Stimme verändern: Mit diesen 6 Apps geht's

Du möchtest Dir einen Spaß erlauben und für eine Sprachnachricht an Freunde Deine Stimme verändern? Wir stellen sechs kostenlose Apps vor, mit denen das möglich ist.

Stimmwandler mit Effekten

Stimmwandler mit Effekten ist eine der besten Apps für Android, wenn Du Deine Stimme verändern willst. Das Programm bietet über 40 unterschiedliche Verzerrmodi mit Effekten wie Helium, Roboter, Zombie oder Alien. Mit der App kannst Du die Aufnahmen speichern, direkt per WhatsApp oder Mail teilen und sogar ein Bild mit Ton erstellen.

Zum Download der Android-App

Stimmenwechsler

©AndroidRock/Google Play Store 2020 fullscreen Die App Stimmenwechsler ist sehr einfach gehalten.

Stimmenwechsler ist eine weitere empfehlenswerte App für Android, wenn Du Deine Stimme verändern willst. Als Effekte stehen unter anderem Roboter, Kind, alter Mann und Marsianer zur Auswahl. Auch mit diesem Programm kannst Du Aufzeichnungen speichern oder direkt via Messenger an Freunde verschicken.

Zum Download der Android-App

RoboVox Voice Changer Pro

©mikrosonic/Google Play Store 2020 fullscreen RoboVox bietet 32 Stimmen-Effekte.

RoboVox ist eine weitere Stimmen-App mit 32 unterschiedlichen Effekten, die auf der Vocoder-Technologie basieren. Die Effekte heißen Discobot, Exorcist, Vader oder Singing Robot. Jeder Effekt kann in Echtzeit mit einem X/Y-Kontrollfeld verändert werden, um Modulation und Tonhöhe einzustellen. Im Papagei-Modus wiederholt die App das gerade Gesprochene mit verändertem Sound automatisch. Alle Aufnahmen können abgespeichert oder als Klingelton benutzt werden. Du kannst sie auch als Sounddatei exportieren oder per E-Mail verschicken.

Zum Download der Android-App

Zum Download der iOS-App

Voice Changer Plus

©Arf Software Inc./Apple App Store 2020 fullscreen Voice Changer Plus hat mehr als 50 Effekte im Angebot.

Natürlich gibt es auch iPhone-Apps, mit denen man die Stimme verändern kann. Ein Beispiel ist die kostenlose Anwendung Voice Changer Plus mit 55 unterschiedlichen Spracheffekten wie Helium, Gitarre und Roboter. Du kannst Deine Stimme sogar rückwärts abspielen lassen. Tippe einfach auf "Aufnahme", sage etwas und tippe erneut. Wähle eine neue Stimme und tippe auf "Wiedergabe". Du hörst dann dieselbe Aufnahme mit einer anderen Stimme. Die Aufnahmen können mit der App auch geschnitten und via Messenger geteilt werden.

Zum Download der iOS-App

Live Voice Changer

©Xiaoxi Zhang/Apple App Store 2020 fullscreen Live Voice Changer erlaubt das Verändern der Stimme in Echtzeit.

Die iOS-App Live Voice Changer trägt ihre Kernfunktion bereits im Namen: Das Programm verändert Deine Stimme in Echtzeit, während Du ins Mikro sprichst. Es gibt elf Effekte, beispielsweise Darth Vader, Kater und Eichhörnchen, die mit einem Equalizer noch weiter bearbeitet werden können. Einen Haken hat die Sache allerdings: Willst Du den Live Voice Changer für einen Scherzanruf verwenden, benötigst Du ein zweites Smartphone. Denn bei laufender App kannst Du nicht telefonieren.

Zum Download der iOS-App

Voloco

©Resonant Cavity/Apple App Store 2020 fullscreen Voloco richtet sich vor allem an Musik-Fans.

Die App Voloco richtet sich vor allem an angehende Sänger, die gern ihre Stimme verändern möchten. Mit dem Programm können Effekte wie Autotune oder ein Helium-Filter hinzugefügt werden. Packt man einen Beat dahinter, passt die App die Stimme sogar automatisch an. Mit einem integrierten Equalizer können noch weitere Veränderungen an der Stimme vorgenommen werden. Leider sind viele Effekte nur als In-App-Käufe verfügbar.

Zum Download der Android-App

Zum Download der iOS-App