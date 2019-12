Neues iPhone zu Weihnachten? Diese 8 Apps brauchst Du

Alle Jahre wieder zählt das iPhone zu einem der beliebtesten Geschenke an Weihnachten. Vielleicht hast Du ein iPhone 11, iPhone 11 Pro oder iPhone 11 Pro Max bekommen? Dann verraten wir Dir, welche Apps Du unbedingt installieren solltest.

Zählst Du in diesem Jahr auch zu den Glücklichen, die zu Weihnachten ein iPhone geschenkt bekommen haben? Wir erklären Dir nicht nur, wie Du Dein neues Smartphone konfigurierst, sondern sagen auch, welche Apps Du Dir unbedingt installieren solltest.

1. WhatsApp

WhatsApp ist und bleibt der Messenger-Dienst Nummer 1. Um mit Deinen Freunden in Verbindung zu bleiben, sollte die Anwendung im App-Store einer Deiner ersten Anlaufpunkte sein. Nach der Installation auf Deinem iPhone benötigst Du lediglich einen Account und kannst anschließend direkt loslegen und mit Deinen Freunden chatten – gesetzt den Fall, sie haben ebenfalls WhatsApp auf ihrem Smartphone. Kosten fallen für Dich keine an, da die App inzwischen dauerhaft kostenlos ist.

©iTunes Store/WhatsApp Inc. 2016 fullscreen Mit dem WhatsApp-Messenger bist Du mit Deinen Freunden stets in Kontakt.

2. Instagram

Wenn Du gerne fotografierst und Deine Eindrücke mit der Welt teilen möchtest, ist Instagram die beste Wahl. Mit der kostenlosen App kannst Du Deine Bilder direkt hochladen und mit einigen extra Features wie unterschiedlichen Filtern oder Effekten bearbeiten. Seit längerer Zeit kannst Du sogar eigene Stories veröffentlichen. Wie wäre es also mit Deinem ersten Post zu Weihnachten?

©iTunes Store/Instagram Inc. 2016 fullscreen Mit Instagram kannst Du Deine Fotos mit Freunden und Followern teilen.

3. Twitter

Für die einen ist es eine Möglichkeit, ihr Leben nach außen zu tragen, für die anderen eine schnelle Nachrichten- und Informationsbeschaffung – die Rede ist von Twitter. Entsprechend der User, denen Du folgst, entsteht ein Stream, der Dich auf Deinem iPhone mit den neuesten Informationen zu Deinen Interessen versorgt. Du entscheidest, ob Dich die Snippets ansprechen und Du per Klick auf den Link mehr erfahren möchtest. Lange Arbeitswege werden auf diese Weise gleich viel kurzweiliger. Mittlerweile verdoppelte Twitter das Zeichenlimit auf 280 Zeichen.

©iTunes Store/Twitter Inc. 2016 fullscreen Die wichtigsten News auf einen Blick bietet Dir Twitter.

4. Pocket

Apropos Apps für Nachrichten: Als ziemlich praktisch erweist sich auch Pocket. Mit dieser Applikation kannst Du Dir ganz leicht interessante Inhalte aus dem Netz speichern, die Du erst später lesen möchtest. Die App bereitet Dir zudem die Artikel leserfreundlich auf und funktioniert auch offline. Lästige Aktualisierungen mitten im Artikel gehören damit also der Vergangenheit an.

©iTunes Store/Read It Later, Inc. 2016 fullscreen Keine Zeit, den interessanten Artikel zu Ende zu lesen? Dann ab damit in die Pocket-App.

5. TripAdvisor

Natürlich gibt es auch Apps für unterwegs, die Dir an unbekannten Orten die richtigen Tipps geben. Eine davon ist TripAdvisor und sollte auf keinem iPhone reisebegeisterter User fehlen. Die App bietet über 350 Millionen Bewertungen aus aller Welt und hilft Dir die besten Restaurants, Hotels oder Aktivitäten in der Umgebung zu finden. Du kannst aber auch selbst Bewertungen abgeben und Fotos hochladen. Also: Auf die Plätze, bewerten, los!

©iTunes Store/TripAdvisor 2016 fullscreen Wo es sich in Deiner Urlaubsstadt am besten schlemmt, verrät Dir TripAdvisor.

6. IMDb

Du liebst Filme? Dann kommst Du um die App der International Movie Database (IMDb) nicht herum. Hier findest Du alles über die neuesten Filme, beliebtesten Serien oder bekanntesten Schauspieler. Solltest Du Dir einen Account anlegen wollen, kannst Du Dir sogar eine eigene Watchlist anlegen, die Du nach und nach abarbeiten und entsprechende Film- oder Serientitel bewerten kannst. Wenn Du Dir unschlüssig bist, ob Du Dir den neuesten Blockbuster im Kino ansehen solltest, kannst Du Dir natürlich vorab auch in der App den entsprechenden Trailer ansehen.

©iTunes Store/IMDb 2016 fullscreen In der kostenlosen App befindet sich geballtes Filmwissen!

7. Sleep Cycle

Zwar wurde die im iPhone integrierte Wecker-App inzwischen überarbeitet und durch weitere Funktionen erweitert. Wer jedoch noch genauere Informationen über sein Schlafverhalten erfahren möchte, findet in Sleep Cycle die ideale Anwendung. Außerdem kannst Du einen Zeitraum von 30 Minuten angeben, in dem Du geweckt werden möchtest. So vermeidest Du es, mitten aus einer Tiefschlafphase gerissen zu werden.

Der Vorteil gegenüber der vorinstallierten Wecker-App: Je nachdem, für welchen Weckton Du Dich entschieden hast, beginnt Sleep Cycle zunächst sehr leise damit, Dich aus dem Schlaf zu holen. Erst über einen Verlauf von mehreren Sekunden wird der Ton lauter.

©iTunes Store/Northcube AB 2016 fullscreen Du glaubst, Du hast schlecht geschlafen? Die Sleep Cycle App gibt Dir die Antwort.

8. Mario Kart Tour

Ein unterhaltsames Spiel darf bei den ersten Apps für Dein neues iPhone natürlich auch nicht fehlen. Unser Vorschlag: Mario Kart Tour! Die App ist kostenlos, verfügt aber über zahlreiche In-App-Käufe. Der Clou: Unterwegs bist Du nicht nur auf klassischen Mario-Kart-Stecken, sondern auch auf Kursen, die von echten Städten auf der ganzen Welt inspiriert wurden. Mit jedem Rennen kannst Du Dir außerdem Sterne verdienen, zudem darfst Du Dich über Abzeichen freuen, wenn Du bestimmte Herausforderungen meisterst.