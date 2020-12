Studio-Kopfhörer: 7 empfehlenswerte Modelle für Profis

Studiokopfhörer kommen bei der professionellen Musikproduktion zum Einsatz, mit ihnen mischst Du Musikstücke ab oder Soundeffekte für Videos. Zu diesem Zweck haben gute Studiokopfhörer einen ausgewogenen und detailreichen Klang, der auch viele normale Hörer anspricht. Diese sieben besten Studiokopfhörer empfehlen wir.

Sennheiser HD 206

Der Sennheiser HD 206 ist der günstigste empfehlenswerte Studiokopfhörer. Die geschlossene Bauweise schirmt gut vor Außengeräuschen ab, der Kopfhörer ist komfortabel für lange Recording-Sessions und besitzt einen vergoldeten 6,3-Millimeter-Adapter. Er überzeugt durch eine leichte und doch stabile Bauweise – ein toller Studiokopfhörer für die ersten Gehversuche als Audioprofi.

Sennheiser HD 25-1 II Basic

Den On-Ear-Kopfhörer HD 25 gibt es schon seit einem Vierteljahrhundert, er wird immer wieder mit kleinen Veränderungen neu aufgelegt. Der Sennheiser HD 25-1 II Basic ist für den Einsatz am Mischpult bei einem Konzert und für die Postproduktion ausgelegt. Das bedeutet eine gute Abschirmung von Umgebungsgeräuschen und einen auf Wunsch hohen Schalldruck. Beim Transport profitierst Du von den drehbaren Ohrmuscheln. Das robuste Edelstahlkabel ist abnehmbar, ein 6,3-Millimeter-Adapter gehört zum Lieferumfang.

Shure SRH1540

Der Shure SRH1540 bietet eine ähnliche Räumlichkeit wie offene Kopfhörer. Aufgrund der geschlossenen Bauweise schirmt er den Hörer aber vor Umgebungsgeräuschen ab. Der Shure ist fein aufgelöst und leicht warm, also ein bassbetont abgestimmter Kopfhörer, der bei Audiophilen als Klassiker gilt. Für lange Sessions ist der Einsatz entspannter als der von analytischen Kopfhörern. Zum Lieferumgang gehören zwei Kabel, Ersatzohrpolster und eine Transportbox.

Focal Listen Professional

Der Focal Listen Professional ist ein Profi-Kopfhörer für Produktion, Monitoring und Mixing. Dank der geschlossenen Bauweise verfügt er über eine ausgeprägte Geräuschisolierung, die Abstimmung betont Bässe und Mitten, ist aber detailreich. Aufgrund des Faltmechanismus lässt sich der Kopfhörer leicht verstauen, zum Lieferumfang zählen zwei Kabel, eine Transportbox und ein 6,5-Millimeter-Adapter.

Der Audio-Technica ATH-R70X ist ganz auf einen transparenten, analytischen Klang und eine bequeme Konstruktion ausgelegt. Aufgrund der offenen Bauweise eignet er sich nur für die Produktion, aber nicht für den Live-Einsatz. Der nüchterne und detailreiche Klang ist optimal für die Beurteilung von Sounds, zudem macht der hohe Tragekomfort den ATH-R70X zu einer guten Wahl für lange Einsätze. Mitgeliefert werden ein abnehmbares Kabel und ein 6,3-Millimeter-Adapter.

Sony MDR-7506

Der Sony MDR-7506 ist seit Jahren ein Geheimtipp für das Monitoring und die Soundproduktion. Das liegt vor allem am günstigen Preis, am natürlichen Klang und an der Fähigkeit, einen ordentlichen Schalldruck zu erzeugen, um den Umgebungsgeräuschen im Studio und bei einem Dreh zu trotzen. Der Kopfhörer gilt als bequem, bei dauerhaftem Einsatz können die Ohren aber ziemlich warm werden.

Beyerdynamic DT1770 Pro

Der geschlossene Beyerdynamic DT1770 Pro ist dank differenziertem und präzisem Klang ein empfehlenswerter Kopfhörer für Toningenieure. Der Tragekomfort ist Beyerdynamic-typisch hoch, und der Kopfhörer ist stabil gebaut. Ein großartiges Abhörinstrument mit der passenden Feindynamik also. Das Kabel lässt sich abnehmen, ein zweites Paar austauschbarer Ohrposter und ein 6,3-Millimeter-Adapter liegen bei.