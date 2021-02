Mikrofon für Kamera: 5 empfehlenswerte Mikros für die Cam

Ein externes Mikrofon für die DSLR oder die spiegellose Systemkamera zeichnet den Klang in hoher Qualität auf. In den Kameras verbaute Mikros werden von den sogenannten "Shotgun"-Richtmikrofonen und auch von den kompakten Lavalier-Mikros locker abgehängt. Wir empfehlen diese fünf Modelle für die Kamera.

Lavaliers : Die Lavalier- oder Ansteck-Mikrofone sind sehr klein und werden an der Kleidung der sprechenden Person angebracht, in der Regel am Hemd. Sie lassen sich mit einem Kabel oder kabellos über einen Transmitter mit der Kamera verbinden.

Separate Aufzeichnung: Wenn Du an einem festen Drehort filmst, kannst Du den Klang auch unabhängig von der Kamera aufzeichnen und nachträglich in der Postproduktion die Ton- und Videospuren zusammenschneiden. Zum Beispiel mit einem Lavalier-Mikrofon, das an einem Audiorecorder befestigt ist. Dann müssen die externen Kamera-Mikros den Ton aber verständlich genug aufzeichnen, damit die Schnittsoftware erkennt, an welcher Stelle sie die Spuren zu synchronisieren hat.

Hama Smart Lavalier-Mikrofon: Ansteckmikrofon

Hama Smart

Ein Ansteckmikrofon ist eine kostengünstige und praktische Lösung für Sprachaufzeichnungen. Es eignet sich etwa für Interviews, Diskussionsrunden oder auch für Monologe. Das Hama Smart bietet ein sechs Meter langes Kabel für viel Bewegungsfreiheit der Sprechenden und für einen größeren Abstand zur Kamera. Mitgeliefert werden ein Kabelhalter, eine Tasche und ein Windschutz. Praktisch auch die Fernbedienung am Kabel, mit der sich das Mikrofon an- und ausschalten lässt.

Rode Microphones Wireless Go: Kabelloses Ansteckmikrofon

Rode Microphones Wireless Go

Das Rode Wireless Go besteht aus einem kabellosen Ansteckmikrofon und einem Empfänger. Das Mikrofonteil wird am Hemd angesteckt und am Empfängerteil lässt sich ein Klinkenkabel anbringen, das wiederum in die Kamera oder einen Recorder gesteckt wird. Gegenüber einem Lavaliermikrofon mit Kabelverbindung bestehen die Vorzüge darin, dass niemand über ein Kabel stolpern kann und dass sich der Ton auf eine Entfernung von 70 Metern bei freier Sichtlinie übertragen lässt.

Der Nachteil liegt gegenüber sonst gleichwertigen kabelgebundenen Lösungen in einer etwas schlechteren Tonqualität. Aufgeladen wird das Mikrofonteil über USB-C, wobei auch ein Adapter auf USB-A beiliegt sowie ein Transportetui. Auch gibt es zwei Fellwindschutz-Aufstecker und ein Klinkenkabel.

Rode Pro Rycote Stereomikrofon: Für Konzertaufnahmen

Rode Pro Rycote

Das Rode Pro Rycote setzt auf zwei Mikrofone mit Nierencharakteristik, die im 90-Grad-Winkel nach links und rechts angeordnet sind. So eignet sich das Mikrofon für das Aufstecken auf Kamera oder Camcorder optimal, um etwa Konzerte mitzuschneiden oder die Atmosphäre bei Veranstaltungen einzufangen. Im Mikrofon steckt eine Batterie, darum wird die Kamera bei der Aufnahme nicht leer gesogen. Mitgeliefert wird ein Schaumstoffwindschutz.

Rode Video Mic Rycote: Günstiges für Sprachaufnahmen

Rode Video Mic Rycote

Das Rode Mic Rycote ist ein "Shotgun-" oder Richtmikrofon für das Anbringen auf der Kamera. Die passende Vorrichtung ist gleich dabei – im auffälligen Rot. Das Mikro nimmt gezielt den Ton aus der Quelle auf, auf die Mikrofon und Kamera gerichtet sind, Umgebungsgeräusche werden stark reduziert. Der Ausgangspegel lässt sich mit einem Schalter um 10 oder 20 Dezibel reduzieren, um ihn an die Signalquelle anzupassen. Werksseitig ist ein Schaumstoffwindschutz montiert und das Mikrofon kann mit dem Betriebsschalter inklusive Batterie-Kontroll-LED ein- und ausgeschaltet werden.

Sony ECM-CG60: Für Sprachaufnahmen

Sony ECM-CG60

Wie das Rode Mic Rycote ist auch das Sony ECM-CG60 ein Richtmikrofon, aber in einer etwas höheren Preisklasse. Wie das Rode hat es eine "Supernieren-Charakteristik", nimmt also gezielt die Stimme des gefilmten Sprechers auf und reduziert Umweltgeräusche. Eine Mikrofon-Halterung gehört zum Lieferumfang und absorbiert die Kamera-Zoomgeräusche. Auch ein Windschutz ist dabei. Das ECM-CG60 kann auch mit einer AAA-Batterie oder über den Netzanschluss mit Strom versorgt werden. Es eignet sich nicht nur für Sony-Kameras, sondern für alle Kameras und Camcorder mit Wechselobjektiv, die einen Blitzschuhadapter und einen 3,5-mm-Mikrofoneingang bieten.

Nikon ME 1: Stereomikrofon für Nikon-Kameras

Nikon ME 1

Das Nikon ME 1 ist ein Stereomikrofon speziell für alle Nikon-Kameras mit Stereo-Audioeingang. Poppschutz und Low-Cut-Filter sorgen für die Reduktion von Störgeräuschen wie Wind. Das wetterbeständige Mikro wird direkt über die Kamera mit Strom versorgt. Es ist "unidirektional", nimmt also Klang aus allen Richtungen auf. Das heißt, dass nicht nur die Stimme desjenigen zu hören ist, der direkt vor der Kamera steht, wie bei Mikrofonen mit Nieren- oder Supernierencharakteristik. Ergebnis ist ein räumlicherer Klang, aber je nach Umgebung mit mehr Umweltgeräuschen.

