehr gut für die Videobearbeitung geeignet ist. Auch der ist günstiger als das 5K-Modell, obwohl er größer ist.

Längere Laufzeit: Xlayer Powerbank Plus

fullscreen Xlayer Powerbank Plus Bild: © Xlayer 2021

Die Xlayer Powerbank Plus ergänzt das MacBook um satte 20.100 mAh Strom und lädt bis zu drei Geräte zugleich auf. Der externe Akku hat die Farbe Space Grey und passt insofern vielleicht auch zu Deinem MacBook.

Mehr Anschlüsse: Multi-Port-Hub

fullscreen Satechi Multi-Port USB Typ-C Hub Bild: © Satechi 2018

Für eine Vielfalt von Anschlüssen sind die MacBooks nicht gerade bekannt. Zum Glück schafft der Satechi-Multi-Port-Hub Aushilfe. Der USB-C-Hub ergänzt 3 x USB-A-Ports, 1 x USB-C mit Ladefunktion, 1 x HDMI, 1 x Ethernet, 1 x SD-Kartenleser und 1 x Micro-SD-Kartenleser. Leider liefert der HDMI-Ausgang nur mit 30 Hz eine 4K-Auflösung, aber für niedrigere Auflösungen schickt er ein flüssiges Bild an den Monitor.

Mobil unterwegs: Artwizz Eco BackPack

fullscreen Artwizz Eco BackPack Bild: © Artwizz 2021

Um Dein MacBook gut geschützt mit Dir zu nehmen, bietet sich der Eco BackPack von Artwizz an. Er ist aus 100% recycelten Materialien gefertigt und das MacBook kommt in einer separaten Tasche im Innenraum unter. Der Rucksack bietet genug Platz für Laptops bis zu 16 Zoll, also passen alle MacBooks hinein. Ansonsten gibt es mehrere Ablagefächer für das MacBook-Zubehör, Dein iPhone und Sonstiges.

Speicherplatz ohne Ende: 6TB Festplatte

fullscreen Auf einer externen Festplatte bringst Du viele Terabyte Daten unter. Bild: © WD 2018

Die 128 GB der MacBook-Einstiegsmodelle sind schnell gefüllt. Für mehr Speicherplatz greifst Du zu einer externen Festplatte wie der WD My Book mit 6 TB (oder auf Wunsch gar 8 TB) Speicher. Der Speicher sieht äußerlich wie ein Buch aus und macht sich gut auf dem Schreibtisch. Er ist mit Mac OS und der Time Machine kompatibel, damit Du regelmäßig Backups Deiner Daten anfertigen kannst.

Eine Kleine für unter den Arm: Case-Logic Sleeve

fullscreen Die Case-Logic Laps113L ist eine schöne, einfache MacBook-Hülle. Bild: © Case-Logic 2018

Falls es kein Rucksack sein muss, sondern nur ein Sleeve für das MacBook, ist dieses Exemplar von Case-Logic eine gute Wahl. Bis zu 13,3 Zoll große MacBooks kommen darin unter und die Hülle ist auch in helleren Farben wie Grün-Lime und Latigo (hellblauer Farbton) erhältlich. Eine Schaumpolsterung schützt das MacBook und ein Reißverschluss bewahrt es vor dem Herausfallen.

Fette Beats: Apple AirPods Pro

fullscreen Die AirPods Pro bieten bessere Features als die Standard-Variante. Bild: © TURN ON 2019

Der Einsatz der MacBook-Lautsprecher bietet sich nicht überall an. Zum Beispiel in der Bibliothek gilt das Schweigegebot. Hier kannst Du stattdessen zu den voll kabellosen AirPods Pro greifen. Sie halten mehrere Stunden durch und das mitgelieferte Ladecase sorgt für 24 Stunden Laufzeit. Praktisch: Sofern Du die AirPods schon mit Deinem iPhone gekoppelt hast, werden sie automatisch von Deinem MacBook erkannt. Dafür solltest Du dieselbe Apple ID für beide Geräte verwenden.

Es gibt hier nichts zu sehen: Blickschutzfolie Gold

fullscreen 3M Blickschutzfilter Bild: © 3M 2018

Ein Blickschutzfilter hebt den Vorteil moderner Bildschirme gegenüber den alten TN-Monitoren wieder auf: Er verschlechtert die Blickwinkelstabilität – und zwar drastisch. Ab einem Winkel ab 60 Grad ist mit dem Exemplar von 3M nur noch glänzendes Gold oder finsteres Schwarz zu sehen. Was Du am MacBook-Bildschirm arbeitest, erkennen Beobachter dann nicht mehr. Der Filter reduziert obendrein 35 Prozent der Blauübertragung vom Display, was angenehmer für die Augen ist, wenn auch für Grafiker nicht so praktisch.

