Mini-Fotodrucker: 8 Modelle von Canon & Co. für das Drucken unterwegs

Du möchtest unterwegs gern Smartphone-Schnappschüsse ausdrucken und Freunden mitgeben? Dann ist ein Mini-Fotodrucker das richtige Gadget für Dich! Wir stellen acht Geräte vor, mit denen Du Bilder ganz schnell ausdrucken kannst.

Fujifilm Instax Mini Link

©Fujifilm 2020 fullscreen Fujifilm Instax Mini Link kann durch Bewegungen gesteuert werden.

Der Fujifilm Instax Mini Link ist ein tragbarer Drucker, mit dem sich Instax-Mini-Prints direkt vom Smartphone aus erstellen und drucken lassen. Via Bluetooth kann der Mini-Fotodrucker mit der Instax-Mini-Link-App verbunden werden, die über zahlreiche Kreativfunktionen verfügt. Mit dem Drucker können Nutzer zudem zahlreiche Funktionen bewegungssensitiv steuern. Durch Drehen und Neigen des Geräts ist es möglich, Bilder zu drucken und in den gewünschten Bildausschnitt zu zoomen. Aufladen lässt sich der kleine Bluetooth-Drucker via Micro-USB-Kabel, eine Ladung reicht für 100 Drucke. Das Gerät ist kompatibel mit allen Instax-Mini-Formaten.

Mehr zum Fujifilm Instax Mini Link bei SATURN

Canon PV 123 Zoemini

©Canon 2020 fullscreen Der Canon PV 123 Zoemini passt in die Hosentasche.

Der Canon Zoemini ist so klein, dass er sich sogar in die Hosentasche stecken lässt. Mit dem Mini-Drucker kann man überall Fotos mit Kleberückseite ausdrucken – und sie direkt weitergeben oder selbst aufkleben. Die Canon-Mini-Print-App bietet Filter, AR-Effekte, Rahmen und Doodles. Mit der Kachelfunktion erstellst Du aus vielen kleinen Bildern ein Poster. Für den Druck eines Bildes im Format 5 x 7,5 Zentimeter auf sogenanntem Zero-Ink-Fotopapier (ZINK) benötigt das Gerät circa 50 Sekunden. Dabei werden durch Erhitzen Farbformungsmoleküle aktiviert, die in der Papierschicht eingebettet sind. Der eingebaute Akku im Zoemini lässt sich via Micro-USB-Kabel laden, eine Ladung reicht für circa 20 Drucke. Im Lieferumfang sind zehn Blatt Fotopapier enthalten.

Mehr zum Canon PV 123 Zoemini bei SATURN

Huawei CV80

©Huawei 2020 fullscreen Die App für den Huawei CV80 bietet Augmented-Reality-Effekte.

Der Huawei CV80 ist ein kompakter Bluetooth-Drucker mit ZINK-Technologie. Dank des integrierten Akkus kann man jederzeit auch unterwegs spontan Fotos direkt vom Smartphone aus drucken. Bis zu 25 Bilder sind mit einer Akkuladung drin. Das Gerät druckt auf Fotopapier mit einer Abmessung von 5 x 7,6 Zentimetern und einer klebenden Rückseite. Die Druck-App des Huawei CV80 bietet Augmented-Reality-Effekte, Bildbearbeitung und Collagen. Das AR-Video wird auf dem Smartphone wiedergegeben, wenn man das ausgedruckte Bild mit dem App-Menüpunkt "AR-Scann" vor die Kamera hält. Im Lieferumfang sind 20 Blatt Fotopapier enthalten.

Mehr zum Huawei CV80 bei SATURN

Polaroid Zip

©Polaroid 2020 fullscreen Der Polaroid Zip kann mit einer Ladung 25 Fotos drucken.

