Smartphone bis 400 Euro: 7 empfehlenswerte Handys

In der Kategorie Smartphone bis 400 Euro gibt es etwas ältere Flaggschiff-Geräte und aktuelle Modelle der gehobenen Mittelklasse zu kaufen. Tolle Kameras, schnelle Prozessoren und hochwertige Designs warten auf Sparfüchse. Diese sieben Handys empfehlen wir bei den Smartphones unter 400 Euro.

Samsung Galaxy A71

Das Galaxy A71 bietet ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln. Darin kommt ein In-Display-Fingerabdrucksensor unter. Als Prozessor dient der Snapdragon 730. An Arbeitsspeicher stehen 6 GB zur Verfügung, der interne Speicher umfasst 128 GB. Der Akku misst 4.500 mAh und unterstützt 25-Watt-Schnellladung.

Highlight ist die Ausstattung der Kamera: Es gibt eine 64-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera, einen 5-Megapixel-Tiefensensor und eine 5-Megapixel-Makrokamera. Die Selfie-Cam löst mit 32 Megapixeln auf.

Technik Display 6,7 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixel, Super AMOLED Plus Prozessor und RAM Snapdragon 730, 6 GB Speicher 128 GB, erweiterbar um bis zu 512 GB Kameras Vierfach-Kamera hinten (64 + 12 + 5 + 5 MP), Selfie-Kamera mit 32 MP Konnektivität 1 x 3,5 mm Klinke, 1 x USB Typ-C, Bluetooth 5.0 Farben Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Silver

LG G8s ThinQ

Das LG G8s ThinQ ist ein echtes Flaggschiff-Smartphone und kein G8 Light. Dafür sorgen die Technik im Inneren, das (wenn auch nur mit Full HD+ aufgelöste) OLED-Display, die sehr gute Verarbeitung und das Face-ID-ähnliche System für die Gesichtsentsperrung.

Technik Display 6,21 Zoll, 2.248 x 1.080 Pixel, OLED Prozessor und RAM Snapdragon 855, 6 GB Speicher 128 GB, erweiterbar um bis zu 2 TB Kameras Dreifach-Kamera hinten (12 + 13 + 12 MP), Selfie-Kamera mit 8 MP + ToF Konnektivität 1 x 3,5 mm Klinke, 1 x USB Typ-C, Bluetooth 5.0 Farben Mirror Black, Mirror White

Huawei P30 Lite New Edition

Die Lite New Edition ist eine Neuauflage des P30 Lite aus dem April 2019. Aufgrund von US-Sanktionen darf Huawei keine neuen Mobiltelefone mit Google-Play-Services zertifizieren lassen. Der chinesische Hersteller bringt daher bereits erhältliche Geräte mit mehr Speicher und RAM sowie verbesserten Kameras erneut in den Handel. Optisch unterscheidet sich die New Edition nicht vom Original.

Technik Display 6,15 Zoll, 2.312 x 1.080 Pixel, LTPS Prozessor und RAM Kirin 710, 6 GB Speicher 256 GB, erweiterbar um bis zu 512 GB Kameras Dreifach-Kamera hinten (48 + 8 + 2 MP), Selfie-Kamera mit 32 MP Konnektivität 1 x USB Typ-C, Bluetooth 4.2 Farben Midnight Black, Peacock Blue, Breathing Crystal

iPhone 7

Das iPhone 7, im September 2016 vorgestellt, bietet für ein vergleichsweise altes Smartphone noch eine gute Performance – typisch Apple eben! Selbst das neueste Betriebssystem iOS 13 läuft auf dem iPhone 7, weitere iOS-Updates dürften folgen. Für wenig Geld bekommst Du ein heute solides Mittelklasse-Smartphone mit der bekannten hochwertigen Apple-Verarbeitung.

Technik Display 4,7 Zoll, 1.334 x 750 Pixel, IPS LCD Prozessor und RAM A10 Fusion, 2 GB Speicher 32 GB, 128 GB oder 256 GB Kameras Single-Kamera hinten (12 MP), Selfie-Kamera mit 7 MP Konnektivität 1x Lightning, Bluetooth 4.2 Farben Schwarz, Silber, Gold, Roségold

Samsung Galaxy A51

Das Samsung Galaxy A51 bietet ein schickes Design, gute Kameras und einen kontrastreichen AMOLED-Bildschirm. Für Aufnahmen aus nächster Nähe von Insekten, Blüten und Gadgets bietet sich die Makrokamera an. Gegen das Handy sprechen der Prozessor der unteren Mittelklasse und die Plastik-Verarbeitung.

Technik Display 6,5 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixel, AMOLED-Display Prozessor und RAM Exynos 9611, 4 GB Speicher 128 GB, erweiterbar um bis zu 512 GB Kameras 48 MP Hauptkamera + 12 MP Weitwinkel + 5 MP Tiefenschärfe + 5 MP Makro + 32 MP Selfie Konnektivität 1 x USB-C, 1 x 3,5 mm Klinke, Bluetooth 5.0, ac-WLAN Farben Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Blue, Prism Crush Pink

Xiaomi Mi Note 10

Das Xiaomi Mi Note 10 hat für das Geld enorm viel zu bieten. Zu den Highlights zählen ein großes AMOLED-Display, eine 108-Megapixel-Hauptkamera, ein riesiger 5.260-mAh-Akku und 30-Watt-Schnellladen. Davon abgesehen hat das Mi Note 10 vier weitere Kameras auf der Rückseite, namentlich Weitwinkel, zwei Teleobjektive und ein Makroobjektiv für Nahaufnahmen.

Technik Display 6,47 Zoll, 2.340 x 1.080 Pixel, Super AMOLED Prozessor und RAM Snapdragon 730G, 6 GB Speicher 128 GB Kameras 128 MP Hauptkamera + 20 MP Weitwinkel + 12 MP Teleobjektiv + 5 MP Teleobjektiv + 2 MP Makro, 32 MP Selfie Konnektivität 1 x 3,5 mm Klinke, 1 x USB Typ-C, Bluetooth 5.0, ac-WLAN, Infrarot-Port Farben Midnight Black, Glacier White, Aurora Green

Xiaomi Mi 10 lite 5G

Das Xiaomi Mi 10 lite bringt schon für wenig Geld ein 5G-Modem mit. Ein gutes Verkaufsargument ist auch das 6,57 Zoll große AMOLED-Display. Nicht zu vergessen: Ganze vier Kameras hinten, darunter eine 48-Megapixel-Hauptkamera. Auch die Verarbeitung aus Glas und Metall ist in der Preisklasse gerne gesehen.

Technik Display 6,57 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixel, AMOLED Prozessor und RAM Snapdragon 765G, 6 GB Speicher 128 GB Kameras 48 MP Hauptkamera + 8 MP Weitwinkel + 2 MP Makro + 2 MP Tiefenschärfe + 16 MP Selfie Konnektivität 1 x USB Typ-C, 1 x 3,5 mm Klinke, Bluetooth 5.1, Infrarot-Port Farben Cosmic Grey, Dream White

