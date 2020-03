Monitorhalterung: 6 empfehlenswerte Modelle für den Schreibtisch

Du möchtest Platz sparen und mehr Ordnung auf Deinem Schreibtisch haben? Mit der passenden Monitorhalterung kannst Du Deinen Arbeitsplatz komfortabler und ergonomischer gestalten. Wir stellen sechs Halterungen für den Schreibtisch vor.

Bis 25 Euro: Digitus DA-90361 für 1 Monitor

©Digitus 2020 fullscreen Das Einsteigermodell reicht für einen Monitor vollkommen aus.

Wer nur eine einfache Monitorhalterung benötigt, wird mit diesem Modell bestens bedient sein – es lässt sich mittels Klemmhalterung einfach am Schreibtisch anbringen und ist für Monitore bis zu einer Größe von 27 Zoll geeignet. Dabei ist der Ständer flexibel schwenk- und neigbar und erlaubt ein maximales Gewicht von 8 Kilogramm. Die einfache und preisgünstige Lösung für alle, die lediglich eine Halterung ohne viel Schnickschnack benötigen.

360 Grad drehbar, 45 Grad schwenk- und neigbar

Geeignet für Monitore bis 27 Zoll

Belastung: Maximal 8 Kilogramm

VESA max 100 x 100

Digitus DA-90361 bei SATURN kaufen

Bis 35 Euro: Digitus DA-90349 für 2 Monitore

©Digitus 2020 fullscreen Für zwei Monitore empfiehlt sich dieses Modell.

Diese Monitorhalterung ist universell für alle Monitore bis 27 Zoll – auf Wunsch auch zwei Bildschirme gleichzeitig – gemäß VESA-Norm geeignet und kann einfach an Deinem Schreibtisch befestigt werden. Damit Du Deinen Monitor nach Deinen Wünschen ausrichten kannst, verfügt dieses Modell über eine Höheneinstellung um 15 Millimeter. Zugleich erlaubt die Monitorhalterung das horizontale und vertikale Neigen und Schwenken. Die maximale Belastung beträgt 2 x 8 Kilogramm, also insgesamt 16 Kilogramm.

90 Grad drehbar, 30 Grad neigbar, 360-Grad-Rotation

Geeignet für Monitore zwischen 15 bis 27 Zoll

Belastung: Maximal 2 x 8 Kilogramm

VESA max 100 x 100

Digitus DA-90349 bei SATURN kaufen

Bis 55 Euro: Digitus DA-90362 für 3 Monitore

©Digitus 2020 fullscreen Auch für drei Monitore gibt es flexible Lösungen.

Echte Profis brauchen manchmal nicht nur zwei Monitore, sondern gleich drei – und dieses Modell ist in diesem Fall die richtige Wahl für Dich. Die Anbringung erfolgt per Klemmhalterung, außerdem lässt sich die Halterung um 360 Grad drehen und ermöglicht eine Höheneinstellung um 15 Millimeter. Dabei eignet sich das Modell für alle Monitore bis 27 Zoll, die jeweils maximal 8 Kilogramm wiegen dürfen. Dabei musst Du außerdem nur noch auf das passende VESA-Maß achten.

90 Grad drehbar, 30 Grad neigbar

Geeignet für Monitore bis 27 Zoll

Belastung: Maximal 3 x 8 Kilogramm

VESA max 100 x 100

Digitus DA-90362 bei SATURN kaufen

Bis 75 Euro: Digitus DA-90364 für 4 Monitore

©Digitus 2020 fullscreen Selbst für vier Monitore gibt es die passende Halterung.

Du hast sogar vier Monitore auf dem Schreibtisch stehen? Auch dafür gibt es eine flexible Lösung: Diese Halterung erlaubt Dir die Befestigung von Bildschirmen zwischen 15 und 27 Zoll Diagonale, wobei die Belastung je Gerät auf 8 Kilogramm beschränkt ist – insgesamt also 32 Kilogramm. Natürlich kannst Du die Monitore um 90 Grad drehen und 30 Grad neigen, auch das Einstellen der Höhe um bis zu 15 Millimeter ist möglich.

90 Grad drehbar, 30 Grad neigbar

Geeignet für Monitore zwischen 15 und 27 Zoll

Belastung: Maximal 4 x 8 Kilogramm

VESA max 100 x 100

Digitus DA-90364 bei SATURN kaufen

Bis 130 Euro: Digitus DA-90363 für 3 Monitore

©Digitus 2020 fullscreen Hier kommt eine flexible Gasfederhalterung zum Einsatz.

Du stellst allerhöchste Ansprüche an den Kauf einer Monitorhalterung? Dann solltest Du Dir diesen Vertreter genauer anschauen – er ist geeignet für alle Monitore bis 27 Zoll und punktet mit flexibler Gasfederhalterung. Somit kannst Du Deinen Monitor in gleich vier Ebenen vollkommen flexibel einstellen, ein Fixieren in beliebiger Höhe gestaltet sich mit diesem Modell problemlos. Beachten musst Du nur, ob Dein Monitor die korrekte VESA-Form unterstützt und das zulässige Gewicht von 6 Kilogramm nicht überschreitet.

180 Grad drehbar, 90 Grad neigbar

Geeignet für Monitore zwischen 17 und 27 Zoll

Belastung: Maximal 3 x 6 Kilogramm

VESA max 100 x 100

Digitus DA-90363 bei SATURN kaufen

Bis 150 Euro: Vogel's PFD 8523 für 1 Monitor

©Vogels 2020 fullscreen Schlicht und elegant: die Halterung von Vogels.

Bei diesem Modell handelt es sich um eine hochwertige Monitorhalterung in Silber, die für Monitore bis maximal 26 Zoll Bildschirmdiagonale geeignet ist. Die Halterung ist dreh- und neigbar, wobei sie vor allem mit einem großen Neigungswinkel von 200 Grad punktet. Und: Der Monitor darf ein echtes Schwergewicht sein, da die maximale Belastung bei satten 13 Kilogramm liegt.

360 Grad drehbar, 200 Grad neigbar

Geeignet für Monitore zwischen 10 und 26 Zoll

Belastung: Maximal 13 Kilogramm

VESA max 100 x 100

Vogel's PFD 8523 bei SATURN kaufen