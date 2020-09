Speicherkarte fürs Handy: 6 schnelle SD-Karten für Dein Smartphone

Wenn Du häufig mit Deinem Handy fotografierst und Videos aufnimmst, kommt einiges an Daten zusammen. Eine schnelle SD-Karte kann fürs Tempo des Geräts eine Menge ausmachen – vor allem bei größeren Dateien. Wir haben Tipps für pfeilschnelle Speicherkarten zusammengetragen.

Karte ist nicht gleich Karte: Das bedeuten die Klassen

Mittlerweile etwas veraltet ist die Einteilung in die Geschwindigkeitsklassen 2, 4, 6 und 10, man trifft die langsamen Karten der Klassen 2 und 4 nur noch selten in freier Wildbahn an. Etwas neuer sind die UHS-Klassen mit einer minimalen Schreibrate von 30 MB/Sekunde. Für Videos gibt es mittlerweile spezielle, noch schnellere Karten mit den V-Klassen von bis zu 90 MB/Sekunde. Stichwort Schreibraten: Die Hersteller geben in der Regel die maximalen Leseraten der Karten an, die immer etwas höher liegen als die nicht weniger aussagekräftigen Schreibraten. Eine Übersicht über die wichtigsten Karten und deren minimale Schreibraten bietet folgende Tabelle:

Geschwindigkeitsklasse Minimale Schreibrate V90 90 MB/Sekunde V60 60 MB/Sekunde V30 30 MB/Sekunde UHS Class 3 30 MB/Sekunde UHS Class 2 10 MB/Sekunde Class 10 10 MB/Sekunde Class 6 6 MB/Sekunde Class 4 4 MB/Sekunde Class 2 2 MB/Sekunde

Neben den Schreibraten ist auch die Kapazität der Karten wichtig, sie wird durch eine entsprechende Bezeichnung angezeigt: Es gibt normale microSD-Karten mit einer Kapazität von 2 GB, microSDHC-Karten verfügen über eine Kapazität von 4 bis 32 GB. Und microSDXC-Karten bieten 48 GB bis theoretisch 2 TB – es gibt aber bislang nur Karten mit 1 TB im Handel. Wichtig für Dich zu wissen: Nicht jedes Gerät unterstützt jede Kartengröße und jedes maximale Tempo. Hier musst Du in der Bedienungsanleitung nachsehen, um die passenden Karteneigenschaften zu berücksichtigen.

Samsung Evo Plus: Die Allrounderin

fullscreen Die Samsung Evo Plus. Bild: © Samsung 2020

Für Allround-Einsätze ist die Samsung Evo Plus eine gute und preislich vernünftige Wahl. Es gibt sie mit einer Kapazität von 32 bis 128 GB. Mit einer Schreibrate von 90 MB/s und einem Lesetempo von 100 MB/s ist sie schon sehr flott unterwegs und bietet einen zuverlässigen Speicherplatz.

Samsung Pro Endurance: Die Dauerläuferin

fullscreen Die Samsung Pro Endurance. Bild: © Samsung 2020

Samsung hat diese Karte speziell für ständiges Aufnehmen etwa mit Dashcams konstruiert. Aber natürlich ist sie auch für Smartphones geeignet, die konstant auf der Speicherkarte etwa viel Videomaterial aufzeichnen. Es gibt sie bis zu 128 GB.

SanDisk Extreme Plus: Für schnelle Fotos

fullscreen Die SanDisk Extreme Plus. Bild: © SanDisk 2020

In Tests hat die SanDisk-Karte vor allem bei kleinen Dateien gut abgeschnitten, weshalb sie sich für Nutzer eignet, die schnell viele Fotos machen wollen. Keine der günstigsten Karten für die Kapazität, aber ihr Geld durchaus wert.

SanDisk Ultra: Für den großen Speicherhunger

Wenn Du große Kapazitäten brauchst, ist diese Karte ideal für Dich. Das Tempo ist ebenfalls hoch, aber es gibt sicher schnellere Sprinter unter den microSD-Karten. Das wird sich aber nur dann bemerkbar machen, wenn Du Videos in 4K aufzeichnen willst.

fullscreen Die SanDisk Ultra. Bild: © SanDisk 2020

SanDisk Extreme Pro: Für Hollywoodfilme

fullscreen Die SanDisk Extreme Pro. Bild: © SanDisk 2020

Eine große und schnelle Video-Karte der V30-Klasse. Mit bis zu 170 MB/s kann die Karte gelesen werden, das Schreibtempo beträgt bis zu 90 MB/s. Das macht die Karte geeignet für große Videoprojekte und schnelles Filmen – wie in Hollywood.

Kingston Canvas Go! Plus: Nicht nur für Hobbyfilmer

fullscreen Die Kingston Canvas Go! Plus. Bild: © Kingston 2020

Die Karte des renommierten Speicherherstellers Kingston hat es ebenfalls in sich. Der Standard V30 sorgt für ein Tempo von bis zu 170 MB/s, da muss Dein Handy erstmal hinterherkommen. Dadurch ist die Karte fürs Filmen prädestiniert.

