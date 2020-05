Muttertag: 40 Bilder, Sprüche & Videos für WhatsApp

Mutti ist doch einfach die Beste! Das solltest Du ihr natürlich nicht nur am Muttertag sagen. Doch wenn Du es an diesem besonderen Tag verpeilst, dann könnte Dir jemand böse sein. Also, riskiere besser nichts und verschicke wenigstens einen netten Gruß per WhatsApp. Wir liefern Dir 40 Ideen für Sprüche, Bilder und Videos.

15 WhatsApp-Sprüche passend zum Muttertag

Du bist gerade voll im Stress oder einfach nicht kreativ genug, um Dir selber einen netten Spruch für Mama auszudenken? Das ist vielleicht schade, aber nicht weiter schlimm. Schließlich ist das Internet voll mit lieben Sprüchen und süßen Reimen. Was den Muttertag angeht, darf es auch gerne mal etwas dicker aufgetragen sein. Zu kitschig? Gibt's nicht. Denke doch nur kurz einmal darüber nach, was Deine Mutter in Deinem Leben schon alles für Dich getan hat.

Mama ist ein Zauberwesen, denn sie kann Gedanken lesen. Keiner kennt mich so wie sie, das ist die reinste Ma-ma-gie. Nur eine Mutter weiß allein, was lieben heißt und glücklich sein. Mein Herz kennt keinen Muttertag, es liebt Dich nicht nur heut'. Doch schenk ich gern das Sträußchen Dir, weiß ja, dass es Dich freut. Ein rotes Herz aus Tonpapier und tausend Küsse schenk ich Dir. Ich hab Dich lieb das ganze Jahr, denn Du bist einfach wunderbar. An einem Tag in jedem Jahr wird mir immer wieder wahr, dass ich Dir viel zu selten sage, wie gern ich Dich als Mutti habe. Ein Lächeln und ein liebes Wort, mehr kann ich Dir nicht schenken. Doch will ich immerfort mit Liebe an Dich denken. Müsste ich eine Mama wählen, meine Wahl fiel nur auf Dich. Denn Du bist die beste Mami, die es geben kann für mich. Egal was ist, egal was war, Du warst immer für mich da. Und wenn wir uns auch manchmal zanken, wollte ich mich für alles, was Du tust, bedanken! Ein Kind ohne Mutter ist wie eine Blume ohne Regen. Danke, dass es Dich gibt! Weil Gott nicht überall sein konnte, schuf er die Mutter. Eine Mutter versteht auch das, was ein Kind nicht ausspricht. Den Kinderschuhen längst entwachsen, denk ich noch immer gern zurück. Lass Dir heute herzlich danken, Mama, für unbeschwertes Kinderglück! Du hast mir vieles beigebracht, mir Trost geschenkt, mit mir gelacht. Was auch geschieht, Du stehst zu mir. Mit meiner Liebe dank ich Dir! Die beste Mutter dieser Welt, ist eine, die stets zu Dir hält. Kurz und bündig, ehrlich, klar: Mutter, Du bist wunderbar!

20 Muttertag-Bilder zum Verschicken bei WhatsApp

Wo wir gerade bei kitschig waren... Richtig süß wird Dein Muttertagsgruß bei WhatsApp natürlich erst mit einem süßen Bild. Schöne Blumen, niedliche Tiere oder virtuelle Kalorienbomben eignen sich hervorragend, um Deiner Mama eine liebe Nachricht zu schicken. Natürlich finden sich schon viele fertige Spruchbilder im Netz, zum Beispiel in Facebook-Gruppen oder auf Webseiten wie GBPicsOnline oder 123gif. Du kannst Dir aber auch einfach ein Bild ohne Text von Seiten wie Pexels oder Pixabay herunterladen und ganz individuelle Muttertagsgrüße ergänzen. In unserer Galerie findest Du ein paar Anregungen:

Mit diesen 5 Videos punktest Du am Muttertag

Ein Spruch oder ein Bild kommen sicher gut bei Mutti an, eine selbst gefilmte Videobotschaft aber bestimmt noch besser. Bist Du eher kamerascheu, tut es ja vielleicht auch ein YouTube-Video. Aber wer kann, der nimmt diese Clips nur als Inspiration und singt oder redet selber vor der Kamera!