Der Mini-Drucker Polaroid Zip verfügt über einen Akku mit 500 mAh. Nach circa 1,5 Stunden Aufladen via Micro-USB-Kabel ist er bereit für den Druck von 25 Bildern, bevor er wieder geladen werden muss. Der Polaroid Zip setzt wie viele andere Modelle auf die Zero-Ink-Technik. Die Ausdrucke messen 5 x 7,6 Zentimeter, sind komplett wischfest und haben abziehbares klebendes Papier auf der Rückseite. Der Polaroid Zip wird mit zehn ZINK-Blättern geliefert.

Mehr zum Polaroid Zip bei SATURN

HP Sprocket Select

©HP 2020 fullscreen Der HP Sprocket Select ist der Nachfolger des HP Sprocket.

Der HP Sprocket Select ist der große Bruder des normalen Sprocket. Mit dem Foto-Drucker sind 30 Prozent größere Ausdrucke (Format 5,8 x 8,7 Zentimeter) möglich als beim Vorgängermodell. Trotzdem ist das Gerät mit Abmessungen von 88 x 17,5 x 130,4 Millimetern handlich genug, um es überall mit hinzunehmen. Der Drucker verbindet sich per Bluetooth mit dem Smartphone, anschließend lassen sich Fotos auf ZINK-Papier mit selbstklebender Rückseite direkt vom Handy aus drucken. Im Lieferumfang sind zehn Blatt Fotopapier enthalten.

Mehr zum HP Sprocket Select bei SATURN

Kodak Smile

©Kodak 2020 fullscreen Der Kodak Smile druckt Fotos im Format 5 x 7,6 Zentimeter.

Ob im Urlaub oder für den Schnappschuss zwischendurch: Der Kodak Smile ist schnell einsatzbereit, um Fotos direkt auszudrucken. Per Bluetooth lässt sich der Mini-Drucker mit iPhone, iPad, Android-Geräten und anderen Bluetooth-fähigen Geräten verbinden. Wie die anderen hier vorgestellten Drucker arbeitet der Kodak Smile mit Zero-Ink-Papier. Die Ausdrucke sind 5 x 7,6 Zentimeter groß und haben eine Kleberückseite. Sie sind wasserabweisend, reißfest und wischfest. Mit der kostenlosen Kodak-Smile-App lassen sich Fotos bearbeiten und mit lustigen Effekten und Filtern versehen, bevor sie ausgedruckt werden. Im Lieferumfang ist ein Starterpaket mit fünf Blatt Zink-Fotopapier enthalten.

Mehr zum Kodak Smile bei SATURN

Kiipix Fotodrucker

©Kiipix 2020 fullscreen Beim Kiipix Cherry wird das Smartphone oben auf den Drucker gelegt und der Screen dann abfotografiert.

Der Kiipix ist ein etwas anderer Fotodrucker. Das Gerät verbindet sich nicht per Bluetooth mit dem Smartphone, stattdessen wird das Handy mit einem geöffneten Foto oben auf dem Drucker platziert. Der Kiipix macht dann wie eine Sofortbildkamera ein Foto des Screens, dass sich sofort ausdrucken lässt. Bei der Bildqualität muss man somit Abstriche machen, dafür sind keine zusätzlichen Batterien oder Kabel nötig. Als Fotopapier wird ein Instax-Mini-Film benötigt, ein Instax-Film für zehn Fotos ist im Lieferumfang enthalten.

Mehr zum Kiipix Fotodrucker bei SATURN

Agfa Realipix Square P

©AgfaPhoto 2020 fullscreen Der Agfa Realipix Square P soll Fotos mit 16 Millionen Farben drucken können.

Hersteller AgfaPhoto hat ebenfalls einen Mini-Drucker im Angebot. Der Agfa Realipix Square P hat ein handliches Format von 134 x 104 x 30 Millimetern. Fotos druckt er in der Größe 5 x 7,6 Zentimeter aus. Die Verbindung zum Smartphone funktioniert via Bluetooth. Für die Bilder verspricht AgfaPhoto eine Farbtiefe von über 16 Millionen Farben. Im Lieferumfang ist ein Foto-Cartridge für acht Bilder enthalten.

Mehr zum Agfa Realipix Square P