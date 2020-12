Technik-Geschenke zu Weihnachten: 9 Produkte für unter 100 Euro

An Weihnachten freuen sich viele über ein schönes Technik-Geschenk. Für unter 100 Euro gibt es bereits tolle Gadgets wie eine "Star Wars"-Drohne oder Smart-Leuchten für Einsteiger. Das sind 9 geniale Technik-Geschenke zu Weihnachten für weniger als 100 Euro.

1. Sphero R2D2: Niedlicher "Star Wars"-Roboter

fullscreen Der Sphero R2D2 ist kleiner als das Original, aber sonst originalgetreu umgesetzt. Bild: © Sphero 2018

Der kleine R2D2 gleicht dem "Star Wars"-Filmvorbild und kann mit dem Smartphone gesteuert werden. Er bietet LED-Leuchten, ein ausfahrbares Fahrgestell und integrierte Lautsprecher für die bekannten Piepsgeräusche, auch wenn sie Luke Skywalker wohl besser versteht als wir. Der Roboter kann nicht nur fahren, sondern läuft auch gerne ein paar Schritte – die meisten Käufer zeigen sich begeistert.

Preis: Weniger als 80 Euro

2. Philips Hue White E27 Starter Kit: Das schlaue Licht

fullscreen Das Philips Hue White Starter Kit dient als Einstieg in die Smart-Leuchten-Welt. Bild: © Philips 2018

Das Philips Hue White Starter Kit besteht aus drei LED-Lampen, einer Bridge und einem Dimmschalter plus LAN-Kabel und Netzteil. Damit kann der Beschenkte gleich durchstarten und seine ersten smarten Lampen einrichten. Sie werden mit dem WLAN-Netzwerk verbunden und können via Smartphone gesteuert werden – auch von unterwegs. Das warmweiße Licht verzichtet auf Farbeffekte und ist eher praktisch ausgelegt – die Farbenspiele lassen sich aber nachrüsten.

Preis: Weniger als 100 Euro

3. Google Home Mini: Der Smart-Speaker-Einstieg

fullscreen Mit dem Google Home Mini kannst Du einen kleinen Assistenten verschenken. Bild: © TURN ON 2017

Zum Einstieg in die Smart-Speaker-Welt bietet sich derweil der Google Home Mini an. Er ist mit dem Google Assistant ausgestattet, der zu den besten Sprachassistenten zählt. Er beantwortet Fragen, etwa nach dem Wetterbericht, und dient zur Organisation des Tages, so kann der Nutzer Termine und Erinnerungen anlegen oder sich über die Verkehrslage informieren.

Preis: Weniger als 60 Euro

4. Ultimate Ears Boom 3: Spaßiger Bluetooth-Lautsprecher

fullscreen Zum Bluetooth-Sound am Strand sandboarden? Absolut. Bild: © Ultimate Ears 2019

Schon für ungefähr 100 Euro gibt es einen sehr guten Bluetooth-Lautsprecher: den Ultimate Ears Boom 3. Er lässt sich auch neben einem Pool oder am Strand einsetzen, bietet einen tollen Klang und die Akkulaufzeit erreicht 15 Stunden. Außerdem ist er einfach zu transportieren.

Preis: Rund 100 Euro

5. Logitech G Pro X: Gaming-Headset mit USB-Soundkarte und Blue-Mikrotechnik

fullscreen Stahl, Aluminium, mitgelieferte Soundkarte – was will man für 100 Euro mehr? Bild: © Logitech 2019

Das Logitech G Pro X bietet eine stabile Konstruktion aus Stahl und Aluminium, abnehmbare Mikrofon-Filter für das Tuning der Stimme in Echtzeit dank der Mikrofon-Spezialisten von Blue und virtuellen Surround-Sound in Form von DTS:X. Dafür ist die mitgelieferte USB-Soundkarte zuständig. Hi-Res-Audio wird obendrein unterstützt und das Headset ist mit PC, PS4 und Xbox One kompatibel. Für um die 100 Euro kann da kein Zocker meckern.

Preis: Rund 100 Euro

6. Fujifilm Instax Mini 9: Gute und günstige Sofortbildkamera

fullscreen Die Fujifilm Instax Mini 9 ist eine gute Sofortbildkamera für Einsteiger. Bild: © Fujifilm 2018

Sofortbildkameras sind wieder im Trend. Und die Fujifilm Instax Mini 9 ist eine gute und günstige Option für alle, die sofort nach der Aufnahme ein gedrucktes Foto in der Hand haben möchten. Handelsübliche AA-Batterien genügen als Energiequelle und auch Schwarz-Weiß-Film wird unterstützt.

Preis: Weniger als 100 Euro

7. Razer Basilisk: Tolle Gaming-Maus für wenig Geld

fullscreen Die Razer Basilisk ist eine wertige Gaming-Maus mit praktischen Funktionen. Bild: © Razer 2018

Die Razer Basilisk kostet für eine Marken-Gaming-Maus nicht viel Geld und hat trotzdem einiges auf dem Kasten. Zu den Features zählen ein optischer 5G-Sensor mit 16.000 DPI, anpassbarer Mausrad-Widerstand und eine abnehmbare DPI-Schaltung. Sogar die Razer-Chroma-Beleuchtung mit 16,8 Millionen anpassbaren Farben ist an Bord und es gibt acht programmierbare Tasten.

Preis: Weniger als 60 Euro

8. Propel Star Wars Speeder Bike Battle Racing Drohne

fullscreen Eine "Star Wars"-Drohne macht sich gut als Gadget-Geschenk für Fans. Bild: © Propel 2019

"Star Wars" kommt bei Tech- und Film-Fans häufig gut. Da darf eine fliegende "Star Wars-Drohne unter unseren Empfehlungen nicht fehlen. Der Speeder-Bike-Quadrocopter wird bis zu 50 km/h schnell, kann Stunt-Rollen ausführen sowie automatisch starten und landen. Wenn Freunde auch ein "Star Wars"-Raumschiff aus der Sammlung haben, darf sie der Beschenkte sogar mit seinem Speeder Bike in Raumschlachten verwickeln.

Preis: 60 Euro

9. Samsung Portable SSD T5 500 GB: Praktischer Datenspeicher

fullscreen Die Samsung Portable SSD T5 ist ein schneller externer Datenspeicher. Bild: © Samsung 2019

Eine externe Festplatte ist einfach praktisch und fast jeder kann damit etwas anfangen, zumindest potenziell. Inzwischen setzen sich die tragbaren SSDs durch, die erheblich schneller Daten schaufeln können als die herkömmlichen Festplatten. Von Samsung gibt es eine empfehlenswerte portable SSD mit 500 GB Speicher für um die 100 Euro. Darauf landen etwa Fotos und Videos. Zudem ist eine optionale Datenverschlüsselung integriert und die SSD hält Stürze aus bis zu 2 Meter Höhe aus.

Preis: Rund 100 Euro

