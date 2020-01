Smartphone 2020: Auf diese 8 neuen Handys freuen wir uns

Auch in diesem Jahr stehen uns wieder jede Menge spannende Handys ins Haus. Wir präsentieren acht Smartphone-Neuheiten für den Titel "Handy des Jahres 2020".

Galaxy S20: Top-Modell mit 108-Megapixel-Kamera

Das Galaxy S20 – der Name Galaxy S11 scheint mittlerweile aus dem Spiel zu sein – dürfte das erste große Highlight bei den Smartphone-Neuheiten 2020 werden. Auf dem Programm stehen unter anderem ein 5G-Modem, eine 108-Megapixel-Kamera für das Ultra-Modell, ein 120-Hertz-Display und natürlich jede Menge Power dank Exynos 990 (Europa) beziehungsweise Snapdragon 865 (Nordamerika). Das neue Smartphone soll in drei Versionen erscheinen: Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra. Die offizielle Vorstellung erfolgt am 11. Februar, für den Release steht der März im Raum.

Galaxy Fold 2: Kannst Du diesmal wohl in der Mitte falten

©Samsung 2019 fullscreen Das nächste Falt-Smartphone von Samsung könnte auf einen anderen Klapp-Mechanismus setzen.

Neben dem Galaxy S20 könnte Samsung am 11. Februar auch den Nachfolger des ersten faltbaren Smartphones Galaxy Fold präsentieren. Als Name kursiert derzeit "Galaxy Z Flip" im Netz. Das Galaxy Z Flip wird sich bisherigen Leaks und Gerüchten zufolge in der Mitte falten lassen, ähnlich wie das Motorola Razr. Es könnte dann kompakt in der Hosentasche unterkommen und wäre ausgefaltet so groß wie aktuelle Flaggschiff-Smartphones. Der Preis soll deutlich unter dem des ersten Galaxy Fold liegen, nämlich bei rund 850 US-Dollar statt 2.000 US-Dollar.

Huawei P40: Potenzieller Kamera-Überflieger

©IT Home 2019 fullscreen Das Huawei P40 Pro könnte eine Fünffach-Kamera bekommen.

Neue Smartphones heißt 2020 natürlich auch eine neue P-Generation von Huawei. Das P40 und das P40 Pro stehen bereits in den Startlöchern und werden Ende März in Paris offiziell enthüllt. Erste Renderbilder zeigen auch schon, in welche Richtung die Entwicklung beim Huawei P40 gehen dürfte: ein neues Design, verbesserte Kameras, eine bessere Performance und gesteigerte KI-Fähigkeiten. Wie das Mate 30 (Pro) könnte aber auch das P40 (Pro) ein großes Problem haben: Aufgrund des weiterhin andauernden Handelsstreits zwischen den USA und China wird wohl auch das neue Smartphone ohne Google-Dienste auf den Markt kommen.

Huawei Mate X: Das Faltbare aus China

©YouTube/Neowin 2019 fullscreen Das Huawei Mate X hat es bislang leider nicht nach Deutschland geschafft.

Das Huawei Mate X ist ein alter Bekannter. Schließlich wurde der Konkurrent des Samsung Galaxy Fold bereits vor fast einem Jahr auf dem Mobile World Congress 2019 vorgestellt. In der Heimat China gibt es das Falt-Smartphone seit November 2019 zu kaufen, nach Europa hat es das Handy (vermutlich auch aufgrund des Handelsstreits zwischen den USA und China) aber bislang nicht geschafft. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt! Und vielleicht bekommen wir wenigstens den Nachfolger Huawei Mate Xs hierzulande – der soll nämlich bereits in der Entwicklung sein.

Motorola Razr 2019: High-End-Klapphandy

Und noch ein Smartphone des Jahres 2020, das wir eigentlich schon seit 2019 kennen. Die Neuauflage des Kultklassikers Motorola Razr wurde bereits im vergangenen November vorgestellt, soll in Deutschland aber erst im ersten Halbjahr 2020 erscheinen. Besonderheit des neuen Razr ist der 6,2 Zoll große Plastik-OLED-Screen, der horizontal zusammengeklappt werden kann, wodurch das Handy auf kompakte Maße schrumpft. Dafür haben die Entwickler ein patentiertes Klappscharnier konzipiert, bei dem beide Hälften aufeinanderliegen.

Google Pixel 4a: Das neue Mittelklasse-Wunder?

©91Mobiles/@OnLeaks 2019 fullscreen Das Google Pixel 4a (Renderbild) könnte sogar moderner aussehen als das Pixel 4.

Auch 2020 dürfte es wieder einen Mittelklasse-Ableger des aktuellsten Pixel-Smartphones geben – diesmal das Pixel 4a. Nach dem großen Erfolg des Vorgängers Pixel 3a ist sich die Gerüchteküche bislang aber noch uneins darüber, ob es auch ein Pixel 4a XL geben wird. Wie das Pixel 4 dürfte auch das Pixel 4a wieder mit seiner Kamera überzeugen, auf High-End-Features wie Gesichtsentsperrung oder Gestensteuerung wirst Du aber wohl verzichten müssen. Das Google Pixel 4a dürfte wie üblich im Mai 2020 in den Handel kommen.

iPhone 12: Wieder ein größerer Schritt?

©YouTube/ INSPIRATION 2019 fullscreen Das iPhone 12 soll endlich 5G und ein 120-Hertz-Display bieten.

Klar, neue iPhones gehören jedes Jahr zu den Highlights der Mobilfunkbranche. Doch gerade in diesem Jahr könnte das (mutmaßliche) iPhone 12 in Sachen neue Smartphones 2020 einen Benchmark setzen. Nachdem Apple die Kameras schon beim iPhone 11 beziehungsweise iPhone 11 Pro deutlich verbessert hatte, könnten beim iPhone 12 noch deutlich umfassendere Veränderungen anstehen. Im Gespräch sind unter anderem eine neue 3D-Kamera, ein 120-Hertz-Display und 5G. Die neuen iPhones dürften wie üblich wieder im September vorgestellt werden und kurze Zeit später in den Handel kommen.

Microsoft Surface Duo: Das Surface Phone kommt

©Microsoft 2019 fullscreen Das Surface Phone ist echt und nennt sich Surface Duo!

Eines der spannendsten Smartphones des Jahres 2020 dürfte das Surface Duo von Microsoft werden. Das Mobiltelefon, das jahrelang unter dem Namen "Surface Phone" in der Gerüchteküche kursierte, wurde Anfang Oktober 2019 überraschend vorgestellt und soll irgendwann im Herbst 2020 erscheinen. Das Smartphone besitzt zwei Displays, die 5,6 Zoll messen. Als Betriebssystem dient eine von Microsoft angepasste Android-Version inklusive der Google-Apps und Services.